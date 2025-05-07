工場や現場の感圧式機器に最適、液晶を傷つけにくい樹脂チップ採用の入力ペンを発売

サンワサプライ株式会社

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、代表取締役社長 山田和範）は、感圧式入力専用のコンパクトなタッチペン「PDA-PEN59」を発売しました。3本セットで、紛失時の予備としても便利です。樹脂製のチップを採用し、液晶パネルを傷つけることなく安心して使用でき、工場や各種感圧式の機器を使用する場所での作業に最適です。

【掲載ページ】

品名：感圧式タッチペン

品番：PDA-PEN59

標準価格：1,210円（税抜き 1,100円）

製品ページ：https://www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=PDA-PEN59

工場などの感圧式端末を快適に操作

工場の製造ラインや検査装置、在庫管理などの場面で使用される「感圧式端末」を操作できるタッチペンです。手袋をしたままでも正確な操作が可能です。

※スマートフォン、タブレットなど静電容量方式の機器には使用できません。

液晶が傷つきにくい樹脂製のペン先

先端は樹脂チップを採用しています。

液晶パネルが傷つきにくく、滑りも良いのでスムーズに操作できます。

3本セット

複数の感圧式端末が現場にある場合は同時に使えるので、タッチペンをよく使用する場所に便利です。

紛失時の予備としても確保できます。

サイズ

直径5 mm×長さ87.5mmで重量が約1.7gの持ち運びしやすいコンパクトサイズです。

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【関連ページ】

タッチペン

https://www.sanwa.co.jp/product/acc/pda/pda_pen/index.html#inputpen

タブレットアクセサリ

https://www.sanwa.co.jp/seihin_joho/tablet/

電子辞書用アクセサリ

https://www.sanwa.co.jp/product/acc/ic-dictionary/index.html#pen

サンワサプライ直販サイト「サンワダイレクト」製品ページ

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/PDA-PEN59

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