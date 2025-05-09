JALで行くハワイ 価格固定型商品「ViV」新登場！ 2025年5月29日（木）14：00販売開始
株式会社ジャルパック（本社：東京都品川区、代表取締役社長：平井 登、 以下「ジャルパック」）は、ハワイへの旅行商品としてこれまでの価格変動型商品であるJAL海外ダイナミックパッケージに加え、出発日ごとに旅行代金が決まっている価格固定型商品「ViV（ヴィブ）」を発売いたします。往復JAL便利用での飛行機とJALPAKならではのサービスやクオリティのホテル、ハワイでの移動や現地でのサポートなどをパッケージした旅をお届けします。
ハワイの価格固定型商品は先行して、Web限定にて「夏スペシャル」を販売開始しており、「ViV」はWeb販売とあわせ各旅行会社でのパンフレット販売を展開いたします。
夏スペシャルWebサイト：https://www.jal.co.jp/jp/ja/intltour/hwi/package-tour/summer/(https://www.jal.co.jp/jp/ja/intltour/hwi/package-tour/summer/?utm_source=press&utm_medium=article&utm_campaign=04_intltour_presshwisp)
価格固定型商品特集ページ：https://www.jal.co.jp/jp/ja/intltour/package-tour/
※価格固定型商品特集ページは5月29日（木）公開
新商品発売を記念して、海外旅行商品を対象にしたキャンペーンやSNSキャンペーンなども実施予定です。詳細は決定次第、各WebサイトおよびJALPAK公式SNSにてお知らせいたします。
【「ViV ハワイ」商品概要】
発売日：2025年5月29日（木）14：00
出発設定期間：2025年10月1日（水）～2026年5月27日（水） ※年末年始など除外日あり
出発地：成田・羽田・関空・名古屋
最少催行人員：１名
Webサイト：https://www.jal.co.jp/jp/ja/intltour/hwi/package-tour/viv/(https://www.jal.co.jp/jp/ja/intltour/hwi/package-tour/viv/?utm_source=press&utm_medium=article&utm_campaign=04_intltour_pressviv)
【商品のポイント】
・出発日ごとに旅行代金が決まっているので出発日カレンダーを見ながらご検討いただけます！
・空港＝ホテル間往復送迎付き
・早いチェックイン時間の設定ホテルを多数ラインナップ
・ハワイらしい朝食が魅力！ロイヤル・ハワイアンホテル内「サーフ・ラナイ」での朝食クーポン１枚付き
・90日前までのご予約がお得！リゾートクレジットなどの早期予約特典あり！
・ハワイ島＋ホノルルの周遊コースもご用意
・Wi-Fiルーターレンタル付き（1部屋1台）
・到着日のホテルでのチェックインアシスト付き！ ※一部除く
・24時間見守りサービス
１.JALPAKアロハステーションがハワイ滞在中全力でサポート。
滞在中の不安や疑問を日本語で何度でも相談可能です！
２.安心の日本語救急医療サポート保険
旅行中、急なケガや病気をされた場合に病院の手配・紹介などを年中無休・24時間体制で、
日本語によるサポートを行います。
～今年こそハワイへ！～
新商品「ViV」とともにJALPAKだからこそのクオリティと現地でのサポートを含む安心の提供で、ハワイへの海外旅行を後押しします。
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=-eNye2k5uuE ]
【JALPAK ハワイ「やっぱり行くならハワイ」篇】
URL：https://youtu.be/-eNye2k5uuE(https://youtu.be/-eNye2k5uuE/?utm_source=youtube&utm_medium=video&utm_campaign=04_intltour_presshwi)
以 上