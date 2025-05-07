やましたあつこ個展「eating a butterfly」のお知らせ
(C)️Atsuko Yamashita 「eating a butterfly」2025
幼年時代のいじめで心身のバランスを崩した際に、自分の頭の中に別の世界が生まれたという、やましたあつこ。それ以来、その「誰にも邪魔されない世界」で見聞きした物語を描き続けている。
神話も暴力もない「もうひとつの王国」では、少女や草木と動物たちが溶け合うような調和で平等に存在するようすが、和紙やドイツの新聞紙などに油彩で描かれ、こちら側の世界を静かに見つめている。
蝶は有毒植物を識別する能力があり、花粉を運ぶことで植物の繁栄に寄与するという進化の共犯関係がある。しかし、その蝶自身も動物の標的だが、動物は有毒植物を識別できずに誤食して死に至る。本展は、そうした生態系のバランスである自然の摂理から着想した新作78点の展示となる。
「もうひとつの王国」は、現実世界の暴力と不条理から身を守る象徴的武装であり、ささやかな抵抗の装置である。それは失われた世界の再構築と存在の回復というユートピアにほかならない。
【開催概要】
タイトル：eating a butterfly
作家名：やましたあつこ Atsuko Yamashita
テキスト：鈴木沓子
日程：2025.5.17 sat. - 6.15 sun.
Open:13:00-19:00 Thu-Sun Closed on Mon, Tue, and Wed
Opening Reception: 5.17 sat.18:00-20:00
会場：HARUKAITO by ISLAND
住所：東京都渋谷区神宮前6-12-9 BLOCK HOUSE 2F
主催：アイランドジャパン株式会社
(C)️ Atsuko Yamashita「eating a butterfly」2025
【作家プロフィール】
やましたあつこ
1993 愛知県生まれ
パブリックコレクション
愛知県美術館「二人だけの夜」
愛知県美術館「ままごと」
受賞歴
群馬青年ビエンナーレ2019 入選
シェル美術賞2018 藪前知子審査員賞
ワンダーシード 2018 入選
第4回 CAF 賞 入選
群馬青年ビエンナーレ 2017 奨励賞
ターナーアワード 2016 優秀賞
ターナーアワード 2015 入選
第7回ビジュアルアート大賞 柳沼 信行賞
助成・サポート
吉野石膏美術振興財団
アーティストサポート ART FACTORY 城南島
第35回ホルベインスカラシップ奨学生
樫山奨学財団
レジデンス
ATAMI ART RESIDENCE
FUWARI NO MORI ART FOREST
主な個展
「寝ても覚めても」TAKU SOMETANI GALLERY
「まなざしを綴る」Tokyo International Gallery
「once upon a time」NADiff A/P/A/R/T
主なグループ展
「式畫廊開幕首展」SAN GALLERY 台湾
「”Ampersand"旧图像世的挽歌」 東京画廊+BTAP｜北京 中国
「TAION when we talk about our world」Spiral Garden 東京
愛知県美術館コレクション展