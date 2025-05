「niko and ...」が、イギリスの国民的キャラクター「MR. MEN LITTLE MISS」とのコラボアイテムを5月9日（金）より、WEBで先行予約発売！

株式会社アダストリア

株式会社アダストリア(本部:東京都渋谷区渋谷2-21-1、代表取締役社長:木村 治)が展開するスタイルエディトリアルブランド「niko and ...(ニコアンド)」は、株式会社サンリオとのライセンス契約により、イギリスで誕生した絵本のキャラクター「MR. MEN LITTLE MISS(ミスターメン リトルミス)」とのコラボレーション雑貨の一部商品を、2025年5月9日(金)より「niko and ...」公式WEBストア and ST(アンドエスティ)にて先行予約販売いたします。本発売は2025年6月6日(金)からを予定しており、全国の「niko and ...」の店舗やand ST TOKYOにて、コラボアイテムをご購入いただいた方に先着でノベルティのプレゼントや、「niko and ...」公式Xではプレゼントキャンペーンを開催いたします。さらに、2025年6月7日(土)には「niko and ...」横浜ベイクォーター店にて”ミスター ハッピー”と”リトルミス プリンセス”と触れ合えるグリーティングイベントを開催いたします。

「niko and ...」は、ブランドが掲げる “uni9ue senses”(衣・食・住・遊・知・健・旅・音・LOCAL)の9つの要素を通して、ユニークなモノやコトを提案する企画を展開しています。「MR. MEN LITTLE MISS(ミスターメン リトルミス)」は、1971年にイギリスで誕生した絵本シリーズです。絵本に登場するキャラクターたちは人間の持つさまざまな性格や特徴を表現していて、キャラクター数は90以上にもなります。その個性豊かで親しみのあるキャラクターたちは、イギリスはもちろん、世界中の子供から大人まで幅広く人気があります。

「niko and ...」が掲げる“uni9ue senses”というユニークなモノやコトの提案と、「MR. MEN LITTLE MISS」の個性豊かなキャラクターたちは、どちらも「多様性の楽しさ」を大切にする共通点があり、双方の思いが重なったことで初のコラボレーションが実現しました。

今回のコラボレーションでは、「MR. MEN LITTLE MISS」のキャラクターたちが「niko and ...」のアイテムを身に着けていたり、”「niko and ...」の店舗に行こう”という楽しい会話が繰り広げられたりしている二つの世界観が融合したコミック柄や、年齢問わず大人の方も取り入れやすいよう、キャラクターをシルエットで表現したチェック柄をご用意しました。「MR. MEN LITTLE MISS」の可愛いらしさと、「niko and ...」のこだわりが詰まったアイテムたちは「niko and ...」でしか手に入らない限定のデザインです。

■「niko and ...」×「MR. MEN LITTLE MISS」コラボレーション概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/1304/table/2622_1_a1e4be90859bee09518f8660ed025f7b.jpg ]

■「niko and ...」×「MR. MEN LITTLE MISS」コラボレーションアイテム詳細(一部商品抜粋)

キャラクターをモチーフにしたダイカットクッションは少し小ぶりなサイズ感で、複数買いもおすすめです。

飾っておくだけでつい笑顔になってしまうような、かわいらしいデザインがお部屋を彩ります。

商品名:キャラクタークッション

価格:\1,980円(税込)

全5種

ヴィンテージ感が漂う風合いのタフトマットは、玄関先やベッドサイドに飾るのはもちろん、チェアパッドとしてもおすすめのアイテムです。

商品名:ミニタフトマット

価格:\2,750円(税込)

全2種

コスメやお菓子、モバイルグッズなど、小物をまとめるのにぴったりな巾着ポーチ。紐を絞ると丸みを帯びたフォルムになり、使う度に癒されること間違いなしのアイテムです。

商品名:巾着ポーチ

価格:\1,430円(税込)

全3種

レジャーシーンに活躍するウェットティッシュポーチは持ち手付きでフックなどに掛けやすく、お出かけ時にも便利です。整理しやすいように、内側に仕切りがついているので、小物をまとめるポーチとしてもおすすめです。

商品名:ウェットティッシュポーチ

価格:\2,420円(税込)

全2種

2人で使ってもゆとりを感じられる、大きめサイズのレジャーシート。折りたたんでコンパクトに収納が可能となっており、取っ手がついているので持ち運びも便利です。

商品名:レジャーシート

価格:\5,500円(税込)

全2種

冷たいドリンクを注ぐと色が変わるカラーチェンジタンブラーは、パッと目を惹くカラフルな色使いで、夏が楽しくなること間違いなしのデザインです。約15度以下で色が変わるので、普段使いはもちろん、みんなで集まるパーティーなどを盛り上げるアイテムとしてもおすすめです。

商品名:カラーチェンジタンブラー

価格:1,210円(税込)

全2種

■キャンペーンについて

1.企画「グリーティングイベント」

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/1304/table/2622_2_ba775a2b078f97ab8a486237b34d3836.jpg ]

2.企画「ノベルティ」

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/1304/table/2622_3_02faa374dc17016a46d97f3060680b6a.jpg ]

■ステッカー 全6種

※ランダムで1種プレゼント

※画像はイメージです。デザイン・仕様が一部異なる場合がございます

■ショッパー 全2種(Sサイズ / Lサイズ)

※お買い上げいただいた商品の大きさによって変わります

※画像はイメージです。デザイン・仕様が一部異なる場合がございます

■缶ミラー 全2種

※ランダムで1種プレゼント

※画像はイメージです。デザイン・仕様が一部異なる場合がございます

3.企画「Xプレゼントキャンペーン」

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/1304/table/2622_4_17d1c6e817137423264cd037a04a6e54.jpg ]

4.企画「スタンプラリー」

[表5: https://prtimes.jp/data/corp/1304/table/2622_5_f200a397ed57ff8f28cc19c44d0aca9d.jpg ]

■水 全1種

※画像はイメージです。デザイン・仕様が一部異なる場合がございます

■「MR. MEN LITTLE MISS」について

「MR. MEN LITTLE MISS」は、イギリスの絵本から生まれた、世界中で愛されているキャラクターです。人間の持つ様々な性格や特徴を表現した個性豊かな90以上のキャラクターたちが繰り広げる、クスッと笑えるあたたかいストーリーが、多くの絵本になって親しまれています。

<キャラクターサイト> https://www.sanrio.co.jp/characters/mrmenlittlemiss/

<Instagram> https://www.instagram.com/mrmen_jp/

<X> https://x.com/mrmen_jp

■「niko and ...」について

「niko and ...」 は、アパレルや雑貨、家具、飲食を展開する“style editorial brand”です。実用性だけでなく、どこかユーモアを感じさせるアイテムをラインアップしており、意外な驚きと発見に“であう”、やがて自分のライフスタイルに“にあう”。そんなメッセージのもと、20~30代の男女に向けて事業展開しています。 全国145店舗展開(2025年4月末時点、WEBストアを含む)。

<公式WEBストア and ST(アンドエスティ) > https://www.dot-st.com/nikoand/

<公式ブランドサイト> https://www.nikoand.jp/

<Instagram> https://www.instagram.com/nikoand_official/

■アダストリアグループについて

アダストリアグループは、45以上のアパレル・雑貨・飲食などのブランドを展開する「株式会社アダストリア」「株式会社エレメントルール」、「株式会社BUZZWIT」、「株式会社ゼットン」をはじめ、モール&メディア事業などを展開する「株式会社アンドエスティ」、グループの物流を担う「株式会社アダストリア・ロジスティクス」、特例子会社「株式会社WeOur」などをグループに持つマルチカンパニーです。

様々なステークホルダーとのつながりを強化し、ファッションのワクワクを国内外に広げる“Play fashion!プラットフォーマー”となることを目指しています。

<本部所在地> 〒150-8510 東京都渋谷区渋谷 2丁目21番1号渋谷ヒカリエ

<URL> https://www.adastria.co.jp/

<Instagram> https://www.instagram.com/adastria_official/