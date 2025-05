D4エンタープライズ、『THE RELICS - Return of the ″ORIGIN″-』追加コンテンツ＆発売日変更のお知らせ-2005年に発売の『RINNE』の収録を決定！

株式会社D4エンタープライズ

レトロゲームの復刻やデジタルコンテンツの配信を行なっている株式会社D4エンタープライズ(東京都中央区 代表取締役・鈴木直人)は、すでに予約開始を行っている『THE RELICS - Return of the "ORIGIN"-』に収録内容の強化のために、大型追加コンテンツとして『RINNE』の収録を決定。それに伴い発売日を2025年夏から2025年内へ変更することをお知らせします。

本製品を楽しみにお待ちいただいている皆様には、発売延期により大変ご迷惑をおかけして申し訳ありません。より充実した内容をお届けしますので、ご理解とご支援をよろしくお願い申し上げます。

THE RELICS - Return of the "ORIGIN"-

敵を倒して憑依(スピリットライド)せよ!業界きっての異色作『RELICS』の魅力が満載!

本商品は『RELICS』シリーズの集大成とも言えるパッケージです。今回はオリジナルとも言えるPC-9801版をはじめ、数々の異なるバージョンを収録。続編としてリリースされた『RELICS -The recur of "ORIGIN"』(1999年)や『RELICS -The 2nd BIRTH-』(2001年)なども初復刻&収録しています。さらにサントラや当時の資料なども同梱しており、『RELICS』の魅力が満喫できる一本です。

『THE RELICS - Return of the "ORIGIN"-』特設サイトURL

(購入・商品詳細はこちらをご確認ください。)

https://ac-mall.jp/egpc-0025

ーーーーー

<追加収録決定!>

奇跡の大復活! 発売20年にして初復刻!

『RINNE(Windows版)』 2005年

本作は2005年にリリースされたアクションRPG。後述の『RELICS -The 2nd BIRTH-』の少し先の世界を描いた作品で、MARXという組織が作り出した精神体を操作して仮想世界を冒険します。

最大の特徴はシリーズ伝統の憑依システム。プレイキャラクターは「ボディスナッチ」と「トランスフォーム」という2種のスキルを駆使して、敵の死体に憑依してその能力を自由に使ったり、過去に憑依した敵に変身したりできます。ゲームではこれらの能力を使うことで、強力な攻撃方法を持つボディを選んで戦ったり、特定の勢力に潜入して情報収集や不要な戦闘を回避したりできます。

マウスをテンポよく連打することで繰り出せる連続技の爽快感、巨大なボスとの手に汗握るバトル、マルチエンディング採用で繰り返してのプレイが可能、他作品から“あのキャラクター”が友情出演など……、ある意味で『レリクス』シリーズの集大成ともいえる本作、ぜひ“究極の憑依アクションRPG”をお楽しみください。なお本作はD4エンタープライズ初のオリジナル作品でもあります。

※ 本作は2005年に日本ファルコムより発売された『RINNE』をWindows10/11に移植した復刻版となります。HD対応・追加要素はございませんので予めご了承ください。

RINNNERINNEプレイ画像RINNEプレイ画像RINNEタイトルRINNEプレイ画像RINNEプレイ画像RINNEプレイ画像

ーーーーー

精神体の主人公が活躍する異色のゲーム。憑依(スピリッドライド)システムの原点がここに!

『RELICS(PC-9801版 / PC-8801版 / MSX版 / MSX2版)』 1986年

『レリクス 暗黒要塞(コンシューマー(DISK)版)』 1987年

本作は1986年にボーステックから発売されたアクションアドベンチャーゲームです。突如、海中より現れた遺跡に、精神体として漂っていた主人公。なぜ精神体になっていたのか、主人公は何をしないといけないのか等の説明はなく、遺跡内の探索を進める事で、おぼろげに状況が見えてきます。

本作では倒した相手に憑依するスピリットライドというシステムがひとつの見所。憑依した肉体によって、攻撃方法や耐久力は異なるので、探索を続ける上でどの生物に憑依するかが攻略のカギとなります。さらに自分の行動によって入手できるアイテムが変化したり、ストーリー展開やエンディングが変わったりするので、遺跡内の探索をどのように進めていくかは、プレイヤー次第。あれこれ試行錯誤できるところは、本作ならではの楽しみといえるでしょう。

世界観を盛り上げるための演出も熱く、SF色豊かなキャラクターデザインや、人間型キャラクターの重厚な動き、効果的に入る波の音等、映画的な要素はゲームを否応なしに盛り上げてくれることでしょう。ちなみにオープニングとエンディングの音楽は、なんとクリスタルキングが担当しており、当時大きな話題となりました。複数の機種を収録しておりますので機種ごとの細やかな違いをお楽しみにください。

RELICSタイトルRELICSプレイ画像RELICSプレイ画像RELICSプレイ画像

ーーーーー

エンディングは20種類以上!アクションRPGに生まれ変わった『RELICS』!

『RELICS -The recur of "ORIGIN"(Windows版)』 1999年

本作は1999年にリリースされたアクションRPG。初代『RELICS』をベースにしつつも、ゲームジャンルはアクションアドベンチャーからアクションRPGに、プレイ画面もサイドビューからクォータービューになるなど大胆な変更が見られます。さらにシナリオやゲームシステムの大幅な強化などを盛り込み、初代『RELICS』へのオマージュや新解釈が感じられるユニークな作品としても知られています。

プレイヤーは前作と同様に、記憶を失った精神体となって遺跡に降り立ちます。世界にはMARX / ANIMAL / ALIEN / HEAVEN / HELLといた勢力がおり、“レリクスならでは”の倒した相手への憑依(スピリットライド)を繰り返しながら物語を進めることになります。前作と同様に憑依した肉体ごとに特性が異なる他、今回からは炎・雷・魔・聖などの属性があったり、憑依した肉体のLatency(熟練度)を上げることで強化できたりもします。力にモノを言わせた探索、仲間のふりをして進行するスニークアクションのようなプレイなど、プレイヤーの好みに応じて様々なスタイルが楽しめます。

様々な身体に憑依できる本作ですが、ゲームの展開(憑依?)に合わせたエンディングも用意されています。クリアしたエンディングは記録されるので、やりこみも可能。20数種のエンディングをすべて見ることは至難の業かもしれませんが、ぜひ挑戦してください!



※本作は1999年にボーステックより発売された『RELICS -The recur of “ORIGIN”』をWindows10/11に移植した復刻版となります。HD対応・追加要素はございませんので予めご了承ください。

ORIGINタイトル画面ORIGINプレイ画面ORIGINプレイ画面ORIGINプレイ画面

ーーーーー

憑依するほど強くなる新システム搭載! 戦略の幅がより広がった新たな『RELICS』!

『RELICS -The 2nd BIRTH-(Windows版)』 2001年

本作は2001年にリリースされたアクションRPG。前作の『RELICS -The recur of "ORIGIN"』のゲームシステムを踏襲し、さらに様々な拡張や変更を盛り込んだ内容となっています。

今回、プレイヤーは記憶のない精神体ではなく、実験によってスピリッドライドの力を得たMARXの一員であるランディとなり、MARX、HEAVEN、HELLなどの争いをテーマにした物語に身を投じることになります。

ゲームは前作と同様にクォータービューのアクションRPGとなっていますが、属性も火・氷・風・雷・魔・聖の6つに拡張されたり、タイミングよくマウスボタンを連打することで連続攻撃が可能になっていたり、移動時にダッシュできるようになったり、最大3名のパーティを組んだりできたりすることから戦術の幅が大きく広がっています。またショップなども登場してアイテムの売買も可能となりました。

もっとも注目すべき点は、憑依(スピリットライド)にも大きな変更が加えられたことでしょう。前作では他の体に憑依すると以前の能力は失っていましたが、今回からは一度覚えた技や特殊能力は新たな身体になっても引き継げるようになりました。そのため憑依を繰り返すほどプレイキャラクターは強くなり、『RELICS』ならではの憑依の面白さが、より楽しめる内容に仕上がっています。

※本作は2001年にボーステックより発売された『RELICS -The 2nd BIRTH-』をWindows10/11に移植した復刻版となります。HD対応・追加要素はございませんので予めご了承ください。

2nd BIRTHタイトル2nd BIRTHプレイ画面2nd BIRTHプレイ画面2nd BIRTHプレイ画面

ーーーーー

■『The recur of "ORIGIN"』『The 2nd BIRTH』サントラ同梱!

今回初の復刻となる『The recur of "ORIGIN"』『The 2nd BIRTH-』両作品のサントラを同梱!

こちら初盤面化となります。

■プロジェクトEGGパッケージおなじみ! プラスチックパッケージ&ジャケットリバーシブル!

『RELICS -The recur of "ORIGIN"』や『RELICS -The 2nd BIRTH-』のジャケットをリバーシブルで再現! プレイヤーの好みに応じて楽しめるジャケットを採用しています。

■こだわり同梱物! 当時のマニュアルを忠実に再現!

ゲームはもちろん当時マニュアルも可能な限り再現。当時のインクや紙質を考慮し、近い素材で復刻してります。当時のファンにとっては懐かしさがあふれるだけではなく、新たなファンには当時の雰囲気やゲームの魅力を伝える重要なアイテムといえるでしょう。

タイトル:THE RELICS - Return of the "ORIGIN"-

価 格:16,500円(税込)

発 売:2025年発売予定

対応OS:Windows10 32bit・64bit / Windows11 64bit

ストレージ容量:10GB

DVD-ROM読み取りドライブ必須

※タッチパネル式タブレット端末やWindowsエミュレータ上での動作は保証外です。

権利表記:

(C)Nihon Falcom Corp. All rights reserved.

(C)D4Enterprise Co.,Ltd.

(C)2023 MSX Licensing Corporation All Rights Reserved.

『THE RELICS - Return of the "ORIGIN"-』特設サイトURL

(購入・商品詳細はこちらをご確認ください。)

https://ac-mall.jp/egpc-0025

※ 『プロジェクトEGG』とは

PC-9801、FM-7、X1など様々なプラットフォームが存在していた1980年代。この時期に発売されたPCゲームは、今のエンタテインメントに大きな影響を与えました。しかし記録メディアの劣化やプラットフォームなどの変化により、それらは次第に遊べなくなっています。

D4エンタープライズではレトロゲームを文化遺産のひとつと捉え、『プロジェクトEGG』を発足。ゲームコンテンツ、ハードウェア、開発者、そしてレトロゲームを愛する皆さまへのリスペクトを忘れず、いつまでもレトロゲームが楽しめるよう、真摯に取り組んでまいります。

『プロジェクトEGG』URL :

http://www.amusement-center.com/project/egg/

動画でゲーム紹介! YouTube内チャンネル『EGGチャンネル』URL :

http://www.youtube.com/ProjectEGG

最新情報を即ゲット! 公式Twitter『EGGなう!』URL :

https://twitter.com/project_egg



