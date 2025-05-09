mikko illustrations POP UP STOREがSHIBUYA109で開催決定！

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株式会社KThingS


さまざまなキャラクターグッズを企画・販売している株式会社KThingS（東京都中央区）は、SHIBUYA109にて『mikko illustrations』を2025年5月14日（水）～2025年5月28日（水）の期間で開催いたします。


幅広いラインナップの商品と一緒に『ムース、キャミ―、ラテ、スフレ』の大きなぬいぐるみのフォトスポットも一緒にお楽しみください。



mikko illustrations


イラストレーター・mikkoが描く"女の子の毎日に寄り添ったイラスト"をコンセプトに、流行を取り入れつつどこか懐かしく、チャーミングな世界が描かれます。
オリジナルキャラクター“mikko characters”のムース、キャミー、ラテ、スフレや女の子のイラストを通してキュン！とときめいたり、ハッピーな気持ちになれる”女の子に寄り添ったイラスト”が魅力です。


『mikko illustrations』の充実した商品ラインナップ！



一部ラインナップをご紹介します。また、新商品や再入荷の情報はX(mikko POP UP SHOP by KThingS(https://x.com/mikkopop_KTS)）でお知らせするので、チェックしてみてください。















and more...


※他にもアイテムを多数展開致します。


ノベルティプレゼントも充実！



税込1,000円以上お買い上げ毎にステッカーをランダムで1枚プレゼント。
税込4,000円以上お買い上げで紙ショッパー(中)、税込10,000円以上お買い上げで紙ショッパー(大)をプレゼント。





■mikko illustrations POP UP STORE情報



[表: https://prtimes.jp/data/corp/92073/table/168_1_a138b290e7cf23bf2cb897fda391dd2d.jpg ]


＜mikko illustrations SNS情報＞


■mikko illustrations 公式サイト


https://www.mikkoillustrations.com/


■mikko illustrations 公式INSTAGRAM


https://www.instagram.com/hphpmikko/


■mikko illustrations 公式X


https://x.com/hphpmikko


＜mikko illustrations KThingS POP UP情報＞


https://x.com/mikkopop_kts



<本件に関するお問い合わせ先>



会社名：株式会社KThingS（https://munyugurumi.jp/company）


所在地：〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1-7-7 MID日本橋堀留町ビル４F


事業内容：生活雑貨、インテリア用品、ステーショナリーグッズ、携帯小物、バッグ、服飾雑貨、衣料品、アクセサリー、スキンケア用品、食品、酒類、アンティーク家具・雑貨の販売



Email:mikkopopup@kthings.jp