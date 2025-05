開業来 最大規模のリニューアルによる“新生”仙台PARCOの新たな門出をお祝いするパーティー「In your new chapter! party」開催！

株式会社パルコ

仙台PARCOは、5/17(土) 13:00~20:00に、2025年2月~5月にかけて実施してまいりました開業来 最大規模のリニューアルによる”新生”仙台PARCOの新たな門出をお祝いするパーティー「In your new chapter! party」を開催します。

NEW/RENEWALオープンした、東北初出店ショップを中心に各ショップによる特別イベントや、館内各所でのライブDJ、さらに「PARCOメンバーズ」画面ご提示で、人気ローカショップによるフード・ドリンクを無料で楽しめるスペシャルな1日です。

本パーティー限定の特別なノベルティもご用意しております。

イベント概要

タイトル In your new chapter! party

会期 5月17日(土) 13:00~20:00

会場 本館2F/3F/4F 特設会場

企画内容 1. ローカルシーンで支持される有名路面店のフードが集結。イベント限定メニューも?!

2. 幅広く活躍する6名のDJプレイで館内各所をムードメイク

3. SENDAI PARCO SPRING NEW&RENEWALオリジナルノベルティプレゼント

➃ NEW/RENEWALオープンしたショップ内での特別イベントを実施

特設サイト https://sendai.parco.jp/feature/detail/?id=102033(https://sendai.parco.jp/feature/detail/?id=102033)

1, LOCAL FOOD/DRINK

「PARCOメンバーズ」画面ご提示で(当日Web入会可・無料)LOCAL FOODショップ(順不同)のスペシャルフードを1品無料プレゼント! ※おひとり様2店舗までとなります。

また、“新生”仙台PARCOの新たな門出に合わせ、通常店舗では味わえない特別商品や企画も!

PARCOメンバーズはパルコのサービスをより便利に、おトクに楽しく体験いただくための会員サービスです。Web入会・PARCOメンバーズについてのご案内はこちら:https://parco.jp/members/

LOCAL FOOD

【Echoes】

朝昼夜と時間帯とともに景色が変わり続けるローカルラウンジ。

バリスタが丁寧に入れたスペシャリティコーヒーや東北地方の食材を使った料理、ワインを楽しみながら自由に時間を過ごすことのできるラウンジ空間。

食を通じて人が集い、対話が生まれ、新たな出会いがゆるやかに、仙台の街へとこだまするように広がってゆく空間を目指しています。

■Instagram:https://www.instagram.com/echoes_sendai/

【SURPASS HOTDOGG】

BEST HOTDOGG IN TOWN

2019年6月1日Delicious の店内の一角にてホットドックショップとしてオープン。

自家製の無添加、保存料不使用のソーセージはもちろん、既存の飲食店のスーベニアを超える(Surpass)アイテムを独自の視点から展開し始め、2023年8月10日仙台市青葉区片平にて『SURPASS HOTDOGG』をオープン。

この街、老若男女から愛される、この街一番のホットドックショップを目指すをコンセプトに営業しております。

■Instagram:https://www.instagram.com/surpass_hotdogg/

【MEETING HOUSE】

仙台、上杉の住宅街に突如現れるコーヒー屋さんです。大体の方は道を迷います。『こんな所にある?』と思って『あった!』となる店です。そんなところで密かにやっています。美味しい深ヤキコーヒーとそれに合う焼き菓子類を出しています。 オシャレではなく、自分が1番落ち着ける空間を作りました。コンクリート、木にちょっとの鉄。そんな感じです。 スケートボードやサーフィンを通して得た良い感覚のヒントを店に散りばめています。いかにシンプルで気取らない店であるかを第一に、のんびりやってます。

■Instagram:https://www.instagram.com/meeting__house/

【ritikuku】

国分町にあるバー。旅好きの店主がエスニックカレー等のスパイシーな多国籍料理や創作料理を提供している。

ジャパニーズカレーアワード2024 受賞店。

■Instagram:https://www.instagram.com/ritikuku/

【paticceria SAVONA】

全国的にも珍しいイタリア菓子を取り扱っているケーキ屋です。大人のお菓子をコンセプトに素朴でシンプルな素材の味を楽しめるお菓子を製造、販売しております。甘さ控えめなので甘い物が苦手な方もお召し上がり頂けます。

■Instagram:https://www.instagram.com/savona.ps/

【HAVE A GOOD SLICE SENDAI】

顔見知りの店主がいつものようにピザを並べ、通りを歩く人々と挨拶を交わす。

本場ニューヨークでは各地域、各ブロックごとにお店が立ち並び、小さいころから両親や祖父母に連れられて、通い慣れたピザ屋が誰しも一つはあるというほど当たり前の存在です。当店を開店してから、はじめは恐る恐る立ち寄ってくれたおばあちゃんが、毎週のように足を運んでくれるようになったり。当時はまだお腹の中にいた赤ちゃんが、今では大きな口で頬張っていたり。故郷を思い出すわ、とニューヨークをはじめ色んな国の方が思い出を聞かせてくれたり。

「HAVE A GOOD SLICE」を通して、そんな場面にたくさん触れることができ日々励みをいただいています。肩肘を張った特別なお店ではなく、老若男女それぞれの日常にそっとあり続けられるお店。たとえば、おじいちゃんが孫を連れておやつを買いに来るお店のように、世代をつないで愛される居心地のいいお店づくりを。 それぞれがピザを手に取るシーンは違えど、ひとスライス、一枚を通して、いい一日に、いい日常になるように。

HAVE A GOOD SLICE.(それぞれに、いい一枚を。)

■Instagram:https://www.instagram.com/haveagoodslice_sendai/

【mood】

私たち「mood」は2025年2月13日仙台市一番町にオープンした飲食店/カルチャーコミューンです。

飲食店としての顔以外にも、様々なクリエイターとのポップアップイベントや自主開催の音楽イベントを定期的に開催しておりますので、是非公式Instagramをチェックしてみてください!

■Instagram:https://www.instagram.com/mood.sendai/

【Pie at...】

素朴で家庭的なアメリカンベイクの専門店Pie at...ではフルーツをふんだんに使ったパイやキャロットケーキ、人気のNYクッキー各種をご用意しています

■Instagram:https://www.instagram.com/pie.at/

【七曜星】

七曜星は、火星・水星・木星・金星・土星、日(太陽)、月(太陰)を合わせたななつぼし。

日々の暮らしの中で、(パン、おにぎりなど)食を通じて心が喜び、ときめく瞬間を感じていただけたら。

少しでもみなさまの希望の星になられたら…そんな思いを込めています。

■Instagram:https://www.instagram.com/shichiyousei/

【BITTER SWEET CLUB.】

ちょっとbitterでsweetなチョコレートの焼き菓子屋BITTER SWEET CLUB.使用するチョコレートはフランスのチョコレート会社ヴァローナ社。フランスのチョコレートはカカオの繊細な味がより強く感じられると思っております。

私は、はじめて美味しいチョコレートに出逢えたときチョコレートに対しての価値観が変わりました。その美味しさを活かした菓子を作り

”沢山の人が笑顔になって欲しい”

”チョコレートの奥深さや美味しさを共感したい”

そんな想いで作っております。

■Instagram:https://www.instagram.com/bitter_sweet_club/

DRINK

【スターバックス】

「スターバックス(R) アイスコーヒー ブレンド」をテイスティング致します。冷たい状態においても香りと風味のおいしさを存分に引き出されるよう開発されています。キャラメルやナッツの風味とさわやかなシトラス感が特徴のこのコーヒーを、ぜひパートナーと一緒にお楽しみ下さい。

時間:13:00~17:00予定

■公式HP:http://www.starbucks.co.jp/

【BLACK TIDE BREWING】

「PARCOメンバーズ」画面ご提示で(当日Web入会可・無料)で

-HOYA BOYA-を1杯無料プレゼント!※おひとり様1杯まで

時間:18:00~20:00予定

2020年4月から宮城県気仙沼市で醸造を開始。

アメリカ人ヘッドブリュワーJamesが醸すIPAやHazy IPAなどのアメリカンスタイルを中心にこれまでに200種類以上のビールをリリース。

2025年1月に仙台市内にBTBのビールが常時15種類楽しめるBLACK TIDE BREWING - SENDAIをオープン。

■Instagram:https://www.instagram.com/blacktidebrewing/

2, DJ & PRESENT

DJ

【ZEN-LA-ROCK】

ZEN-LA-ROCK a.k.a. COMBINATE FUTURE

a.k.a.の『COMBINATE FUTURE』はニューヨーク伝説のアーティストRAMM:ΣLL:ZΣΣ(ラメルジー)の命名。

ラッパー、DJ活動と多岐に渡りROCKしている。

2010年からはブランド『NEMES』のディレクターも務め漫画『サンクチュアリ』『ねじ式』更には『浅野忠信』氏とのコラボを行い様々なアイテムをリリース。

2018年には鎮座DOPENESS,G.RINAとのグループ『FNCY』が始動開始。

2023年にはZEN-LA-ROCKとして活動25周年YEARを経て活動継続中。

■Instagram:https://www.instagram.com/zenlarock/

【Sugar High】

2001年生まれ、日本×ロシアのクウォーターモデル。(モデル名:刈込るちあ)

同じくモデルでDJの一絵と「lucichi (るちいち)」名義でDJ duoとしても活動している。

音楽一家に育った彼女は音楽ジャンルの垣根を超えold HIP-HOP, trance, hyper pop, psychedelicそしてJ-POPまで幅広くプレイする。自らがリスナーのテンションで楽しみ踊る彼女のプレイスタイルはフロアの温度を上げる。

■Instagram:https://www.instagram.com/lucia.o0/

【DJ ASARI】

1997年から仙台を拠点にDJ活動を開始。現在は東北をはじめ、海外などにも活動エリアを拡げている。プレイスタイルはHIP HOPを中心とした選曲に、R&B、90'sクラシックス、DISCO、ROCK、REGGAEなど織り交ぜたオールジャンル。圧倒的な2枚使いとハイスキルなスクラッチ、そしてミックスセンスには高い評価を得ている。またレコードコレクターとしても知られ、アナログとデジタルの両方を使いこなす。

■Instagram:https://www.instagram.com/djasari/

【de_luv】

2022年仙台にてDJ活動をスタート。

R&Bをメインにタイカフェなどへの出演、またHouseなどのダンスミュージックもプレイ。

■Instagram:https://www.instagram.com/deee_luuuv

【DJ Rio】

2017年地元福島にて活動開始。

デビュー当初から県内外のゲストアーティスト公演等に抜擢。ヒップホップを軸としながらも、ジャンルレスに繰り広げるプレイスタイル。

2024年には自身レーベル "" Chainz Music Supply "" を設立。各地方でのプレイはもちろん、MIXの配信、アパレルの展開、フード出店など、様々な活動を繰り広げている。

■Instagram:https://www.instagram.com/rio__chainz

【DJ 773】

2024年DJ KARKN主催の90s00sOnlyにてデビューし、仙台を拠点にDJ活動スタート。90's~'00sHipHop,R&Bをメインに幅広いスタイルでプレイ。

■Instagram:https://www.instagram.com/773.o5_

PRESENT

PARCOカード・ポケパル払いで8,000円(税込)以上お買上げで、仙台PARCO SPRING NEW&RENEWALオリジナル手ぬぐいを

先着100名様にプレゼント

※当日合算可

■引換会場:本館4F 特設会場

3, NEW&RENEWAL SHOP SPECIAL EVENT

仙台PARCO春のNEW&RENEWAL SHOPを中心に各ショップで特別イベントを開催!(順不同)

adidas Brand Core Store

アディダス ブランドコアストア

フロア:本館 3F

取り扱いアイテム:シューズ、アパレル、アクセサリー

公式HP:https://www.adidas.jp/

★イベント内容

ご来店のお客様全員にアディダス ブランドコアストア 仙台限定ステッカーをプレゼント。

※先着順、無くなり次第終了

同じデザインの当店限定Tシャツも発売いたします。

CONVERSE STORE SENDAI

コンバースストア センダイ

フロア:本館 3F

取り扱いアイテム:シューズ、アクセサリー

公式HP:https://converse.co.jp/

★イベント内容

5月17日限定|ご来店特典「カスタマイズプリントサービスチケット」プレゼント。

5月17日(土)にご来店いただいたお客様に、次回よりご利用いただける「カスタマイズプリントサービスチケット」をプレゼントいたします。このチケットをご利用いただくと、シュータンまたはアッパーのいずれか1ヶ所のカスタマイズプリントが無料でご利用いただけます。

※チケットのご利用期限は2025年7月末までとなります。

※チケットはなくなり次第、配布終了となりますので、ぜひお早めにご来店ください。

NEW ERA

ニューエラ

フロア:本館 3F

取り扱いアイテム:ヘッドウェア、アパレル

公式HP:https://www.neweracap.jp/

★イベント内容

ニューエラリワード登録のお客様、2,500円(税込)以上ご購入でニューエラソックスプレゼント ※数量限定

New Balance

ニューバランス

フロア:本館 3F

取り扱いアイテム:ヘッドウェア、アパレル

公式HP:https://shop.newbalance.jp/

★イベント内容

Special Shoes Care Event

お気に入りのシューズを長く愛用するために、100%天然由来成分の「SNEAKER LAB」を使用したシューケアのワークショップを開催

トゥモローランド

フロア:本館 2F

取り扱いアイテム:レディス、メンズ

公式HP:https://store.tomorrowland.co.jp/women/

★イベント内容

MONAKA jewellery POP UP STORE【5月16日(金)~5月25日(日)】

CAFUNE FOCUS【5月16日(金)~5月25日(日)】

<J.M. WESTON>オーダー会【5月16日(金)~5月18日(日)】

Vintage Accessory & Scarf展開

ミュシャ

フロア:本館 2F

取り扱いアイテム:フレグランス、雑貨

公式HP:https://alphonsemucha.jp/

★イベント内容

4,400円(税込)以上ご購入の方へ「月と星トートバッグ」をプレゼント

※数量限定、なくなり次第終了

AINZ&TULPE

アインズ&トルペ

フロア:本館 B1F

取り扱いアイテム:コスメティック、ビューティー雑貨

公式HP:https://ainz-tulpe.jp/

★イベント内容

本館B1F アインズ&トルペで店内商品1点以上お買い上げの先着200名様に、シートマスク(1枚)プレゼント

HABA

ハーバー

フロア:本館 B1F

取り扱いアイテム:スキンケア、メイクアップ、ヘア、ボディケア、健康食品

公式HP:http://www.haba.co.jp/

★イベント内容

ハーバー商品ご購入のお客さま先着30名様に「ラベンダースクワランお試しセット」をプレゼント

