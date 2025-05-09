EarthProject CharityEvent
株式会社フリーダムエンタテイメント
SpecialGuest Kpopアイドル「LOVEONE」来福
EarthProject出演者
株式会社フリーダムエンタテイメントは、次世代へ美しい地球を残していこう！と言う取り組みをエンターテイメント界の歌・ダンス・ファッションの共存から上演する事を発表した。
SpecialGuest Kpopアイドル「LOVEONE」来福
EarthProject CharityEvent 歌・ダンス・ファッションの祭典
時/6月1日（日））
場所/キャナルシティ劇場
時間/14:00開場 15:00開演
料金/前売3,000円 当日3,500円 全自由席
チケット取り扱い ローソンチケット Lコード81729
主催/HI!brand 株式会社フリーダムエンタテイメント
照明/音響：ギャルソン 舞台監督/屋宜一隆
協力/Reclothes PAVEL ART Jewelry BCC 香蘭ファッションデザイン専門学校
出演者
歌/k-popアイドル「LOVEONE」東京カルテット PrincessKAGURAJapan 毛利蘭 ここみん so.on shiino ゆい 碧（Aoi） なぎさ Mia
ダンス/百花 Performers Studio HAB PACmovement D☆D☆D Like Dance Studio 雅
ファッションショー/ヤケンザンコウメイ 開田萌生 三浦勘助 佐藤優翔 嵯峨美一 泉仁菜 北原里桜 三浦綾峨 白木華 中村漸 雅 毛利蘭 ここみん なぎさ Mia Reil Sora shiino RINKO kimonoドレスショー
EarthProject出演者