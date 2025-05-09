＜Noela(ノエラ)＞モデル麻亜里が着こなす、【15周年】アイテムを含む夏のLOOK“Color Collection feat.Maari”第二弾を公開。
ヒロタ株式会社(本社 岐阜県岐阜市/代表取締役社長 廣田孝昭)が展開するレディースブランド「Noela（ノエラ）」は2025年5月9日(金)に大人気モデルとして活躍する麻亜里さんを起用した夏のLOOK“Color Collection feat.Maari”を公開。15周年を記念したワンピースを含む8LOOKを素敵に着こなします。〈WEBカタログは5月9日11:00に公開。＞
https://bit.ly/3GJQO0Q
【Noela】
Official Site：https://noela.jp/
instagram：https://www.instagram.com/noela_official/
App：https://yappli.plus/31sdm-noela-campaign_snsNL
【15周年】を記念したNoelaオリジナル刺繍を使用したストライプワンピース
夏らしい爽やかな印象のシャツワンピに、袖部分にオリジナルの刺繍を施してリッチな印象に。
開襟デザインなので女性らしい印象で
リボンなどがなくてもすっきり見えるシルエットに仕上げています。
エンブロイダリーストライプワンピ
価格：\17,600
カラー展開：OFFWHITE/BLUE/INDIGO/BEIGE
サイズ：SS/S/M
【15周年】を記念したNoelaオリジナルの
フラワープリント楊柳ワンピ
とても薄く透ける楊柳生地に多色使いのオリジナル擦れ花柄をプリントした夏らしいワンピース。
楊柳生地の風合いと相まって、今年らしいラフな擦れ感を表現。ウエストクロスの細リボンを外すとAラインワンピースとしても着用可能。
ぼかしフラワー楊柳ワンピ
価格：\18,700
カラー展開：PINK/BLUE/YELLOW
サイズ：SS/S/M
【15周年】を記念したNoelaオリジナルドット
刺繍ワンピース
夏らしいリネンライク素材にドット刺繍を施したリッチな印象のワンピース。
配色のサイドリボンもスタイルアップのポイント。開きすぎないカシュクールデザインで、デコルテまわりもすっきり見えます。
リネンタッチドットワンピ
価格：\18,700
カラー展開：OFFWHITE/BROWN/BEIGE
サイズ：SS/S/M
knit \7,150 skirt \15,400 Bag \11,000
one-piece \17,600
one-piece \18,700 shoes \14,300
blouse \13,200 skirt \15,400 bag \11,000 shoes \14,300
blouse \14,300 pants\15,400 shoes\14,300
■Noelaについて
＜concept＞
毎シーズン、休暇をかねて旅に出るNoela。
旅先の雰囲気やロケーションに思いを巡らせ、ヴィンテージのトランクにつめる洋服達、、、
ドレス、デニム、シャツ、パンプス、、、
旅先での様々なシチュエーションに選ぶ、
カジュアルになり過ぎない、スイートで女性らしいスタイル。
ワードローブをありふれたものにとらわれない、ファッションを楽しむすべての女性に向けて。
【Noela】
Official Site：https://noela.jp/
instagram：https://www.instagram.com/noela_official/
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