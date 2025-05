エアバスとの戦略的パートナーシップを拡大バーチャルツインを活用する次世代プログラムに

ダッソー・システムズ株式会社- エアバス全体で3DEXPERIENCEプラットフォームを導入し、今後のすべての民間および軍用航空機、ヘリコプターの開発に活用- あらゆる事業分野とバリューチェーンから2万人以上のユーザーが協力し、ダッソー・システムズのバーチャルツインを活用して作業効率性の向上、開発サイクルの短縮、コスト削減を図る- 戦略的パートナーシップ強化によって、エアバスの業務におけるデジタル変革と次世代航空宇宙製品の開発準備を促進

※本リリースは、仏ヴェリジー=ヴィラクブレーにて現地時間2025年 4月24日に発表したリリース(https://www.3ds.com/newsroom/press-releases/dassault-systemes-and-airbus-extend-strategic-partnership-use-virtual-twins-next-generation-programs)の日本語参考訳です。

ダッソー・システムズ(https://www.3ds.com/ja/)(Euronext Paris: FR0014003TT8, DSY.PA、以下ダッソー・システムズ)は本日、エアバスと長期的な戦略的パートナーシップを強化し、エアバスの民間および軍用航空機・ヘリコプターのすべての新規プログラムにおいて3DEXPERIENCEプラットフォームをライフサイクル管理の中核に据えることを決定したことを発表しました。

この導入により、エアバスの民間および軍用航空機、ヘリコプターの開発全体が支援されます。エアバスのサプライヤーだけでなく、あらゆる事業分野からの2万人以上のユーザーが、オンプレミスまたはソブリンクラウド上でバーチャルツインを使用し、より効果的なコラボレーション、開発サイクルの短縮、生産効率の予測・改善、アフターセールス・サポートの強化が可能となり、あらゆるコストを削減することができます。

エアバスのCEOであるギヨーム・フォーリー氏は、次のように述べています。「民間航空機の生産拡大、さらなる脱炭素化に向けた次世代プラットフォームの準備、将来の防衛・安全保障に関する解決策など、デジタル化は当社における優先事項を支援するために欠かせない鍵となっています。ダッソー・システムズとのパートナーシップを拡大することで、これらの目標達成が加速し、設計から運用に至るまで、当社の製品やソリューションのライフサイクル全体を通じて最高水準の品質、安全性、セキュリティを確保することができます」

ダッソー・システムズの取締役会エグゼクティブ・チェアマンであるベルナール・シャーレスは、次のように述べています。「エアバスと当社の長期的な協力関係が新たな段階に進むことで、エアバスとそのバリューチェーンは今後長きにわたり、グローバルで効率的かつ仮想的なイノベーションを起こすことが可能になります。エアバスは、当社の3DEXPERIENCEプラットフォームにより、AIを活用した生成型設計や、材料科学、モデリング、シミュレーション、生産・運用システムの効率化における科学的進歩を最大限に活用できます。これにより、航空宇宙産業の未来につながる新たな可能性が広がることを期待しています」

ダッソー・システムズはエアバスに、3DEXPERIENCEプラットフォームを通じて以下の7つの業界向けソリューションを提供予定です:「Program Excellence(https://my.3dexperience.3ds.com/welcome/ja/compass-world/3dexperience-industries/aerospace-and-defense/program-excellence?_gl=1*qsjc35*_up*MQ..*_ga*MTYwMTU1MDg2NC4xNzQ2MDg5MDU5*_ga_TPGKGE8GTG*MTc0NjA4OTA1OC4xLjAuMTc0NjA4OTA1OC4wLjAuMA..*_ga_DYJDKXYEZ4*MTc0NjA4OTA1OC4xLjAuMTc0NjA4OTA1OC4wLjAuMA..*_ga_39DKQ0LYW1*MTc0NjA4OTA1OC4xLjEuMTc0NjA4OTA1OC4wLjAuMA..)」、「Winning Concept(https://my.3dexperience.3ds.com/welcome/ja/compass-world/3dexperience-industries/aerospace-and-defense/winning-concept?_gl=1*qsjc35*_up*MQ..*_ga*MTYwMTU1MDg2NC4xNzQ2MDg5MDU5*_ga_TPGKGE8GTG*MTc0NjA4OTA1OC4xLjAuMTc0NjA4OTA1OC4wLjAuMA..*_ga_DYJDKXYEZ4*MTc0NjA4OTA1OC4xLjAuMTc0NjA4OTA1OC4wLjAuMA..*_ga_39DKQ0LYW1*MTc0NjA4OTA1OC4xLjEuMTc0NjA4OTA1OC4wLjAuMA..)」、「Co-design to Target(https://my.3dexperience.3ds.com/welcome/ja/compass-world/3dexperience-industries/aerospace-and-defense/co-design-to-target?_gl=1*161lr4l*_up*MQ..*_ga*MTYwMTU1MDg2NC4xNzQ2MDg5MDU5*_ga_TPGKGE8GTG*MTc0NjA4OTA1OC4xLjAuMTc0NjA4OTA1OC4wLjAuMA..*_ga_DYJDKXYEZ4*MTc0NjA4OTA1OC4xLjAuMTc0NjA4OTA1OC4wLjAuMA..*_ga_39DKQ0LYW1*MTc0NjA4OTA1OC4xLjEuMTc0NjA4OTA1OC4wLjAuMA..)」、「Cleared to Operate(https://my.3dexperience.3ds.com/welcome/ja/compass-world/3dexperience-industries/aerospace-and-defense/cleared-to-operate?_gl=1*161lr4l*_up*MQ..*_ga*MTYwMTU1MDg2NC4xNzQ2MDg5MDU5*_ga_TPGKGE8GTG*MTc0NjA4OTA1OC4xLjAuMTc0NjA4OTA1OC4wLjAuMA..*_ga_DYJDKXYEZ4*MTc0NjA4OTA1OC4xLjAuMTc0NjA4OTA1OC4wLjAuMA..*_ga_39DKQ0LYW1*MTc0NjA4OTA1OC4xLjEuMTc0NjA4OTA1OC4wLjAuMA..)」、「Ready for Rate(https://my.3dexperience.3ds.com/welcome/ja/compass-world/3dexperience-industries/aerospace-and-defense/ready-for-rate?_gl=1*161lr4l*_up*MQ..*_ga*MTYwMTU1MDg2NC4xNzQ2MDg5MDU5*_ga_TPGKGE8GTG*MTc0NjA4OTA1OC4xLjAuMTc0NjA4OTA1OC4wLjAuMA..*_ga_DYJDKXYEZ4*MTc0NjA4OTA1OC4xLjAuMTc0NjA4OTA1OC4wLjAuMA..*_ga_39DKQ0LYW1*MTc0NjA4OTA1OC4xLjEuMTc0NjA4OTA1OC4wLjAuMA..)」、「Build to Operate(https://my.3dexperience.3ds.com/welcome/ja/compass-world/3dexperience-industries/aerospace-and-defense/build-to-operate?_gl=1*161lr4l*_up*MQ..*_ga*MTYwMTU1MDg2NC4xNzQ2MDg5MDU5*_ga_TPGKGE8GTG*MTc0NjA4OTA1OC4xLjAuMTc0NjA4OTA1OC4wLjAuMA..*_ga_DYJDKXYEZ4*MTc0NjA4OTA1OC4xLjAuMTc0NjA4OTA1OC4wLjAuMA..*_ga_39DKQ0LYW1*MTc0NjA4OTA1OC4xLjEuMTc0NjA4OTA1OC4wLjAuMA..)」、「Keep Them Operating(https://my.3dexperience.3ds.com/welcome/ja/compass-world/3dexperience-industries/aerospace-and-defense/keep-them-operating?_gl=1*161lr4l*_up*MQ..*_ga*MTYwMTU1MDg2NC4xNzQ2MDg5MDU5*_ga_TPGKGE8GTG*MTc0NjA4OTA1OC4xLjAuMTc0NjA4OTA1OC4wLjAuMA..*_ga_DYJDKXYEZ4*MTc0NjA4OTA1OC4xLjAuMTc0NjA4OTA1OC4wLjAuMA..*_ga_39DKQ0LYW1*MTc0NjA4OTA1OC4xLjEuMTc0NjA4OTA1OC4wLjAuMA..)」

(以上)

ダッソー・システムズの航空宇宙・防衛向けソリューションについての詳細はこちら:

https://www.3ds.com/ja/industries/aerospace-defense

ダッソー・システムズの3DEXPERIENCEプラットフォーム、3次元設計のソフトウェア、3Dデジタル・モックアップ、プロダクト・ライフサイクル・マネジメント(PLM)ソリューション等について、詳しくはホームページ(https://www.3ds.com/ja/)をご覧ください。

ダッソー・システムズとつながるソーシャル・アカウント

(https://www.linkedin.com/company/dassaultsystemes/?originalSubdomain=jp)Facebook(https://www.facebook.com/DassaultSystemesNippon) LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/dassaultsystemes/?originalSubdomain=jp)YouTube(https://www.youtube.com/user/3dsjapan)

ダッソー・システムズについて

ダッソー・システムズは、人類の進歩を促進する役割を担う企業です。1981年の設立以来、同社はバーチャル世界を開拓し、消費者、患者、市民などすべての人々の現実世界をより良い方向へと導いてきました。ダッソー・システムズの3DEXPERIENCEプラットフォームを通じて、あらゆる規模、業界の37万のお客様が協力し、製品やサービスを創出、製造することで持続可能な革新を生み出し、社会に対して意義のある影響をもたらすことができます。より詳細な情報はホームページ、https://www.3ds.com/ja/ (日本語)、https://www.3ds.com/ (英語)をご参照ください。