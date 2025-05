やましたあつこ個展「eating a butterfly」のお知らせ

アイランドジャ パン 株式会社

(C)️Atsuko Yamashita 「eating a butterfly」2025

幼年時代のいじめで心身のバランスを崩した際に、自分の頭の中に別の世界が生まれたという、やましたあつこ。それ以来、その「誰にも邪魔されない世界」で見聞きした物語を描き続けている。



神話も暴力もない「もうひとつの王国」では、少女や草木と動物たちが溶け合うような調和で平等に存在するようすが、和紙やドイツの新聞紙などに油彩で描かれ、こちら側の世界を静かに見つめている。





本展「eating a butterfly」は、その物語と現実世界が交錯する新章のはじまりでもある。蝶は有毒植物を識別する能力があり、 花粉 を運ぶことで植物の繁栄に寄与するという進化の共犯関係がある。しかし、その蝶自身も動物の標的だが、動物は有毒植物を識別できずに誤食して死に至る。本展は、そうした生態系のバランスである自然の 摂理 から着想した新作78点の展示となる。「もうひとつの王国」は、現実世界の暴力と不条理から身を守る象徴的武装であり、ささやかな抵抗の装置である。それは失われた世界の再構築と存在の回復というユートピアにほかならない。

【開催概要】

タイトル:eating a butterfly

作家名:やましたあつこ Atsuko Yamashita

テキスト:鈴木沓子

日程:2025.5.17 sat. - 6.15 sun.

Open:13:00-19:00 Thu-Sun Closed on Mon, Tue, and Wed

Opening Reception: 5.17 sat.18:00-20:00

会場:HARUKAITO by ISLAND

住所:東京都渋谷区神宮前6-12-9 BLOCK HOUSE 2F

主催:アイランドジャパン株式会社

(C)️ Atsuko Yamashita「eating a butterfly」2025

【作家プロフィール】

やましたあつこ

1993 愛知県生まれ

2018 東京芸術大学 美術学部絵画科油画専攻 卒業

パブリックコレクション

愛知県美術館「二人だけの夜」

愛知県美術館「ままごと」

受賞歴

群馬青年ビエンナーレ2019 入選

シェル美術賞2018 藪前知子審査員賞

ワンダーシード 2018 入選

第4回 CAF 賞 入選

群馬青年ビエンナーレ 2017 奨励賞

ターナーアワード 2016 優秀賞

ターナーアワード 2015 入選

第7回ビジュアルアート大賞 柳沼 信行賞

助成・サポート

吉野石膏美術振興財団

アーティストサポート ART FACTORY 城南島

第35回ホルベインスカラシップ奨学生

樫山奨学財団

レジデンス

ATAMI ART RESIDENCE

FUWARI NO MORI ART FOREST

主な個展

「寝ても覚めても」TAKU SOMETANI GALLERY

「dreaming」 Suomei M50/上海

「まなざしを綴る」Tokyo International Gallery

「once upon a time」NADiff A/P/A/R/T

主なグループ展

「式畫廊開幕首展」SAN GALLERY 台湾

「”Ampersand"旧图像世的挽歌」 東京画廊+BTAP|北京 中国

「TAION when we talk about our world」Spiral Garden 東京

愛知県美術館コレクション展