【奥湯河原・山翠楼 SANSUIROU】お部屋で乾杯！ビールと日本酒をお部屋にご用意！「父の日」におススメプラン販売中
野口観光マネジメント株式会社
～展望露天風呂のサウナでお父様も整い～
お部屋でごゆっくりお寛ぎください
さらに公式ホームページからのご予約限定で、特典をご利用頂けます。※特典の換金・返金不可
HP 父の日プラン :
https://book.noguchi-g.com/booking/result?code=ed2075b68568f9d3e21885f5897ac6e2&is_including_occupied=true&hotel_plan_code=17925005
山翠楼 SANSUIROU 公式HP :
https://sansuirou.co.jp/
～思い出のご宿泊はぜひ山翠楼 SANSUIROUで～
～展望露天風呂のサウナでお父様も整い～
奥湯河原温泉 山翠楼 SANSUIROUにて日頃の感謝を伝えられる嬉しい特典が付いた「父の日プラン」を、6月1日（日）～6月30日（月）の期間限定で販売開始いたしました。
プラン概要
「父の日」プランは、父の日のプレゼントにぴったりな特典が付いた期間限定プランです。
当プランにご予約の方には下記のご特典を、1室ご予約につき1セットご用意！
※お部屋の冷蔵庫にご用意いたします
特典（1）
日本酒（300ml） １本
特典（2）
缶ビール（350ml） ２缶
お部屋でごゆっくりお寛ぎください
この機会にご家族で＜ありがとう＞の旅はいかがでしょうか。お父様へ、温泉旅のサプライズプレゼントにもおすすめいたします。
予約
山翠楼 SANSUIROU公式HPまたは各OTAサイトにて販売中。
さらに公式ホームページからのご予約限定で、特典をご利用頂けます。※特典の換金・返金不可
1.Nポイント会員限定価格（宿泊代金5％引き）でご提供
2.宿泊代金の5％が次回ご利用いただけるポイント（Nポイント）として加算
3.館内利用券3,000円分（1滞在1予約につき）
HP 父の日プラン :
https://book.noguchi-g.com/booking/result?code=ed2075b68568f9d3e21885f5897ac6e2&is_including_occupied=true&hotel_plan_code=17925005
山翠楼 SANSUIROU 公式HP :
https://sansuirou.co.jp/
～思い出のご宿泊はぜひ山翠楼 SANSUIROUで～