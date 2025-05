ビジネスの成功や次に繋がる成果最優先！「Beyond Japan Zero to X」 2025年度プログラム募集受付開始！

独立行政法人 日本貿易振興機構(ジェトロ)スタートアップ課

ジェトロは、起業家・スタートアップCxO向けに米国3都市を中心とした現地滞在・カスタマイズ型プログラム「Beyond JAPAN Zero to X」(滞在費・プログラム費無料)を実施します。本プログラムへの参加者を2025年5月7日(水)より募集を開始いたします。

■概要ページ: https://www.b4d-jp.com/

Beyond JAPAN Zero to Xは、各社の具体的なビジネス成果を重視し、現地のビジネス・プロフェッショナルによるカスタマイズされたサポートを提供するとともに、参加者それぞれが主体的に活動いただき、自由度高くスケジュールを組めるように設計しております。2023年度・2024年度プログラムでは、期間中や実施後に、資金調達や販売契約、人材採用、拠点設立など数多くの成果につながりました(プログラム参加者や具体的な成果については https://www.b4d-jp.com/ をご参照ください)。

2025年度プログラムでは、米国内の複数都市/地域において3つのコースをご用意しており、3週間の米国滞在が可能となっています。通常のアクセラレーションプログラムとは異なるアプローチにて北米進出を加速させたい起業家の皆さま、本プログラムへ奮ってご応募ください。

※ジェトロでは、日本において海外展開を見据え活動する起業家を一人でも多く増やし、日本から多くのユニコーンを生み出すべく、グローバルイノベーター創出プログラム( https://www.jetro.go.jp/services/gi.html )を実施しています。本プログラムの一貫とし、北米への進出を加速させるカスタマイズプログラム「Beyond JAPAN Zero to X」を提供しております。

【プログラムの特徴】

■ 宿泊費・プログラム費全て無料

■ 事業フェーズにあわせ、カスタマイズされたプログラム

■ ビジネスの成功や次に繋がる成果を最優先に、時間を有効活用いただけます。

■ 渡航先は北米3地域/コースから選択可能

【プログラム概要】

■コース(全3コース)

Innovation Course ※幅広い業界が対象

1.Los Angeles・Silicon Valley

2.Austin, Texas

Deep Tech Course ※個別業界に特化

3.San Diego(Bio & Health Tech)

■募集人数:現地派遣者数50名 程度

■応募要件

1.以下のいずれかに該当する者であること

・スタートアップや米国展開を考える日本企業の社長/創業者やCXO、又は、それに準じる者

・米国展開を含む具体的なビジネスアイディアを有する者

2.エントリー締め切り日時点で満18歳以上になっていること

3.同一企業からの参加者は原則として1名以内であること

■派遣時期:2025年9月~2025年11月

■応募締切:2025年5月20日(火)23:59 JST

■概要ページ(詳細): https://www.b4d-jp.com/