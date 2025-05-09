劇場版『Fate/kaleid liner プリズマ☆イリヤ Licht 名前の無い少女』より、「イリヤ 制服Ver.」がねんどろいどになって登場。
ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、メーカー「グッドスマイルカンパニー」より、『ねんどろいど 劇場版「Fate/kaleid liner プリズマ☆イリヤ Licht 名前の無い少女」 イリヤ 制服Ver.』を現在、ご案内中です。
製品ページはこちら：
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■ねんどろいど 劇場版「Fate/kaleid liner プリズマ☆イリヤ Licht 名前の無い少女」 イリヤ 制服Ver.
【製品情報】
□参考価格：6,600円(税込)
□発売日：2025年11月予定
□メーカー：グッドスマイルカンパニー
【サイズ】全高：約100mm(ノンスケール)
【素材】プラスチック
【セット内容一覧】
・フィギュア本体
・専用台座
原型制作：七兵衛(松田モデル)
制作協力：ねんどろん
劇場版『Fate/kaleid liner プリズマ☆イリヤ Licht 名前の無い少女』より、「イリヤスフィール・フォン・アインツベルン 制服Ver.」がねんどろいどになって登場です！
●表情パーツ：「笑顔」「ツッコミ顔」「興奮顔」
●オプションパーツ：「マジカルルビー」「帽子」ほか
※製品は自立しません。付属の台座を使用してください。
※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。
製品ページはこちら：
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(C)2021 ひろやまひろし・TYPE-MOON／KADOKAWA／劇場版「Fate/kaleid liner プリズマ☆イリヤ Licht 名前の無い少女」製作委員会
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