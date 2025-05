NHN テコラス、Google Workspace 請求代行サービスの提供を開始

NHN テコラス株式会社

NHN テコラス株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:白倉 章照、以下:NHN テコラス)は、クラウド活用の総合支援サービス「C-Chorus(シーコーラス)」において、「Google Workspace 請求代行サービス」の取り扱いを開始したことをお知らせします。

NHN テコラスは、Google Cloud の Sell エンゲージメントモデルにおける最上位パートナーである「プレミアパートナー」の認定を取得しています。

Google Workspace 請求代行サービスについて

Google Workspace

Google Workspace は、Google のクラウドサービス各種を筆頭に、Gemini アプリ、NotebookLM、Gemini in Gmail、Gemini in Google ドキュメント、Gemini in Google スプレッドシートなど Google の生成 AI を搭載しており、これらすべてをひとつのサブスクリプションでまとめてご利用いただけるサービスです。

Google Workspace 請求代行サービス

「C-Chorus」の「Google Workspace 請求代行サービス」は、Google Cloud の Sell エンゲージメントモデルにおける最上位パートナーである「プレミアパートナー」に認定を取得している国内正規代理店であるNHN テコラスが、契約・利用・請求を代行するサービスです。

Google との直接契約と比較して、5%の割引価格でご利用いただけます。

新規で Google Workspace をご利用いただく場合も、既存の Google Workspace を移管される場合も、NHN テコラスへお問い合わせください。

「C-Chorus」の Google Workspace 請求代行サービスを導入するメリット

・ご利用料金が 5 %OFF

・導入サポート無料

・企業ドメインの取得管理サポート

・直接契約で使用できるサービスや機能との差異、制限なし

・初期費用なし

・解約金なし

・日本円 、銀行振込でのお支払い

「C-Chorus」Google Workspace 請求代行サービス:https://nhn-techorus.com/c-chorus/google-workspace/

「Google Cloud リセールサービス」と「Google Workspace」のセット利用について

セットでのご利用で、追加割引をいたします。

※適用条件・制約事項などもございます。詳しくはページをご確認ください。

お問い合わせはこちら:https://form.nhn-techorus.com/c-chorus-inquiries/

「C-Chorus」について

「C-Chorus」は、“クラウドの素晴らしさはそのままに、コスト削減と利便性向上という付加価値を”というコンセプトに基づき、付加価値の高いサポートメニューの提供と経済合理性を追求したNHN テコラスのクラウド活用総合支援サービスのブランドです。

2025年5月時点で累計6,500契約以上の実績があり、Google Cloud、AWS の2大クラウドから最上位パートナー認定を受けています。あらゆる規模の顧客に対し、技術コンサルティングや課題・ワークロードに応じたオファリングサービスの提供を通じて、安定した運用管理とコストの最適化、セキュリティ・ガバナンス向上を広く支援するマネージドサービス、生成 AI やデータ活用の技術支援サービスを提供しています。

C-Chorus:https://nhn-techorus.com/c-chorus/

NHN テコラス株式会社について

NHN テコラスはクラウド総合支援サービス「C-Chorus」を中心に、データセンターとクラウド両方の導入・運用やFinOps実践、および生成 AI やデータ活用などの先端技術の導入支援を得意とするマネージドサービスプロバイダーです。クラウド最大手の AWS、Google Cloud の両方から最上位パートナー認定されている、日本国内でも数少ないテックカンパニーです。

会社名 :NHN テコラス株式会社

本社所在地:東京都港区西新橋三丁目1番8号 NHN アトリエ

代表者 :代表取締役社長 白倉 章照

事業内容 : ITインフラ・ソリューション事業

設立 :2007年4月

URL :

会社公式:https://nhn-techorus.com/

C-Chorus:https://nhn-techorus.com/c-chorus/

※Google Cloud、Gemini、NotebookLM および Google Workspace は、 Google LLC の商標です。

※記載されている会社名および製品名は、各社の登録商標または商標です。

※記載されている内容は、発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。