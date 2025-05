TWS、日本デビューに続き、初の日本ツアー開催決定！『2025 TWS TOUR ′24/7:WITH:US′ IN JAPAN』

株式会社HYBE JAPAN

2024年新人賞を席巻し、SEVENTEENの弟分としても話題の6人組ボーイグループTWSが、初の日本ツアー『2025 TWS TOUR '24/7:WITH:US' IN JAPAN』を開催することが決定しました。2025年7月11日から広島・愛知・福岡・宮城・大阪・神奈川の6都市で、13公演を開催いたします。

本日、Global Superfan PlatformのWeverseのコミュニティと公式SNSチャンネルに、本公演のポスターが公開されました。気持ちの良い青空の下で太陽の光を浴びるTWSは、爽やかな雰囲気の中で42(SAI:ファンダム名)と一緒にする時間を待っているようなメンバーたちの、穏やかな表情や明るい笑顔、公演に向けて気合の入った表情などが伺えます。

所属レーベルPLEDIS Entertainmentは「42の方々に心地よい感動をプレゼントする公演を作るために一生懸命準備している。TWSの努力と成長が込められた舞台を期待してほしい」と伝えました。

TWSが昨年の主要授賞式で獲得したトロフィーは新人賞8冠を含む、合計18冠で、2024年デビューアーティストの中で最多受賞の栄誉に輝きました。また、韓国の音楽チャート・Melonの2024年の年間チャートでは、TWSのデビュー曲「plot twist」が1位を獲得しています。デビュー曲のMelon年間チャートのトップ入りは14年ぶりの快挙です。さらに、昨年12月に発売したTWS 1st Single「Last Bell」では、 2024年12月度のゴールドディスクに認定されました。4月には、今年初のカムバックとなる3rd Mini Album「TRY WITH US」を発売し、オリコン週間アルバムランキング(2025/5/5付)で8.7万枚を売上げ、初登場2位を記録し、前作2nd Mini Album「SUMMER BEAT!」の販売量と比較し約220%強の増加となるなど、日本でも注目を集めている中、7月2日にはJapan 1st Single 「はじめまして」で待望の日本デビューをすることが決定しています。

勢いが止まらないTWSに、是非ご期待ください。

『2025 TWS TOUR '24/7:WITH:US' IN JAPAN』詳細

特設サイト:https://tws.hybejapan.events/24_7_with_us_in_japan

【会場・日程】

[広島] 広島文化学園HBGホール

2025年7月11日(金) 開場 17:30/開演 18:30

[愛知] Niterra日本特殊陶業市民会館フォレストホール

2025年7月13日(日) 開場 17:30/開演 18:30

2025年7月14日(月) 開場 17:30/開演 18:30

2025年7月15日(火) 開場 17:30/開演 18:30

[福岡] 福岡サンパレス

2025年7月17日(木) 開場 17:30/開演 18:30

2025年7月18日(金) 開場 17:30/開演 18:30

[宮城] 仙台サンプラザホール

2025年7月25日(金) 開場 17:30/開演 18:30

2025年7月26日(土) 開場 15:00/開演 16:00

[大阪] オリックス劇場

2025年7月28日(月) 開場 17:30/開演 18:30

2025年7月29日(火) 開場 17:30/開演 18:30

2025年7月30日(水) 開場 17:30/開演 18:30

[神奈川] Kアリーナ横浜

2025年8月9日(土) 開場 16:30/開演 18:00

2025年8月10日(日) 開場 14:30/開演 16:00

※公演内容、開場・開演時間、出演者等は急遽変更になる場合がございます。

※上記変更に伴うチケットの払戻しはできかねますのであらかじめご了承ください。





【チケット料金】

■プレミアムシート

42 Membership限定:22,800円(税込)

■指定席・注釈付指定席

12,800円(税込)

※3歳以上要チケット。3歳未満は入場不可。

※別途プレイガイド手数料がかかります。

※プレミアムシートの一般販売予定はございません。

※機材等で映像や演出、ステージおよびメンバーが見えにくい場合がございます。あらかじめご了承の上、お申込みください。

【TWS GLOBAL OFFICIAL FANCLUB 42 MEMBERSHIP (JP)会員先行抽選受付】

■受付期間:2025年5月7日(水)13:00~2025年5月14日(水)23:59まで

※先着順ではございません。受付期間内にお申込みいただいた全ての方を対象に厳正なる抽選を行います。

※本受付のチケットサイトは、日本居住者向けの仕様になっております。海外に住所をお持ちの方は受付サイト内の注意事項をご確認、ご了承の上、お申込みください。

※受付開始、終了間際等はサイトが非常に混雑する場合がございます。期間中は24時間(システムメンテナンス時間等除く)受付可能ですので、サイトの混雑を避けてご利用ください。受付期間外のお手続きは一切できません。またサイト混雑等により期間内にお申込みいただけなかった場合の対応、保証は致しかねます。あらかじめご了承ください。

■抽選結果確認・入金期間:2025年5月23日(金)11:00~5月27日(火)23:00まで

※日本国内のローソン・ミニストップ店舗でのみご入金いただけます。その他のご入金方法はご選択いただけません。





※受付の詳細は特設サイトよりご確認ください。

【TWS GLOBAL OFFICIAL FANCLUB 42 MEMBERSHIP (GLOBAL)会員先行抽選受付】

詳細はWeverse内のコミュニティにてご確認ください。









【TWSプロフィール】

2024年1月22日TWS 1st Mini Album「Sparkling Blue」でデビューした、SEVENTEENの弟分の、6人組新人ボーイグループ。デビュー1年で新人賞8冠を含む、18冠を受賞することができ、韓国における2024年デビューアーティストの中で最多受賞の栄誉に輝いた。また、デビュー曲「plot twist」は韓国の音楽配信サービスの2024年間チャート1位を獲得する快挙となった。2025年7月日本デビューを予定。グループ名は「TWENTY FOUR SEVEN WITH US」の略で、1日を意味する数字24と1週間を意味する数字7を全ての瞬間に比喩して、「いつもTWSと一緒に」という意味を持つ。さわやかで明るいエネルギーのチームアイデンティティから拡張した独自の音楽ジャンル「Boyhood Pop」を掲げ、少年時代の純粋で美しい感性を刺激する。メンバーはSHINYU、DOHOON、YOUNGJAE、HANJIN、JIHOON、KYUNGMINの6名で構成。TWSはグループ名のように、全ての瞬間を一緒に過ごしたくなるポジティブなエネルギーを届ける。







TWS公式リンク一覧

https://lnk.to/tws_pledis