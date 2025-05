雨の日をやさしく彩る、透き通るような紫陽花の香り。「アジサイコレクション」が新登場

株式会社FERNANDA JAPAN

株式会社 FERNANDA JAPAN(所在地:神奈川県横浜市、代表取締役:流合貴之、以下、フェルナンダ)は、「アジサイコレクション」を2025年5月9日より数量限定で発売します。朝露をまとった紫陽花の花びらのように、雨の日をやさしく彩ってくれるアイテムを、全15種のラインナップでお届けします。

大人気の「シーズナルフラワーシリーズ」から新登場

■雨の日に寄り添うアイテムでリラックスできるひとときを

五月雨の季節。みずみずしく柔らかな香りが雨音とともに、そっとあなたに寄り添います。

フェルナンダが提案する「アジサイ」の香りは、静かな雨の朝、透き通るような花びらからゆっくりと息づくように香り立つ紫陽花を表現しています。みずみずしい和梨とフローラルな紫陽花を柔らかく調和させ、爽やかなローズマリーを添えることで、透明感のある繊細な香りに仕上げました。

雨の日のおでかけを楽しみたいときは、傘をさす前に「オードパルファム」や「プレミアムボディミスト」で香りを纏ってみては。紫陽花の柔らかな香りが、しっとりとした梅雨の空気を心地よく変えてくれます。

気分がどんよりしてしまう日は、ちょっと特別なバスタイムで心身ともにリフレッシュしませんか。

「プレミアムボディソープ」や「シュガースクラブ」など、やさしい香りが全身を包み込み、穏やかな時間へと導きます。

バスタイム後は「プレミアムハンドクリーム」や「ハンド&ボディホイップクリーム」で保湿ケアを。除湿や冷房による乾燥を防ぎ、肌を健やかに整えてくれます。

雨音を聞きながらお家の中でゆったり過ごすのも、梅雨の楽しみ方のひとつ。そんなひとときには、「リネンスプレーグランデ」や「アロマオイル」、「アロマディフューザー」などのフレグランスアイテムが寄り添ってくれます。紫陽花の香りに包まれながら、特別な時間を過ごしてくださいね。

「アジサイコレクション」は2025年5月9日から、全15アイテムを販売します。直営店舗やフェルナンダ公式オンラインストア、全国のバラエティショップ等にてお買い求めいただけます。

みずみずしさを湛えた柔らかくやさしい香りを、ぜひ楽しんでみてください。

<直営店舗・公式オンラインストア取扱商品>

・オードパルファム(50ml) 5,500円

・オードパルファム(12.5ml) 2,860円

・プレミアムハンドクリーム(50g) 1,540円

・プレミアムボディミスト(95ml) 3,080円

・シュガースクラブ(300g) 3,960円

・プレミアムボディソープ(360ml) 3,300円

・ハンド&ボディホイップクリーム(300g) 3,740円

・プレミアムハンドソープ(200ml) 2,200円

・リネンスプレーグランデ(250ml) 3,520円

・アロマディフューザー(80ml) 3,740円

・アロマディフューザー(210ml) 7,700円

・アロマオイル(10ml) 2,420円

<全国のバラエティショップ等・公式オンラインストア取扱商品>

・ボディスプラッシュ(95ml) 1,760円

・リッチハンドクリーム(50g) 990円

・リッチオーデコロン(30ml) 1,870円

※全て税込

■FERNANDA(フェルナンダ)とは

香りをひとつのきっかけとして、どんな人でも自分を大切に、自分らしく人生を楽しんでほしいという想いから生まれたフレグランスブランドです。私たちは「Do good for us & Our planet!」のスローガンを掲げ、人と地球に優しいサスティナブルフレグランスを提案しています。日本人の肌質と安全性を考慮し、化粧品製造をすべて国内で行う*、Japan Qualityのフレグランスアイテムを数多く取り揃えています。*バルク製造

■会社概要

会社名: 株式会社 FERNANDA JAPAN 代表者:流合貴之

所在地: 〒231-0015 神奈川県横浜市中区尾上町 2 丁目 19

URL : https://fernanda.jp/

