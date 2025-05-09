「OTOTEN2025」 来場事前登録開始！popman3580さん描き下ろしキービジュアルを公開！

一般社団法人日本オーディオ協会

一般社団法人日本オーディオ協会（所在地：東京都港区、会長：小川理子）は、2025年6月21日（土）と22日（日）の2日間、東京国際フォーラムで開催するオーディオとホームシアターの祭典「OTOTEN2025」のキービジュアルに、昨年に引き続き、イラストレーターpopman3580さんによる描き下ろしイラストを採用いたします。

また、来場事前登録を本日5月9日（金）15時より開始することをお知らせします。

OTOTEN2025キービジュアルコンセプト

popman3580さん描き下ろし OTOTEN2025キービジュアル

近年、若い世代を中心に、自身が制作した楽曲配信する方が増えています。特にVTuberやボカロPによる楽曲は、アニソンと並び高く支持されています。OTOTENではこのような新しいオーディオのカタチも積極的に取り入れていきたいと考えています。

そこで昨年に引き続き、TVアニメ『夜のクラゲは泳げない』でキャラクター原案も手掛けるなど、様々なメディアで活躍中の人気イラストレーターpopman3580さんに、今年もキービジュアルの制作を依頼しました。次世代のクリエイターが生み出すポップカルチャーをリスペクトし、それらを楽しまれている方々に、OTOTENでたくさんの機器に出会って、イイ音に触れてもらいたいという我々の願いが、このキービジュアルには込められています。お友達を誘って、是非ご来場ください。

popman3580さんプロフィール

フリーランスイラストレーター。書籍イラスト、キャラクターデザイン、ファッションブランドコラボなど幅広く活動。2021年個展「S」を開催し、同年12月に初画集『CITRUS popman3580 アートワークス&スケッチ』を刊行。2020年5月よりお笑い芸人・粗品さんが自身のYouTubeチャンネルで公開しているオリジナル楽曲動画にイラストを提供。2022年「Sound ART Project FLUcTUS」にて音楽家・音楽プロデューサー小室哲哉さんとコラボレーションなど。

※ 本プレスリリースに添付したキービジュアルのJPEGデータを、OTOTEN2025の告知以外の用途で使用することはお控えください。

OTOTEN2025来場事前登録について

OTOTEN2025の来場事前登録を本日15時より、OTOTEN公式サイトより開始いたします。

事前登録開始日時： 2025年5月9日（金）15時より

事前登録サイト： https://www.jas-audio.or.jp/audiofair/pre-registration

（上記サイトより来場事前登録ページにお進みください）

入場料： 無料

OTOTEN2025概要

OTOTEN2025出展企業・団体

[表: https://prtimes.jp/data/corp/98254/table/36_1_dbd41f0cc14428c77a39f730b8eccddd.jpg ]

eilex株式会社、インターフェイス株式会社、Wuhan Aune Acoustics Co. Ltd.、AES日本学生支部、Xperi株式会社、Edifier Japan株式会社、NHK、NTTソノリティ株式会社、株式会社エミライ、M’sファクトリー、エム・ティ・アイ株式会社、株式会社オーディオテクニカ、株式会社オーディオブレインズ、オーロラサウンド株式会社、株式会社小柳出電気商会、株式会社音楽之友社、オンキヨー株式会社、株式会社音元出版、株式会社金井製作所、カナルワークス株式会社、カルバオン株式会社、完実電気株式会社、クボテック株式会社、Glass Acoustic Innovations Co., Ltd.、株式会社クリプトン、株式会社KEF JAPAN、株式会社光城精工、株式会社コルグ、Sound KOUBE、サエクコマース株式会社、Xandrie Japan株式会社、株式会社CRI・ミドルウェア、CSポート株式会社、塩野義製薬株式会社、株式会社JVCケンウッド、株式会社ジェネレックジャパン、城下工業株式会社、SYNCOMM TECHNOLOGY CORP.、株式会社ステレオサウンド、StreamUnlimited Engineering GmbH、ソニー株式会社、千葉工業大学、ティアック株式会社、株式会社ディーアンドエムホールディングス、DVAS合同会社、株式会社ディスクユニオン、株式会社デジタルストリーム、東京エレクトロンデバイス株式会社、東北パイオニア株式会社、ナイコム株式会社、株式会社ナガオカ、一般社団法人日本音楽スタジオ協会、日本音響エンジニアリング株式会社、株式会社ノア、パナソニック株式会社、ハーマンインターナショナル株式会社、ピクシーダストテクノロジーズ株式会社、ヒビノ株式会社、フォスター電機株式会社、株式会社ブライトーン、フラウンホーファーIIS、株式会社ブリスオーディオ、株式会社前園サウンドラボ、三菱自動車工業株式会社、南房総市、株式会社MUSIN、株式会社ヤマハミュージックジャパン、株式会社由紀精密、有限会社六本木工学研究所、WAPAN株式会社、株式会社ワンモア

（五十音順、2025年5月9日現在）

OTOTEN2025主な内容

※ 詳しい内容については公式サイト、日本オーディオ協会SNSにて随時情報アップデートしてまいります。

以上

OTOTEN2025公式サイト：https://www.jas-audio.or.jp/audiofair/

日本オーディオ協会公式サイト：https://www.jas-audio.or.jp/

日本オーディオ協会公式Facebook：https://www.facebook.com/JASaudio

日本オーディオ協会公式X：https://x.com/JASaudio