mikko illustrations POP UP STOREがSHIBUYA109で開催決定！
さまざまなキャラクターグッズを企画・販売している株式会社KThingS（東京都中央区）は、SHIBUYA109にて『mikko illustrations』を2025年5月14日（水）～2025年5月28日（水）の期間で開催いたします。
幅広いラインナップの商品と一緒に『ムース、キャミ―、ラテ、スフレ』の大きなぬいぐるみのフォトスポットも一緒にお楽しみください。
mikko illustrations
イラストレーター・mikkoが描く"女の子の毎日に寄り添ったイラスト"をコンセプトに、流行を取り入れつつどこか懐かしく、チャーミングな世界が描かれます。
オリジナルキャラクター“mikko characters”のムース、キャミー、ラテ、スフレや女の子のイラストを通してキュン！とときめいたり、ハッピーな気持ちになれる”女の子に寄り添ったイラスト”が魅力です。
『mikko illustrations』の充実した商品ラインナップ！
一部ラインナップをご紹介します。また、新商品や再入荷の情報はX(mikko POP UP SHOP by KThingS(https://x.com/mikkopop_KTS)）でお知らせするので、チェックしてみてください。
and more...
※他にもアイテムを多数展開致します。
ノベルティプレゼントも充実！
税込1,000円以上お買い上げ毎にステッカーをランダムで1枚プレゼント。
税込4,000円以上お買い上げで紙ショッパー(中)、税込10,000円以上お買い上げで紙ショッパー(大)をプレゼント。
■mikko illustrations POP UP STORE情報
[表: https://prtimes.jp/data/corp/92073/table/168_1_a138b290e7cf23bf2cb897fda391dd2d.jpg ]
＜mikko illustrations SNS情報＞
■mikko illustrations 公式サイト
https://www.mikkoillustrations.com/
■mikko illustrations 公式INSTAGRAM
https://www.instagram.com/hphpmikko/
■mikko illustrations 公式X
https://x.com/hphpmikko
＜mikko illustrations KThingS POP UP情報＞
https://x.com/mikkopop_kts
<本件に関するお問い合わせ先>
会社名：株式会社KThingS（https://munyugurumi.jp/company）
所在地：〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1-7-7 MID日本橋堀留町ビル４F
事業内容：生活雑貨、インテリア用品、ステーショナリーグッズ、携帯小物、バッグ、服飾雑貨、衣料品、アクセサリー、スキンケア用品、食品、酒類、アンティーク家具・雑貨の販売
Email:mikkopopup@kthings.jp