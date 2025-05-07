15周年を迎えた韓国人気ガーリーブランド 「Margarin Fingers」が、5月12日(月)からルミネエスト新宿B1で6年ぶりの単独POPUPを開催
2010年にローンチされたMargarin Fingers（マーガリンフィンガーズ）は、イ・ジュヒョンがデザイナーを務める独創的なユニークカジュアルブランド。
気軽に着ることができるアイテムをベースに斬新なディテールとユーモアのあるシルエットで、独特のガーリースタイルを表現。
25 MID Collection＜Fun Fair＞
ブランドの15周年を記念しFun Fair がテーマ。
ブランドのアイデンティティをトレンドに合わせて再解釈した過去と未来の姿が共存するコレクションを披露。
過去の人気商品も店頭に並びます。
開催期間：2025年5月12日（月）～5月18日（日）
開催場所：ルミネエスト新宿 B1（PAUL ＆ JOE横）
SHEER PUFF BLOUSE (LIGHT YELLOW)
SHEER PUFF BLOUSE (PEACH)
オンライン販売はHANAでチェック :
https://hana-korea.com/m/venderinfo.php?brand=Margarin%20Fingers
POPUP限定ノベルティ
◆\10,000（税込）以上お買い上げのお客様にオリジナルキーホルダーを先着順/数量限定でプレゼント
◆\15,000（税込）以上お買い上げのお客様にオリジナルヘアピンとティンケースを先着順/数量限定でプレゼント
※\15,000（税込）以上お買い上げのお客様はキーホルダーかヘアピンどちらかお選びいただけます。（なくなり次第終了）
FRILL RIBBON TANK TOP (WHITE)
OBLIQUE BALLOON SKIRT (NAVY)
LACE PRINT T-SHIRT (WHITE)
STRIPED LACE SHORTS (LIGHT BLUE)
STRIPED LACE SCRUNCH (LIGHT BLUE)
NATURAL STRIPE SLIP DRESS (PINK)
MIXED FRILL MINI ONE PIECE (LIGHT BLUE)
FRILL RIBBON TANK TOP (BLACK)
FRILL TUTU SKIRT (LIGHT YELLOW)
MIXED FRILL MINI ONE PIECE (MINT)
◆Margarin Fingers POPUP STORE
住所：東京都新宿区新宿3丁目38番1号
ルミネエスト新宿 B1（PAUL ＆ JOE横）
実施期間：2025年5月12日（月）～5月18日（日）
営業時間：平日11:00~21:00 土日祝13:00-21:00
＞＞公式Instagram
https://www.instagram.com/margarinfingers/
＞＞公式オンラインストア
https://hana-korea.com/m/venderinfo.php?brand=Margarin%20Fingers
HANA KOREA - K FASHION BRANDS ONLINE STORE
2023年12月にローンチした韓国デザイナーズブランドを取り扱うファッションECサイト。
関税負担なし／送料550円で、人気ブランドからHANAだけでしか買えない日本初上陸ブランドまで旬の韓国ブランドが手に入る。
2024年11月には原宿エリアに韓国ブランド専門のプレスルーム「HANA SHOWROOM」も立ち上げている。
＞＞公式オンラインストア
https://hana-korea.com
＞＞公式Instagram
https://www.instagram.com/hana_official.kr/
＞＞HANA SHOWROOM
https://www.hana-corporate.com/showroom
＞＞問い合わせ・取材・商品リースのご依頼はこちら
hana.showroom@hana-korea.com
【会社概要】
会社名：株式会社HANA
設立日：令和6年11月
代表取締役：黒田裕太
所在地：東京都渋谷区神宮前2-28-9 エルオフィス神宮前101
HP：https://www.hana-corporate.com/