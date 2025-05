エルゴベビーの期間限定POP-UPを阪急うめだ本店で5/7より開催！“あなたらしい育児”を提案

株式会社ダッドウェイ

株式会社ダッドウェイ(本社:神奈川県横浜市、代表取締役社長:大野 浩人)は、日本正規総代理店として輸入販売する『Ergobaby(エルゴベビー)』のPOP-UPショップを、阪急うめだ本店にて2025年5月7日(水)~20日(火)の期間限定で実施いたします。

エルゴベビーは一人ひとりの育児をサポートすべく、多様なライフスタイルに合うアイテムを展開しています。当企画では、この春に登場した最新の抱っこひも「OMNI Deluxe(オムニデラックス)」と、ベビーカー「Metro3(メトロスリー)」をメインに、“あなたらしい育児”をご提案。あると便利なノベルティのプレゼントキャンペーンもございます。出産準備中の方、お出かけシーズンを一層楽しみたい方必見です。

エルゴベビー POP-UPショップ

「もっとずっと抱っこしたい」という1人の母親の思いから誕生したエルゴベビー。親も子も動きやすく快適に過ごせるエルゴノミクスデザインを追求し、抱っこひもをはじめ、ベビーカーや授乳クッション、バウンサーなどの商品を展開しています。

多様なライフスタイルに合うアイテムを展開することで、一人ひとりの育児をサポートしたいという想いを込めて、今年2月からはブランドミッションを「A little less hard, A little more amazing(つらいことは少しラクに、楽しいことはかけがえのない時間に)」と定めています。

POP-UPショップではエルゴベビーの主力アイテムが一堂に会します。最新の抱っこひも「OMNI Deluxe(オムニデラックス)」や、通常阪急うめだ本店では取り扱いのないヒップシート「Lift(リフト)」など人気商品を取り揃え、ぴったりの1点をご提案。また、ベビーカー「Metro3(メトロスリー)」、「ナチュラルカーブ・ナーシングピロー」をじっくりとお試しいただけるほか、これからのお出かけに大活躍の暑さ対策グッズ、BabyHopper(ベビーホッパー)の「空調ベビーケープ(R)」などのアクセサリーもラインナップいたします。

さらに、お楽しみコンテンツとして『mini みんなの抱っこ図鑑』を展示。3月の新商品ローンチイベントでご来場者さまからご好評いただいた抱っこエピソードをご覧いただけます。抱っこを、そしてお子さまとの日々をもっと愛おしくする、エルゴベビーの世界観を体感いただけると幸いです。

<概要>

■日時 2025年5月7日(水)~20日(火) 午前10時~午後8時

■場所 阪急うめだ本店11階 うめはんべビーズコレクション内

■住所 〒530-8350 大阪府大阪市北区角田町8番7号

■商品

抱っこひも:OMNI Deluxe、OMNI Breeze(オムニブリーズ)、

Alta(アルタ) ヒップシートキャリア、Lift ヒップシート

ベビーカー:Metro3

その他 :ナチュラルカーブ・ナーシングピロー、BabyHopper 空調ベビーケープ(R) 他

ピックアップアイテム

■OMNI Deluxe(オムニデラックス)

税込価格:36,850円

対象:新生児(体重3.2kg、身長50.8cm)~48カ月(体重20.4kg)

抱き方:対面抱き、前向き抱き、腰抱き、おんぶ

親子の快適性と、あると嬉しい機能が詰まったOMNIシリーズの最新モデル。

肌ざわりと通気性に優れたSoftFlex(TM)メッシュを全面に使用し、抱っこひも内のムレを軽減。ボタンやバックル等のパーツが隠れるデザインになったり、ベルトに施された目盛りマークで調整をラクに行えるようになるなど、細部までのこだわりにより装着姿も美しく仕上がりました。スマートな見た目ながらポケットが増え、これまで以上に身軽なお出かけを叶えます。

<ノベルティプレゼントキャンペーン>

POP-UPショップで「OMNI Deluxe」をお買い上げの方に、エルゴベビー専用ビブをプレゼント!

<アンバサダーボイス>

POP-UPショップに先駆けて、アンバサダーさまに「OMNI Deluxe」をお試しいただきました。

・メッシュを全面に使用しているので、これから暑くなってきた時に蒸れを軽減できるので赤ちゃんにとってもママにとっても快適性がアップしています。

https://www.instagram.com/p/DHK-458zvwK

・見た目はとってもすっきりしていてスタイリッシュなので、抱っこひもをつけていてもおしゃれに見えてお洋服のコーディネートも楽しい。テーマパークでの長時間抱っこも楽ちんでした。

https://www.instagram.com/p/DIckarMzfqg

■Metro3(メトロスリー)

税込価格:63,800円

ご使用の目安:生後0カ月(体重3.2kg以上)~ 48カ月(体重22kg、身長101.6cm)

シートに座る赤ちゃんも、ベビーカーを操作するパパママも快適。

首すわり前のお子さまを寝かせられるフラットな形状に簡単に変わり、まるでゆりかごのような安心感をシートの付け替えなしで実現。体に合わせ厚みを変えて作られたふかふかのシートパッド、快適な姿勢で座りやすい角度の座面など、抱っこひも同様に人間工学に基づいた設計が特徴です。ボタンを押すだけで折りたためるセミオート機能が新たに搭載され、片手で立ったまま、スマートに折りたためるようになりました。

<ノベルティプレゼントキャンペーン>

POP-UPショップで「Metro3」をお買い上げの方に、専用キャリーバッグをプレゼント!

■空調ベビーケープ(R)

税込価格:15,950円

対象:首がすわってから

エルゴベビーの抱っこひもにぴったりフィットするよう設計されたアイテムをメインにお届けするBabyHopper(ベビーホッパー)。例年人気を集める「空調ベビーケープ(R)」の2025年モデルが登場しました。

ベビーケープに付いたファンで取り込んだ空気がケープの中を流れ、首元から排出される過程で、赤ちゃんの汗を気化させて体を冷やすという仕組み※1。全体に風を行き渡らせる、メッシュ構造の「スーパースペーサー※2」がポイントです。冷やした保冷ジェルを入れることで冷涼感がアップ。紫外線カット、はっ水加工生地を使用し、1枚で夏のお出かけ対策が叶います。

※1:単三電池4本使用(別売り)

※2:スーパースペーサーは株式会社セフト研究所により開発された技術です。

ブランド概要

「もっとずっと抱っこしたい」という1人の母親の思いから誕生したエルゴベビー。20年以上経った今では世界50カ国以上で展開しています。エルゴベビーが考えるエルゴノミクス(人間工学)デザインとは、著しく成長する乳幼児期の体に適した位置でサポートし、親も子も動きやすく快適に過ごせること。多様なライフスタイルに合うラインナップ・選べるカラーで、あなたらしい育児を応援します。エルゴと一緒に、お子さまとの新しい景色を楽しんでください。

オンラインストア:https://www.ergobaby.jp

Instagram:https://www.instagram.com/ergobabyjapan

YouTube:https://www.youtube.com/user/ErgobabyJapan

TikTok:https://www.tiktok.com/@ergobabyjapan

X:https://x.com/ergobabyjapan

会社概要

会社名: 株式会社ダッドウェイ

本社 : 神奈川県横浜市港北区新横浜二丁目15番地12

代表 : 代表取締役社長 大野 浩人

設立 : 1992年10月1日

資本金: 3,000万円

URL: https://www.dadway.com/

「こどもとワクワクする毎日を」

1992年より世界中の優れたベビー用品を輸入、販売。抱っこひものErgobaby(エルゴベビー)のほか、知育玩具のSassy(サッシー)、ほ乳びんのNUK(ヌーク)、スワドルのaden + anais(TM)(エイデンアンドアネイ)などの日本正規総代理店として国内販売を行っています。日本の子育てファミリーのニーズに合わせたオリジナル商品の企画も。また、ファミリーのためのセレクトショップ『DADWAY』を展開しています。