ジザイエ代表・中川純希、シドニー大学Net Zero Institute主催セミナーに登壇

東京大学稲見研発スタートアップであり、リアルタイム遠隔就労支援プラットフォーム「JIZAIPAD」を提供する株式会社ジザイエ(本社:東京都千代田区、代表取締役CEO:中川 純希、以下「ジザイエ」)は、2025年5月12日(月)、オーストラリア・シドニー大学にて開催される「Net Zero Institute Seminar - Takenaka Corporation & Jizaie Inc.」に登壇することをお知らせいたします。

本セミナーでは、建設・鉱山業界が抱える人手不足や労働環境課題に対し、「働き方改革」と「遠隔就労支援技術」の革新を軸に、中川がアプローチを提案します。

■登壇概要

日時:2025年5月12日(月) 14:00~15:00(現地時間)

場所:Sydney Knowledge Hub(シドニー大学 Merewether Building H04)

主催:シドニー大学 Net Zero Institute(NZI)

■登壇者と講演テーマ

中川 純希(株式会社ジザイエ 代表取締役CEO)

講演タイトル:「Working Beyond Time and Space: Remote Work Interfaces for the Physical World」

概要:ジザイエが開発するリアルタイム遠隔操作技術・映像圧縮伝送技術を紹介し、地理的制約を超えた新たな就労インフラの社会実装について提案します。

■本セミナーの意義

本セミナーは、建設・鉱山業界が直面する社会課題に対し、「働き方」と「働く場そのもの」の両面から変革に挑む取り組みを紹介し、持続可能な建設・鉱山産業の未来像を国際社会に発信するものです。



Net Zero Institute(NZI)について

Net Zero Institute(NZI)は、オーストラリア・シドニー大学に設立された研究機関で、カーボンニュートラル社会の実現に向けて、エネルギー、インフラ、都市開発、産業の未来に関する学際的な研究と社会実装を推進しています。

同研究所は、産業界・学界・行政との連携を通じて、持続可能で実用的なソリューションの共創を目指しています。

