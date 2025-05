【新発売/福岡ソフトバンクホークス】ピンクフルデー2025　サンリオキャラクターズコラボグッズ発売！

福岡ソフトバンクホークス株式会社

5月16日(金)~18日(日)はみずほPayPayドーム福岡でいよいよピンクフルデーを開催!

サンリオとのコラボグッズが登場します!

シナモロールとホークス選手のコラボや、ピンクリボンユニフォームを着たマイメロディ、シナモロールのグッズのアイテムを一部ご紹介します♪

シナモロールとホークス選手のコラボグッズ

サンリオの人気キャラクター「シナモロール」と、ホークスの選手とのかわいい2ショットのグッズが登場!一部商品は、支配下全選手での展開となりますので、推し選手のグッズをぜひチェックしてください♪

(C) 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L660904 (C) SoftBank HAWKSフェイスタオル

価格:2,000円

EC:支配下全選手受注販売

店舗:全20選手

(東浜投手、有原投手、スチュワート・Jr投手、大津投手、モイネロ投手、大関投手、オスナ投手、ヘルナンデス投手、松本裕樹投手、川瀬選手、山川選手、今宮選手、牧原大成選手、周東選手、栗原選手、近藤選手、中村選手、柳田選手、正木選手、柳町選手)

(C) 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L660904 (C) SoftBank HAWKSアクリルキーホルダー

価格:1,000円

EC:支配下全選手受注販売

店舗:全20選手

(東浜投手、有原投手、スチュワート・Jr投手、大津投手、モイネロ投手、大関投手、オスナ投手、ヘルナンデス投手、松本裕樹投手、川瀬選手、山川選手、今宮選手、牧原大成選手、周東選手、栗原選手、近藤選手、中村選手、柳田選手、正木選手、柳町選手)

(C) 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L660904 (C) SoftBank HAWKSビーズクッション

価格:3,900円

EC:支配下全選手受注販売

店舗:全6選手

(大津投手、今宮選手、周東選手、柳田選手、正木選手、柳町選手)

※画像は全てイメージです。価格は全て税込みです。

サンリオキャラクターコラボグッズ

今年デザインを変更したピンクリボンユニフォームを身にまとうのは、マイメロディとシナモロール!コーラルアイボリーのユニフォームがとっても似合っています♪

(C) 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L660904 (C) SoftBank HAWKSぬいぐるみキーチェーン(マイメロディ)

価格:2,200円

(C) 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L660904 (C) SoftBank HAWKSぬいぐるみキーチェーン(シナモロール)

価格:2,200円

(C) 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L660904 (C) SoftBank HAWKSフェイスタオル(マイメロディ)

価格:1,900円

(C) 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L660904 (C) SoftBank HAWKSフェイスタオル(シナモロール)

価格:1,900円

他にも多数アイテムを販売中!

※画像は全てイメージです。価格は全て税込みです。

ピンクフルデーとは

福岡ソフトバンクホークスが提供する入場者全員に配布する限定ユニフォームで球場がピンクに染まり、野球観戦はもちろん、当日限定のさまざまな企画で誰もがそれぞれの楽しみ方ができる、”非日常”のエンターテインメントを提供するイベントです。

今年は5月16日(金)~18日(日)の3日間開催!

当日は乳がん検診の受診を啓発・推進する「ピンクリボン運動」の取り組みも実施し、選手がピンクリボンユニフォームを着用して試合に臨むほか、球場内各所をピンクに装飾します。

【販売店舗・販売開始予定日】

・HAWKS公式オンラインストア/5月16日(金)

※シナモロールとホークス選手コラボグッズの受注商品は5月9日(金)~受注販売開始

・HAWKS STORE HOME(みずほPayPayドーム ナッツRV 8ゲート外)/5月16日(金)

※発売日は現時点での予定日となり、変動する可能性がございます。

※商品在庫数には限りがあります。売り切れの場合はご容赦ください。

【関連サイト】

福岡ソフトバンクホークス公式サイト(https://www.softbankhawks.co.jp/)

HAWKS公式オンラインストア(https://www.softbankhawksstore.jp/ja/)

サンリオコラボグッズ販売に関するお知らせ(https://www.softbankhawks.co.jp/news/detail/202500779333.html)

ホークス×サンリオコラボグッズ商品ページ(https://www.softbankhawksstore.jp/ja/c-16320)