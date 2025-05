SEE SEEより “ Returns in April Collection for SEE SEE ” が登場

株式会社アーバンリサーチ

2025年5月9日(金)、静岡挽物と西海岸のカルチャーを融合させたホームウェアブランドSEE SEEの “Returns in April Collection for SEE SEE” が、ブランドとして初のIN SHOPであるURBAN RESEARCH KYOTOで販売を開始します。

>商品ラインナップ・販売方法はこちらから(https://media.urban-research.jp/news/669974/)

今回のコレクションは、“NYLON”にフォーカス。

新型となる「NYLON SUPER BIG HOODY LST」、「NYLON BAGGY SHORTS」は、ナイロンとコットンを混紡し、ワッシャー加工を施すことで、ドライタッチなシャリ感とシボ感を持たせた独特の素材感が特徴です。

そのほか、細い糸を使用しながらも高密度である20Dのリップストップナイロンを採用した、独特のハリ感を持つアイテムなど、ディテールと素材使いに確かなこだわりが光るプロダクトをご用意します。SEE SEE特有のリラックス感と、絶妙な上品さを併せ持つアイテムを、ぜひお楽しみに。

また、Returns in April Collection for SEE SEEのビジュアルを公開中。

URBAN RESEARCH KYOTO(https://www.instagram.com/urbanresearch_kyoto/)のインスタグラムよりご覧ください。

“Returns in April Collection for SEE SEE”

and more…

SEE SEE

伝統工芸<静岡挽物>を継承する、HOMEWEARブランド「SEE SEE」。ハンドメイドならではの、素材感や個体差を『個性』とし、伝統技術と革新的デザインを融合させ、暮らしに豊かさをあたえます。

Instagram @ see.see.sfc(https://www.instagram.com/see.see.sfc/)

【発売日】

2025年5月9日(金)

【販売店舗】

アーバンリサーチ KYOTO(https://www.urban-research.co.jp/shop/store1/1_8/)

Instagram @ urbanresearch_kyoto(https://www.instagram.com/urbanresearch_kyoto/)

▽販売方法については下記を必ずご確認ください。

発売日の店頭販売について

発売日当日は、店舗にてお並びいただいたお客様を対象に抽選販売を行います。その際、店内へご案内する順序を記載した番号つきの整理券を引いていただきます。なお、この整理券の番号は入店の順序を決めるためのものとなり、ご購入をお約束するものではございません。

ご購入を検討される際は、こちらのページより(https://media.urban-research.jp/news/669974/)販売についての注意事項を必ずご確認ください。