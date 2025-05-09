EarthProject　CharityEvent

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株式会社フリーダムエンタテイメント

株式会社フリーダムエンタテイメントは、次世代へ美しい地球を残していこう！と言う取り組みをエンターテイメント界の歌・ダンス・ファッションの共存から上演する事を発表した。





SpecialGuest　Kpopアイドル「LOVEONE」来福

EarthProject　CharityEvent　歌・ダンス・ファッションの祭典


時/6月1日（日））


場所/キャナルシティ劇場


時間/14:00開場　15:00開演


料金/前売3,000円　当日3,500円　全自由席


チケット取り扱い　ローソンチケット　Lコード81729


主催/HI!brand　株式会社フリーダムエンタテイメント


照明/音響：ギャルソン　舞台監督/屋宜一隆


協力/Reclothes　PAVEL ART Jewelry　BCC　香蘭ファッションデザイン専門学校


出演者


歌/k-popアイドル「LOVEONE」東京カルテット　PrincessKAGURAJapan　毛利蘭　ここみん　so.on　shiino ゆい　碧（Aoi）　なぎさ　Mia　


ダンス/百花　Performers Studio HAB　PACmovement　D☆D☆D　Like Dance Studio　雅　


ファッションショー/ヤケンザンコウメイ　開田萌生　三浦勘助　佐藤優翔　嵯峨美一　泉仁菜　北原里桜　三浦綾峨　白木華　中村漸　雅　毛利蘭　ここみん　なぎさ　Mia Reil Sora　shiino RINKO kimonoドレスショー




EarthProject出演者