【TAKASAKI CITY ROCK FES.2025】 出演アーティスト第3弾発表！プレイガイド先行受付
『高崎シティロックフェス．2025』第3弾出演アーティスト発表！
28日(土)は、フレデリック、HEY-SMITH、LACCO TOWER、DJ 片平実（GETTiNG BETTER）
29日(日)は、ザ・クロマニヨンズ、w.o.d、超能力戦士ドリアン、DJダイノジ の計8組が新たに参戦決定！
また、本日12:00よりプレイガイド先行受付を開始いたします。ロックシーンを牽引する実力派から、音楽シーン最前線を走る注目の新星まで豪華ラインナップとなっていますので、ぜひチェックしてください！
6月28日（土）（DAY1）：
第3弾発表：フレデリック / HEY-SMITH / LACCO TOWER / DJ 片平実（GETTiNG BETTER）
35.7 / シンガーズハイ / 水曜日のカンパネラ / 秋山黄色 / KANA-BOON / Tele / TRACK15 / にしな / 紫 今 …and more!!
6月29日（日）（DAY2）：
第3弾発表：ザ・クロマニヨンズ / w.o.d / 超能力戦士ドリアン / DJダイノジ
9mm Parabellum Bullet / サバシスター / PK shampoo / 炙りなタウン / ORANGE RANGE / キュウソネコカミ / CLAN QUEEN / Survive Said The Prophet …and more!!
※今後も追加アーティストを発表予定！
【チケット情報】
本日 12:00より、プレイガイド先行受付を開始！
受付期間：5月7日（水）12:00 ～ 5月16日（金）23:59
チケット種類・料金：
各日：スタンディング券 9,900円（税込） / 指定席付きスタンディング券 13,200円（税込）
2日券【先行受付のみ 枚数限定】：スタンディング券 18,800円（税込） / 指定席付きスタンディング券 25,400円（税込）
・（チケットぴあ）https://w.pia.jp/t/takasaki-city-rock-fes25/
・（ローソンチケット）https://l-tike.com/takasakicity-rockfes.com/2025/
・（e＋）https://eplus.jp/takasakicity-rockfes2025/
・高崎芸術劇場チケットカウンターほか高崎市施設プレイガイド
・フォールーラーレコーズ
※小学生以上チケット必要 / 未就学児のご入場はお断りします
※高校生以下対象・学生キャッシュバックあり
【イベント概要】
イベント名：TAKASAKI CITY ROCK FES.2025
開催日：2025年6月28日（土）・6月29日（日）開場 10:00 開演 11:00 終演 20:00（予定）
会場：Gメッセ群馬 展示ホール・高崎芸術劇場 スタジオシアター
【TAKASAKI CITY ROCK FES.2025】出演アーティスト第3弾発表!!&プレイガイド先行スタート!!
【その他】
TAKASAKI CITY ROCK FES.2025のスペシャルライブとして、6月27日（金）にyama × 群馬交響楽団 SPECIAL LIVEを開催します。現在、チケット一般販売中！
開催日：2025年6月27日（金） 開場 18:00 開演 19:00
会場：高崎芸術劇場 大劇場
【チケット情報】一般発売中
・（チケットぴあ） https://t.pia.jp/pia/event/event.do?eventCd=2510773
・（ローソンチケット） https://l-tike.com/order/?gLcode=74244
・（ｅ＋）https://eplus.jp/sf/detail/4107110001-P0030002?P6=001&P1=0402&P59=1(https://eplus.jp/sf/detail/4107110001-P0030002?P6=001&P1=0402&P59=1)
・（高崎芸術劇場メンバーズ） https://www.takasaki-foundation.or.jp/theatre/concert_detail.php?key=1821
チケット種類・料金：
全席指定
SS席 ：12,000円（税込）【予定枚数終了】
S席： 9,800円（税込）
A席：8,800円（税込）
Gメッセ群馬 屋外イベント広場では、入場無料の「TAKASAKI UMAIMON MARKET」を6月28日(土)、29日(日)と2日間開催！こちらもお楽しみに！