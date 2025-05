あなたの創作スタイルを16タイプから解明！創作プラットフォーム「Nola」、【作家タイプ診断】を無料公開！

株式会社indent

50万人を超える作家と国内外の企業をつなぐ創作プラットフォーム「Nola(ノラ)※1」を運営する株式会社indent(本社:東京都千代区、代表取締役社長:釜形 勇気 以下、「indent」)は、5月2日(金)より、「作家の皆さまが、創作者としてのご自身を見つめ直せる機会を設けることで、創作をより豊かに自分らしく楽しんでいただく一助となること」を目的に、プロ・アマ問わず、小説や漫画、webtoon、アニメ、映画などさまざまなコンテンツを生み出す作家として活動される皆さまの創作スタイルを16タイプから解明できる【作家タイプ診断】を無料公開しておりますことを、お知らせいたします。

1、【作家タイプ診断】とは?

作家タイプ診断 :https://nola-novel.com/writer-type-indicator

【作家タイプ診断】とは、創作プラットフォーム「Nola」が、50万人を超える作家の皆さまと向き合う日々から浮かび上がった傾向をもとに、16タイプの特性を導き出した当社独自の診断です。全44問の質問に答えることで、「興味関心」「執筆態度」「投稿後の姿勢」「執筆エネルギー」「作風の傾向」という5つの観点から、回答者に合った作家性を16タイプから知ることができます。

【作家タイプ診断】:https://nola-novel.com/writer-type-indicator

■結果は全部で16種類!あなたの作家タイプは?

【作家タイプ】は、大きく4つのカテゴリーに分類されたあと、16種類に細分化されます。

・追求心の作家:アーティスト(芸術家)、デザイナー(設計者)、プロデューサー(企画屋)、ギーク(愛好家)

・ひらめきの作家:ドキュメンタリスト(報道者)、プロフェッサー(専門家)、インベンター(発明家)、エクスプローラー(探索家)

・知性の作家. :エンジニア(技術者)、クラフトマン(職人)、ディレクター(演出家)、マーケター(市場調査人)

・感性の作家 :バディ(伴走者)、プレゼンター(演説家)、トレンドセッター(流行仕掛け人)、メッセンジャー(伝達者)

2、【作家タイプ診断】が生まれた背景

∟【作家タイプ診断】結果は全部で16種類 (C) indent inc. All Rights Reserved.

indentは、世界で愛される日本の小説・アニメ・漫画などのコンテンツを、それらを生み出す作家の皆さまとともに、日本の代表的な産業としてより大きな柱とすることを目指し、2019年に創業いたしました。以来、作品の源である“原作”を生み出す作家の皆さまが「執筆を生業にできる、十分な収益を得られる仕組みを構築すること」を企業のパーパスに掲げ、原作の「発掘・制作・出版」まで一気通貫した事業構築から、作家と企業をつなぐエージェント事業を加速してまいりました。

創作プラットフォーム「Nola」では、執筆に加え、設定資料や登場人物の管理、プロット作成、PCとスマホ間のデータ同期など、作家の皆さまがより構造的な物語を生み出すことのできる環境の構築に邁進しております。昨年の6月に開始した「Nolaエージェント機能」では、50万人を超える作家の皆さまが「Nola」で執筆・提出いただいた“小説投稿サイトへ未掲載の作品”も含む有望な原作を拝読し、40を超える国内外のレーベルとともに商業作品を輩出しております。

このたびの【作家タイプ診断】では、indentが、プロ・アマ問わず、作家として活動される皆さまと向き合ってきた6年の歳月から導き出した創作傾向を診断として言語化することで、作家の皆さまがご自身の創作スタイルを見つめ直せる機会を設け、創作をより豊かに、自分らしく楽しんでいただく一助となることを目的としています。ぜひ、XなどのSNSに、「#Nola作家タイプ診断」のハッシュタグをつけてご自身の診断結果をシェアし、作家の皆さまとの交流もお楽しみください。

3、今後の展望

中期的な展望として、【作家タイプ診断】にお答えいただいた作家の皆さまを対象に、創作プラットフォーム「Nola」において、それぞれの作家タイプに合わせた“創作サポート機能”の提供を目指しております。16タイプ別の猫のキャラクターが、作家の皆さまが“豊かで楽しく自分らしい創作活動”を続けられるよう伴走するほか、悩み解決の糸口となるようなサポート機能を予定しております。詳細な機能については、決定次第、indent公式HPや「Nola」上で発表させていただきます。



indentは今後も、「コンテンツ産業の可能性を最大化し、世界を魅了する作品を輩出する」をキーメッセージに掲げ、作家の皆さまの創作活動に寄り添いながら、日本における創作市場のさらなる発展と活性化に寄与してまいります。

【作家タイプ診断】SNSシェア用診断結果 例)アーティストタイプ
【作家タイプ診断】診断結果 例)アーティストタイプ

※1)「Nola」とは

「Nola(ノラ)」は、indentが運営する作家の皆さまに向けた創作プラットフォームです。PCとスマホの双方でデータを同期して利用できることに加え、プロットや登場人物の管理などを通して、構造的な物語の創作をサポートできるのが特徴です。原稿の執筆機能、設定資料の管理機能、プロットの作成機能などを通して、作家の皆さまの創作をサポートできるよう開発に取り組んでおります。このたびの【作家タイプ診断】においては、「Nola」の登録不要でお楽しみいただけます。

● NolaサービスHP:https://nola-novel.com/

● App Store:https://apps.apple.com/jp/app/id1468307521

● Google Play:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nola.app&hl=ja&gl=US(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nola.app&hl=ja&gl=US)

■株式会社indentについて

会社名:株式会社indent(https://indent.co.jp/)

本社 :東京都千代田区神田三崎町3‐6‐12 神田三崎町ビル4階

設立 :2019年10月8日

代表者:釜形 勇気

*記載されている会社名及び商品名/サービス名は、各社の商標または登録商標です。