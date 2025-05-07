Youth Pom日本代表、ICU世界ジュニアチアリーディング選手権大会で3連覇の快挙！
一般社団法人日本スポーツチア＆ダンス連盟（通称：Cheer Japan）は、2025年4月23日～25日にアメリカ・フロリダ州オーランドで開催された「ICU世界ジュニアチアリーディング選手権大会」に日本代表を派遣し、Youth Pom日本代表が3連覇、Junior Pom日本代表が2019年以来の優勝、Youth Hip Hopでは初出場ながら銀メダルを獲得する快挙を成し遂げました。
3連覇の偉業を成し遂げたYouth Pom日本代表
Youth（12～14歳で構成）のポン部門「Youth Pom部門」は、世界大会2連覇中の実績を持つ部門。今年の大会では、準決勝・決勝ともに2位以下に大差をつける堂々たる演技を披露し、圧倒的な強さで3連覇を達成しました。そのパフォーマンスは現地でも話題に上がるほどのインパクトを残しました。
Youth Pom 日本代表
3大会ぶりの王座奪還！Junior Pom日本代表
Junior（15～18歳で構成）のポン部門「Junior Pom部門」では、強豪アメリカ代表との戦いに。準決勝では2点弱の差で1位となり、緊張感の高まる中迎えた決勝では持ち前の集中力と完成度の高さを披露。価値ある栄冠を勝ち取りました。
Junior Pom 日本代表
初出場で世界2位の快挙！Youth Hip Hop日本代表
Youth（12～14歳で構成）のヒップホップ部門「Youth Hip Hop部門」には、弊連盟として初めてチームを派遣。初出場ながら準決勝では僅差で強豪アメリカ代表を押さえ堂々の1位通過。決勝では惜しくも銀メダルとなりましたが、世界に日本の存在感を強く印象づける結果となりました。
Youth Hip Hop 日本代表
日本代表チームは、シンクロ性とクリーンな演技に定評があり、世界トップレベルのチームと比肩するハイパフォーマンスを見せ続けています。今回の結果も、日頃から細部にまでこだわり抜いた演技力と、チームワークの賜物といえます。
なお、本大会へは2025年1月に実施した選考会において選出されたチームが日本代表として派遣されました。2017年に世界ジュニア選手権大会が新設されて以降、日本代表はすべての派遣部門でメダルを獲得し続けており、今年もその輝かしい記録を更新しました。
弊連盟は今後も、未来を担う若い世代の育成と、世界に挑戦する機会の創出に力を注ぎ、チアリーディングおよびパフォーマンスチア界のさらなる発展に貢献してまいります。
【大会開催概要】
年に1度開催されるICU世界大会の舞台はアメリカ・フロリダ州に位置するウォルトディズニーワールド！年に1度しかないチャンスに夢を抱き、フロリダの地に今年は50カ国から代表選手が集結しました。120カ国が加盟するチアリーディングの国際統括団体International Cheer Union（ICU）が主催し、世界最大規模のチアリーディングの祭典と言われています。弊連盟は、ICU世界大会に日本代表を派遣する国内唯一の団体です。
◆大会名称：ICU World Cheerleading Championships / ICU Junior World Cheerleading Championships
◆開催日程：2025年4月23日～4月25日
◆開催場所：フロリダ州オーランド (Walt Disney World Resort - ESPN Wide World of Sports(R) Complex)
◆実施競技種別：チアリーディング、パフォーマンスチア
◆主催団体：International Cheer Union（ICU）
◆主催団体HP：https://cheerunion.org
【日本代表結果一覧（派遣全12部門）】
ICU世界ジュニアチアリーディング選手権大会
<チアリーディング日本代表＞
Youth All Girl Median部門 世界2位
Junior All Girl Advanced部門 世界2位
＜パフォーマンスチア日本代表＞
Youth Pom部門 世界1位
Youth Hip Hop部門 世界2位
Junior Pom部門 世界1位
ICU世界チアリーディング選手権大会
＜チアリーディング日本代表＞
All Girl Premier部門 世界9位
Coed Premier部門 世界8位
＜パフォーマンスチア日本代表＞
Pom部門 世界2位
Hip Hop部門 世界2位
Jazz部門 世界1位
Doubles Pom部門 世界2位
Doubles Hip Hop部門 世界1位
【一般社団法人日本スポーツチア＆ダンス連盟について】
弊連盟は、世界120カ国が加盟し国際オリンピック委員会から正式承認を受けたチアリーディングの世界統括団体ICU(International Cheer Union)に正式加盟する日本国内唯一の団体です。国内大会主催、指導者育成プログラム実施、国際大会への日本代表派遣を行っています。
名称：一般社団法人日本スポーツチア＆ダンス連盟
所在地：東京都新宿区四谷1-18-12 坂本屋ビル302号室
代表理事：ライアン・ゴールドスティン
設立： 2010年2月18日
HP：https://jfscheer.org
Instagram：https://www.instagram.com/cheer_japan/
Twitter：https://twitter.com/cheerjapan_ICU/