Wpc.｜HERALBONY ヘラルボニーの契約作家7名が描く”異彩のアート”が夏の青空を彩る日傘に

株式会社ワールドパーティー(本社:大阪市住吉区、代表取締役社長:冨田智夫)が展開する傘ブランド「Wpc.(ダブリュピーシー)」は、障害のイメージ変容と福祉を起点に新たな文化の創出を目指す株式会社ヘラルボニーとのコラボレーション商品として、ヘラルボニーの契約作家が描くアートをデザインに採用した7種の折りたたみ日傘を2025年8月1日(金)の一般発売に先駆け、5月9日(金)よりWpc. ONLINE STORE、Wpc.直営店舗、ヘラルボニーオンラインストア、HERALBONY LABORATORY GINZA、HERALBONY ISAI PARK及び生活雑貨専門店ロフトの一部店舗にて先行発売いたします。

どんな天気の日もポジティブに、作家の想いを乗せた7種の日傘

ビニール傘でのコラボレーションに続き、今回はヘラルボニーの契約作家7名の”異彩を放つアート”がWpc.の日傘として登場。それぞれの作家が持つ独自の視点や感性が表現されたアートは力強く、私たちに元気を与えてくれるものばかりです。

ラインナップは、笠原鉄平氏の「集いの習慣」、輪島貫太氏の「Pink Flower」、輪島楓氏の「かえでのチョキチョキ」、菅原啓氏の「フラワー」、国保幸宏氏の「アサガオ」、三谷由芙氏の「おしゃべりなバラ」、SATO氏の「鯉の池」の全7種。見る人の心に語りかけ、癒しを与えてくれる作品が日傘という形で日常に溶け込み、どんな天気の日もポジティブにしてくれます。”日傘”という枠を超え、持ち歩ける”アート作品”としても楽しめる、夏の青空を彩る特別な1本をぜひお手に取ってご覧ください。

Wpc.とヘラルボニーのコラボレーションについて

ヘラルボニーは「異彩を、放て。」をミッションに、国内外の主に知的障害のある作家とアートライセンス契約を結び、作家が描く”異彩を放つアート”をさまざまな形で社会に送り届ける事業を展開しています。福祉とアートの力で障害のイメージを変え続けるヘラルボニーと、憂鬱な雨の日を心晴れやかに過ごしていただくために傘を自分らしさを表現するファッションアイテムとして提案するWpc.の「ネガティブをポジティブに変換する」という価値観が共鳴し、コラボレーションが実現しました。

商品詳細

アート遮光日傘mini

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/58622/table/309_1_10e98a44d90710630f3bc2d7a4738747.jpg ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/58622/table/309_2_3b8e7912a0074bdfce0d3ba89f89b764.jpg ][表3: https://prtimes.jp/data/corp/58622/table/309_3_9f56448ddb711739acc464fbadc893fd.jpg ][表4: https://prtimes.jp/data/corp/58622/table/309_4_4a26d25f8e07494ea124e00bb158885d.jpg ]

5段折を採用した日傘はコンパクトなサイズ感が魅力。スクエア型なのでバッグのシルエットを崩すことなく収納でき、バッグのポケットにもスッポリ収まります。またUVカット率100%・遮光率100%・UPF50+*1生地を使用しているので、日差しの強い日も快適に過ごせます。傘の内側に施されたポリウレタンコーティングが光の反射を抑え、まぶしさを軽減。さらに高い遮熱性で熱中症対策にも役立ちます。はっ水加工も施されているので、雨の日でも使用可能な晴雨兼用傘です。

*1 JIS L 1925の規定に準じて生地のUVカット率100%の測定値が出た生地をUVカット率100%生地としております。JIS L 1055 A法にて遮光率100%の測定値が出た生地を遮光率100%生地としております。JIS L 1925の規定に準じて生地のUPF値を測定しています。

※記載の結果は生地の状態での測定値であり、傘本体の性能を示す数値ではございません。

アート軽量遮光日傘mini

[表5: https://prtimes.jp/data/corp/58622/table/309_5_239068b4446105a3a82db587dfe3d40a.jpg ][表6: https://prtimes.jp/data/corp/58622/table/309_6_e31a211d4797ca8f21aa1bf35d2d558b.jpg ][表7: https://prtimes.jp/data/corp/58622/table/309_7_bc17856d7fecb44cb4a146bd7b621e3a.jpg ]

スリムな形が印象的な日傘は軽量生地を使用することで約120gを実現。また傘骨をポキポキ折る手間がないイージーオープンで使い心地の良い1本です。またUVカット率99.9%・遮光率100%・UPF50+*2生地を使用しているので、日差しの強い日も快適に過ごせます。傘の内側に施されたポリウレタンコーティングが光の反射を抑え、まぶしさを軽減。さらに高い遮熱性で熱中症対策にも役立ちます。はっ水加工も施されているので、雨の日でも使用可能な晴雨兼用傘です。

*2 JIS L 1925の規定に準じて生地のUVカット率99.9%の測定値が出た生地をUVカット率99.9%生地としております。JIS L 1055 A法にて遮光率100%の測定値が出た生地を遮光率100%生地としております。JIS L 1925の規定に準じて生地のUPF値を測定しています。

※記載の結果は生地の状態での測定値であり、傘本体の性能を示す数値ではございません。

販売について

▼Wpc.公式オンラインショップ

・Wpc. ONLINE STORE

アート遮光日傘mini(https://www.wpc-store.com/c/umbrella/801-he-102) / アート軽量遮光日傘mini(https://www.wpc-store.com/c/umbrella/801-he-light)

▼直営店舗

・Wpc.心斎橋パルコ店

542-0085 大阪市中央区心斎橋筋1-8-3 心斎橋パルコ5階

大阪メトロ 御堂筋線心斎橋駅 南改札より直結

・Wpc. LUCUA 1100店

530-8558 大阪市北区梅田3-1-3 ルクアイーレ7階

JR大阪駅より直結

・Wpc. Echika fit 銀座店

104-0061 東京都中央区銀座4-1-2

東京メトロ 丸ノ内線銀座駅構内 C4出口すぐ

▼全国のロフト(https://www.loft.co.jp/shop_list/) ※一部店舗

渋谷ロフト/池袋ロフト/銀座ロフト/吉祥寺ロフト/横浜ロフト/千葉ロフト

盛岡ロフト/仙台ロフト/安城ロフト/京都ロフト/天神ロフト

※各商品の取り扱い・在庫状況は店舗により異なります。

▼ヘラルボニーオンラインストア(https://store.heralbony.jp/)

▼HERALBONY LABORATORY GINZA(https://store.heralbony.jp/pages/hlg?srsltid=AfmBOorDVfi7-KPL5xBKTaswLmb3vN_FqRPPhMkofrICSQFoF6eueZEo)

104-0061東京都中央区銀座2丁目5-16 銀冨ビル1階

▼HERALBONY ISAI PARK(https://isaipark.heralbony.com/)

020-8655 岩手県盛岡市菜園1丁目10-1 パルクアベニュー・カワトク 1階

株式会社ワールドパーティー

本社所在地 :558-0014 大阪市住吉区我孫子1-2-9

電話番号 :06-6693-2065

代表取締役社長:冨田 智夫

設立 :1985年9月

事業内容 :レイングッズの企画・製造・卸販売

展開ブランド :Wpc. / W by Wpc. / Wpc. IZA / SiNCA by Wpc. / ONDOO by Wpc. / Wpc. Patterns / UVO / go-koh / KiU / VEER / L.o.F. design / GUERRILLA by KiU