「È PRONTO 慶應義塾日吉キャンパス店」が5月8日(木)にオープン慶應義塾大学日吉キャンパス内の多目的施設「藤山記念館」にカフェを新設

株式会社プロントコーポレーション

飲食チェーン『PRONTO（プロント）』や『和カフェ Tsumugi（ツムギ）』などを展開する株式会社プロントコーポレーション（本社：東京都港区、代表取締役社長：杉山和弘）は、2025年5月8日(木)に、終日セルフサービスのカフェ業態『È PRONTO（エプロント）』を「慶應義塾大学 日吉キャンパス」内の多目的施設「藤山記念館」１階にオープンいたします。

「È PRONTO 慶應義塾日吉キャンパス店」ではコーヒーはもちろんホットドッグやパスタ、店内で揚げた生ドーナッツやパンケーキなどを販売し、キャンパスに集う7学部3研究科の学生や教員達が飲食を楽しみながら交流・活動・発信できる空間を提供してまいります。

■店舗情報 ※2025年5月8日（木）オープン

[表: https://prtimes.jp/data/corp/18877/table/295_1_ef56db68c1717728c53e07b022bd5b78.jpg ]

■施設共用スペース内観

■エプロントのメニュー

エプロントでは、コーヒー、レモネード、ホットドッグ、パスタ、店内で揚げた生ドーナッツ、パンケーキなど様々なドリンクやフードを提供しています。 ※「慶應義塾日吉キャンパス店」ではアルコール類の販売はありません。

■È PRONTO（エプロント）

「È PRONTO」とは、イタリア語で「準備OK」「ご飯できたよ」という家庭的な言葉。様々な人々が行き交い、好きな時に好きなだけ時間を過ごす場所。程良く気持ち良く、誰もがとけ込めるカフェ。エプロントは、あらゆる人々の心と生活に心地よくフィットする、とっておきの“自分の場所”として一日中お好きなシーンで寛ぎの時間をお過ごしいただけます。

公式HP：https://www.pronto.co.jp/epronto/

公式Instagram：https://www.instagram.com/epronto_official/