【上映会】デジタルハリウッド大学大学院修了生、山口雅和氏監督作映画『SAKAI ～約束の地へ～』

IT関連及びデジタルコンテンツの人材養成スクール・大学・大学院を展開するデジタルハリウッド株式会社 (本社/本校:東京都千代田区、代表取締役社長兼CEO:春名啓紀、学長:杉山知之)は、デジタルハリウッド大学大学院修了生である山口雅和氏と共同で、同氏の監督作である映画『SAKAI ~約束の地へ~』の上映会を、2025年5月19日(月)18時30分より、デジタルハリウッド大学駿河台キャンパス(東京・御茶ノ水)にて開催いたします。

上映会当日は、監督の山口雅和氏のほか、松永久秀役の堀田眞三氏、才蔵役の青山郁彦氏、ヒロイン綾乃役の秋吉麻希氏も登壇予定です。

■映画「SAKAI ~約束の地へ~」

時は戦国。織田軍の猛攻を受け、松永久秀の居城、信貴山城は落城しようとしていた。 そんな中、忍びの才蔵は、名物茶器・平蜘蛛を堺に送り届ける密命を受ける。 追手から逃れつつ、赤子を抱いた乳母・綾乃と共に才蔵は約束の地を目指すのだった。

出演:大村 崑・堀田眞三・田渕岩夫

青山郁彦・田ノ中亮資・本山 力・秋吉麻希・水野 淳・佃 一夫・MiMi・徳丸新作・葛原瑞穂・加藤正裏地 圭・きりゅう・小笠原弘晃ほか

脚本監修:真弓 創(株式会社レプトン)

脚本協力:山科清春

プロデューサー:山口雅和・徳丸新作・田渕岩夫

アソシエイトプロデューサー:高山あきら

ナレーション:荘司哲也

予告編:https://www.youtube.com/watch?v=DE92Z1jZVWo

■山口雅和氏のコメント

このたび、「映画『SAKAI ~約束の地へ~』-製作実行委員会」(代表:山口雅和)は、信長・秀吉・家康に先駆けて「天下人」と呼ばれた三好長慶(ながよし)、松永久秀(弾正)、千利休という、3人の「天下人」の知られざる逸話を映画化しました。

三好長慶は1522年生まれの戦国大名。信長に先んじて畿内を制し、広く海外との交易を行い、堺(現・大阪府堺市)を天下に轟く「国際都市」として繁栄させました。また、信長よりも16年も早く天守閣のある城を建造し、「村」という単位での統治を行うなど優れた人物で、また連歌を広める風流人でもありましたが、42歳で惜しくも死没しました。

その家臣の松永久秀は、信長に三たび反旗を翻しながらも、「茶の名器【平蜘蛛の茶釜】を譲れば許す」と言われた「傾奇者」。その名は戦国時代の三大悪人の一人として天下に知れ渡りますが、主君の長慶の志を次ぐ義の人であったといわれています。

そして茶人ながら長慶・久秀の目指した天下泰平の夢を支えたといわれる茶人・千利休。

3人の「天下人」が抱いた夢とは!?

物語は信長の手によって、信貴山城が焼け落ちるところから始まります。

■映画「SAKAI ~約束の地へ~」上映会

日時:2025年5月19日(月)18:30~19:30(開場:18:00)

会場:デジタルハリウッド大学駿河台キャンパス3F駿河台ホール(JR「御茶ノ水駅」より徒歩3分)

https://www.dhw.ac.jp/access/

費用:無料(要予約)

定員:50名(先着順)

ゲスト:山口雅和氏(監督) 堀田眞三氏(俳優) 青山郁彦氏(俳優) 秋吉麻希氏(俳優)

主催:デジタルハリウッド株式会社・山口雅和氏

お申し込み:https://www.secure-cloud.jp/sf/business/1745034270YEbYKOdI

(ご来場人数分のお申し込みが必要です)

■ゲスト

山口雅和(監督)

平成25年 デジタルハリウッド大学大学院 修了

平成19年 劇場用商業映画 或る探偵の証明

平成25年 デジタルハリウッド大学大学院修了制作 映画「SAIKA~信長を震撼させた男たち」 製作総指揮

平成29年 エフビットコミュニケーションズ株式会社 エフビットでんきTVCM「地味にすごい!大道芸編」監督

令和3年 映画「燃えよ剣」衣装・小道具協力

令和4年 モンスターハンター×堺 -いにしえの技にせまる 展示物制作

令和7年 南宗寺非公認オリジナルキャラクター 「にゃんしゅうさん」 企画・デザイン制作 日本史研究会会員

堀田眞三(松永久秀役)

1963年 第11期東映ニューフェイス

TV出演キイハンター、大江戸捜査網、仮面ライダー、太陽にほえろ!ほか

映画出演女囚701号さそり、野生の証明、またまたあぶない刑事ほか

MV出演 Mr.Children「here comes my love」Music Short Film (2018年2月8日)- 智郎の老人期 Newspeak「See You Again」(2020年) 藤井風「帰ろう」(2020年) マカロニえんぴつ「リンジュー・ラヴ」(2023年)

青山郁彦(才蔵役)

桐朋学園大学短期大学部芸術科演劇専攻卒業。日本俳優連合アクションライセンス上級。特技の殺陣を活かし、舞台演劇を中心に映像、パフォーマンス、振付、演出と活動中。主な出演作は蜷川幸雄演出「冬眠する熊に添い寝してごらん」、五木ひろし特別公演「喧嘩安兵衛」、カザフスタンアスタナ万博殺陣ショー、など。

秋吉麻希(ヒロイン綾乃役)

関西出身で京都で着物のモデルの仕事をさせてもらっていましたが、有り難いご縁の連続で女優の道に入ることになりました。

コロナ前の2019年の春上京し、東京では6年目に入ろうとしています。現在は映画をメインに活動中です。

■会場のご案内

デジタルハリウッド大学駿河台キャンパス3F駿河台ホール(当日は自由席です)。

【デジタルハリウッド株式会社】

https://www.dhw.co.jp/

1994年10月、会社設立と同時に日本初の実践的産学協同のクリエイター養成スクールを開校。

現在、東京と大阪に専門スクール「デジタルハリウッド」【と、全国の各都市にWebや動画などが学べるラーニングスタジオ「デジタルハリウッドSTUDIO」を約40拠点、そしてeラーニングによる通信講座「デジハリ・オンラインスクール」を展開。

2004年には日本初、株式会社によるビジネス×ICT×クリエイティブの高度人材育成機関「デジタルハリウッド大学院(専門職)」、翌2005年4月に四年制大学「デジタルハリウッド大学」を開学。

設立以来、デジタルハリウッド全体で10万人以上の卒業生を輩出している。

また、デジタルハリウッド大学開学時より導入している、動画教材と対面授業を組み合わせた「ブレンディッド・ラーニング」のノウハウを活かして、大学・専門学校の教育機関をはじめ塾・障害者支援サービス企業・教育サービス企業向けに、オンライン授業の導入及び活用支援サービス「デジタルハリウッドアカデミー」を国内外に展開。

さらに2015年4月、スタートアップ志望者を対象としたエンジニア養成学校『ジーズアカデミー』を開校し現在東京と福岡に展開。同年11月には、日本初のドローンビジネスとロボットサービス産業の推進を目的とした『デジタルハリウッド ロボティクスアカデミー』を開校するなど、デジタルコンテンツ業界の人材育成と、産業インキュベーションに力を注ぐ。

2024年10月に設立30周年を迎えた。

【本イベントのお問い合わせ先】

デジタルハリウッド株式会社 広報室:山本

mail: kouhou@dhw.co.jp