大エジプト博物館 × エジプト航空 × ACN ラムセス大王展「ラムセス大王に会いに行こう！」日本-エジプト 往復航空券がもらえる! SNSキャンペーン実施

ラムセス大王展 ファラオたちの黄金 実行委員会

ACN ラムセス大王展 ファラオたちの黄金 実行委員会とNEON JAPAN 株式会社は、2025年9月7日(日)まで、東京・豊洲市場前「ラムセス・ミュージアムat CREVIA BASE Tokyo」 において、エジプト史上“最も偉大な王”と称されるラムセス大王(ラムセス2世)とその時代にまつわるエジプトの至宝約180点を展示する特別展を開催中です。

また、この展覧会の開催期間中の2025年7月3日(木)に、エジプト・カイロにて「大エジプト博物館(The Grand Egyptian Museum:GEM)」がグランドオープンする予定となっています。大エジプト博物館のオープンを記念し、本展覧会をサポートするエジプト航空とともに、「エジプトへの旅」というもうひとつの“体験”を皆様にお届けします。皆様からのご参加お待ちしております。

<「ACN ラムセス大王展 ファラオたちの黄金」を訪れた大エジプト博物館 館長 アフマド・ゴネイム氏>

大エジプト博物館 館長 アフマド・ゴネイム氏からのコメント:「ラムセス大王はエジプトのみならず世界各国の方々が今でも彼の名前をよく知っていて、そして歴史にも名を残している偉大な人物です。このラムセス大王展に心奪われた方々には、ぜひエジプト、そして大エジプト博物館に足を運んでいただき、エジプトの歴史と遺産を目に焼き付けていただきたいと思います。」

2025年5月9日より、「ラムセス大王に会いに行こう!」と題し、ご応募いただいた方の中から抽選で日本-エジプト 往復航空券など豪華賞品をご提供するSNSキャンペーンを行います。皆様からのご参加お待ちしております。

キャンペーン主催:NEON JAPAN 株式会社 協力:エジプト航空 / 大エジプト博物館

【「ラムセス大王に会いに行こう!」SNSキャンペーン詳細】

【賞品】

A賞:エジプト航空 日本発カイロ行き 往復航空券(エジプト航空運航便のみ)/2組4名様

B賞:ラムセス大王展入場券/10組20名様

【応募方法】

・ステップ1:XまたはInstagramで以下の対象アカウントをフォローする。

X / @RamsesExhibitJP または、Instagram / @ramsesexhibition.jp

・ステップ2:#ラムセス大王展 と#EGYPTAIRと#GEM の3つのハッシュタグをつける。

・ステップ3:「エジプトが好き!」というアツい想いをアカウントで投稿。

【参加資格・条件】

・日本国内にお住まいの方

・19歳以上の方

・XまたはInstagramのアカウントをお持ちの方

・ラムセス大王展の X または Instagram アカウントをフォローしていること。

・当選発表前にフォローを解除した場合、応募・当選は無効となります。

・必ずご自身のアカウントを "公開 "にしてご参加ください。アカウントが⾮公開の場合、参加者としてみなされません。

・ダイレクトメッセージを受信拒否設定にしている場合、参加とみなされません。

【応募期間】

2025年5月9日(水)14:00 ~ 6月8日(日)23:59

・上記期間内の投稿が応募対象となります。

・当選は応募された方に限らせていただきます。

・当選者は、ラムセス大王展実行委員会の運営するイベント等に参加して頂く場合がございます。

・当選者の個人の情報は航空券発券作業に伴いエジプト航空と共有する場合がございます。当選者は、エジプト航空のプライバシーポリシー(https://www.egyptair.com/en/Pages/PrivacyPolicy.aspx)をご確認ください。

・同じXまたはInstagramアカウントからの複数のエントリーは受け付けられません。

・同じプラットフォームから複数のアカウントで応募したことが判明した場合は、失格となります。

・本キャンペーンは、X またはInstagram が後援・承認・運営するものではなく、また、関連するものでもありません。

【本キャンペーンに関するお問い合わせ】

050-5541-8600(ハローダイヤル)

【抽選・当選発表】

厳正なる抽選の上、ご当選者樣にはラムセス大王展公式X アカウント、またはラムセス大王展公式Instagram アカウントよりダイレクトメッセージにて当選のご連絡をいたします。当選発表はダイレクトメッセージの当選連絡をもって代えさせていただきます。

・賞品の譲渡、または転売は禁止とさせて頂きます。

・DMをお送りして、10日以内にご返信がない場合は、当選無効となります。

・応募受付、当選確認に関するお問い合わせはお受けできません。

【協力】

エジプト航空

※詳細は公式サイト(https://ramsesexhibition.jp/)よりご確認ください。

■『ACN ラムセス大王展 ファラオたちの黄金』開催概要

名 称 : ACN ラムセス大王展 ファラオたちの黄金 /

ACN Ramses the Great and the Gold of the Pharaohs

会 期 : 2025年3月8日(土)~9月7日(日)

会 場 : ラムセス・ミュージアム at CREVIA BASE Tokyo(豊洲)

住 所 : 東京都江東区豊洲6丁目4-25

交 通 : ゆりかもめ「市場前」駅徒歩3分

主 催 : ラムセス大王展 ファラオたちの黄金 実行委員会 / NEON JAPAN 株式会社

後 援 : エジプトアラブ共和国大使館 / 東京都

特別協賛: 株式会社 ACN

協 力 : エジプト航空

オンラインチケット:ART PASS / アソビュー!

前売券/平日・大人(18歳以上)3,800円 中高生2,800円、小学生2,100円

前売券/土日祝及び特定日・大人(18歳以上)4,000円 中高生3,000円 小学生2,300円

※当日券、各種プレイガイド(ローチケ、イープラス、ぴあ等)、窓口の料金は上記と異なります。

※VR体験は別料金。VR付チケット(ART PASSのみで販売)の予約を推奨。

空きがある場合のみ当日券も販売。

※詳細は公式サイトでご確認ください

※日時指定推奨

オフシャルサイト: https://ramsesexhibition.jp