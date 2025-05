楽天カードとサンリオの人気キャラクターのコラボレーション第2弾！「楽天カード こぎみゅん デザイン」の申込受付・発行開始

楽天カード株式会社

楽天カード株式会社(以下「当社」)は、株式会社サンリオが提供する人気キャラクターとのコラボレーション第2弾として、「こぎみゅん」をデザインした「楽天カード こぎみゅん デザイン」の申込受付・発行を本日5月7日(水)から開始します。

また、発行開始を記念して、本カードをお申し込みのうえ、一定の条件を達成すると、「こぎみゅん」のオリジナルバッグチャーム(非売品)が当たるキャンペーンを開催します。

「楽天カード こぎみゅん デザイン」

「楽天カード こぎみゅん デザイン」は、4月1日(火)より申込受付・発行を開始し、好評いただいている「リトルツインスターズ(以下、「キキ&ララ」)」とのコラボレーション「楽天カード キキ&ララ デザイン」に続く、サンリオのキャラクターとのコラボレーション第2弾となります。カードの券面は、キラキラした瞳の「こぎみゅん」に見つめられているような、癒しのデザインとなっています。新規入会のお申し込みのほか、すでに「楽天カード」をお持ちの会員様も、本カードを2枚目の「楽天カード」として発行していただくことが可能です。

また、本カードをお申し込みのうえ、一定の条件を達成すると、「こぎみゅん」のオリジナルバッグチャーム(非売品)が抽選で当たるキャンペーンを開催します。

オリジナル こぎみゅん デザインバッグチャーム(イメージ画像:表面)オリジナル こぎみゅん デザインバッグチャーム(イメージ画像:裏面)

当社は、2005年7月の「楽天カード」の発行以来成長を続け、カード発行枚数は2024年12月末時点で3,184万枚を超え、楽天グループの各種サービスとのクロスユース促進ならびにグループ内外におけるキャッシュレス決済の普及等に向けて積極的に取り組んでいます。

今後も、当社は社会環境の変化やお客様の多様なニーズに応え、サービスや機能をさらに充実させることで、安心で使いやすい金融サービスにより、快適で豊かな毎日をサポートすることを目指してまいります。

<「楽天カード こぎみゅん デザイン」概要>

■名称:「楽天カード こぎみゅん デザイン」

■申込受付・発行開始日:2025年5月7日(水)

■申込方法:2025年5月7日(水)10:00以降、楽天カードホームページよりお申し込みいただけます。

■年会費:永年無料

■ポイント特典:1%(100円につき楽天ポイント1ポイント)

※一部ポイント還元の対象外、もしくは、還元率が異なる場合があります。詳細は以下ページからご確認ください。

https://www.rakuten-card.co.jp/point/pointrate/

■国際ブランド:Visa

■家族カード:無料

■ETCカード:550円(税込み)

■海外旅行傷害保険:(最高)2,000万円

※「楽天カード こぎみゅん デザイン」で提供するサービスは、デザインと選択できる国際ブランドを除き、「楽天カード」と同等です。楽天カードの基本情報は以下ページをご確認ください。

https://www.rakuten-card.co.jp/card/rakuten-card/

<オリジナルバッグチャーム 進呈条件(新規入会の方)>

■カード申込期間:2025年5月7日(水)10:00~2025年5月30日(金)10:00

■カード利用期間:2025年6月30日(月)まで

※2025年7月31日(木)までにカードご利用店舗から楽天カード株式会社へのカード利用情報の到着が必須となります。

■特典:オリジナル こぎみゅん デザインバッグチャーム(非売品)(抽選500名様)

■特典発送予定日:2025年8月末頃

※2025年7月末時点の楽天カード株式会社に登録のご自宅の住所にお送りいたします。

・やむを得ない事情により特典の発送が遅れる場合がありますのであらかじめご了承ください。

・当選者の発表は厳正な抽選のうえ、当選者の方に特典の発送をもって発表にかえさせていただきます。

・特典画像はイメージとなります。実際のものと異なる場合がございます。

・グッズの転売は禁止とさせていただきます。

■進呈対象:

対象期間内に「楽天カード こぎみゅん デザイン」を新規でお申し込みかつ2025年6月30日(月)までに500円以上(税込み)のカードショッピングを利用された方

※2025年7月31日(木)までにカードご利用店舗から楽天カード株式会社へのカード利用情報の到着が必須となります。ご利用加盟店によってはカード利用情報の到着に時間がかかり、弊社へのカード利用情報到着のタイミングによって、抽選対象外となる場合がございます。

※特典進呈には条件達成が必要です。以下ページから詳細を必ずご確認ください。

https://www.rakuten-card.co.jp/card/cogimyun-design-card/

<オリジナルバッグチャーム 進呈条件(2枚目の楽天カード作成の方)>

■カード申込期間:2025年5月7日(火)10:00~2025年5月30日(金)10:00

■カード利用期間:2025年6月30日(月)まで

※2025年7月31日(木)までにカードご利用店舗から楽天カード株式会社へのカード利用情報の到着が必須となります。

※2枚目に作成いただいた「楽天カード こぎみゅん デザイン」のご利用が対象となります。ご注意ください。

■特典:オリジナル こぎみゅん デザインバッグチャーム(非売品)(抽選200名様)

■特典発送予定日:2025年8月末頃

※2025年7月末時点の楽天カード株式会社に登録のご自宅の住所にお送りいたします。

・やむを得ない事情により特典の発送が遅れる場合がありますのであらかじめご了承ください。

・当選者の発表は厳正な抽選のうえ、当選者の方に特典の発送をもって発表にかえさせていただきます。

・特典画像はイメージとなります。実際のものと異なる場合がございます。

・グッズの転売は禁止とさせていただきます。

■進呈対象:

・対象期間内に「楽天カード こぎみゅん デザイン」を2枚目の楽天カードとして初めて作成かつ2025年6月30日(月)までに500円以上(税込み)のカードショッピングを利用された方

※2025年7月31日(木)までにカードご利用店舗から楽天カード株式会社へのカード利用情報の到着が必須となります。ご利用加盟店によってはカード利用情報の到着に時間がかかり、弊社へのカード利用情報到着のタイミングによって、抽選対象外となる場合がございます。

※特典進呈には条件達成が必要です。以下ページから詳細を必ずご確認ください。

https://www.rakuten-card.co.jp/card/cogimyun-design-card/

<こぎみゅん プロフィール>

コギムーナ(小麦粉の精)のおんなのこ。本当はおにぎりになりたいと思っているけれど、おにぎりがどんなものかは分かっていない。ちょっとしたことで散ってしまう、とてもとても儚い性格。 おじいちゃんはコギムコーポの管理人で、今は旅をしているのでこぎみゅんが管理人代行中。

(C) 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L660381