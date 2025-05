Steam【圧倒的好評】で話題のピクセルアートホラーアドベンチャー『FAITH: The Unholy Trinity』が『ムー』とプロモーションコラボ！

株式会社ハピネット

株式会社ハピネット(本社:東京都台東区、代表取締役社長:榎本誠一、証券コード:7552)は、おもしろいインディーゲームを世界中からセレクトして発売するゲームレーベル「Happinet Indie Collection」より、2025年8月7日(木)に発売する『FAITH: The Unholy Trinity』(Nintendo Switch パッケージ版/ダウンロード版)について、株式会社ワン・パブリッシングが発行しているスーパーミステリー・マガジン 『ムー』とのプロモーションコラボ企画が決定致しました。

2025年5月9日(金)発売 『ムー』の雑誌内に、『FAITH』に登場するゲーム内のストーリーを考察した特集記事の掲載、ムー編集部制作のオリジナル小冊子を全国のゲーム売り場で配布予定など、ゲームファンだけでなくオカルトファンにも楽しんでいただけるコラボレーションとなっております。

『FAITH: The Unholy Trinity』公式サイト:https://faith.happinet-games.com/

『FAITH: The Unholy Trinity』トレーラー:https://youtu.be/NBz2unzujyU

ハピネットゲームズ(Happinet GAMES)公式X:@happinet_game(https://x.com/happinet_game)

『FAITH: The Unholy Trinity』について

"見た目以上の恐怖、想像以上の絶望…"

映画化も発表された話題のゲーム『FAITH』は、ピクセルアートが特徴的なレトロ風のホラーゲームです。プレイヤーは若き司祭ジョンとなって、悪魔憑きの調査に向かうことに。その先には謎めいた人物や恐ろしい悪魔、狂気のカルト信者、そして弱まりつつある自分の信仰心との戦いが待ち受けます。

画面テイストからは想像できない恐怖体験、全3チャプターと12のマルチエンディングが収録された本作は、Switch版の発売にあたり公式の日本語テキストを実装。さらに日本語ボイスも収録され、ゲームを存分にお楽しみいただけます。

PC版では重厚なストーリー展開が世界中で高評価を獲得した本作、日本語で描かれる『FAITH』の世界を体験してください。

※ゲーム画面は開発中のものです。

スーパーミステリー・マガジン『ムー』において、『FAITH: The Unholy Trinity』特集記事掲載!

ゲーム雑誌「ファミ通」とのコラボでムー的ゲームをお届けする『ムー通』において、『FAITH: The Unholy Trinity』のゲーム紹介記事を掲載致します。

本作の世界観やゲーム内に関する様々な用語を、ムーならではの視点で解説。ゲームの舞台となる1970-80年代の時代感も楽しめる内容となっております。本作における『ムー民度』も必見です!

★月刊ムー 2025年6月号★

発売日:2025年5月9日(金)

参考価格:紙版【970円(税込)】

告知URL:https://web-mu.jp/news/55579/

『FAITH: The Unholy Trinity』×『ムー』のコラボ小冊子を、全国のテレビゲーム販売店売り場で配布予定!

主人公ジョンを始めとした『FAITH』のイラストと、お馴染み『ムー』の雑誌風テイストを組み合わせた表紙が目印のA5サイズ小冊子。総力特集【白い悪魔とチュパカブラの謎】はゲームをより楽しめる内容となっております。

テレビゲーム販売店売り場で見かけた際は、是非ご確認下さい。

※陳列開始時期については2025年5月下旬以降を予定しております。

※一部地域・販売店によって陳列時期が異なる場合がございます。また、陳列が無い場合もございます。

※数量に限りがございますので、無くなり次第終了となります。

※デザイン、内容については予告なく変更となる可能性がございます。

■月刊『ムー』とは

1979年10月に創刊した『ムー』は、「世界の謎と不思議に挑戦する」をテーマに刊行を重ね、2024年に45周年を迎えたスーパーミステリー・マガジン。UFO、未確認動物、古代文明、超科学、スピリチュアルなど「怪しいこと」全般を対象に、独自の目線と仮説を提唱しており、全世界のオカルトファンから愛され続けています。

webムー:https://web-mu.jp/

ムー公式X:@mu_gekkan(https://x.com/mu_gakken)

ムー公式TikTok:@mu_plus(https://www.tiktok.com/@mu_plus)

ムー公式Instagram:@gekkan_mu(https://www.instagram.com/gekkan_mu/)

(C)月刊ムー

ヨドバシカメラ マルチメディア博多店で『FAITH: The Unholy Trinity』が遊べる試遊体験会を実施!

2025年5月17日(土)~18日(日)に、ヨドバシカメラ マルチメディア博多店で開催される、『ヨドバシ博多ゲームショウ!』において、『FAITH: The Unholy Trinity』の試遊体験会を実施致します。

当日試遊プレイをして頂いた方には、一度視て聴いたら忘れられない"Mortis"のオリジナルステッカーを贈呈致します。

ご来店の際は是非お立ち寄りください。

■ヨドバシ博多ゲームショウ 詳細情報

日時:

2025年5月17日(土)11:00~17:00

2025年5月18日(日)11:00~16:00

場所:ヨドバシカメラ マルチメディア博多店 B1Fイベントスペース

■配布予定ノベルティ:ステッカー

ステッカー(表)ステッカー(裏)

※ノベルティは数量に限りがあります。無くなり次第配布終了となります。

※『FAITH: The Unholy Trinity』以外のタイトル試遊体験会も実施予定となります。詳細については店舗様へお問い合わせください。

※イベント内容が一部変更になる場合もございますのでご了承ください。

【商品概要】

タイトル:FAITH: The Unholy Trinity

発売日:2025年8月7日(木)

価格:パッケージ版4,180円(税込)/ダウンロード版1,700円(税込)

対応機種:Nintendo Switch

ジャンル:ホラーアドベンチャー

プレイ人数:1人(オンラインプレイ非対応)

CERO:D

言語:日本語/英語

コピーライト:(C) New Blood Interactive (C) Airdorf Games. Licensed to and Published in Japan by HAPPINET CORPORATION.

公式サイト:https://faith.happinet-games.com/

トレーラー:https://youtu.be/NBz2unzujyU

ハピネットゲームズ(Happinet GAMES)公式X:@happinet_game(https://x.com/happinet_game)

Nintendo Switchのロゴ・Nintendo Switchは任天堂の商標です。

