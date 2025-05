映画で！ドラマで！世の中の不正を、完全抹消！【ザ・シネマ×アクションチャンネル共同企画】イコライザー大放送

AXN株式会社

CS放送の洋画専門チャンネル「ザ・シネマ」と日本唯一の*1アクション海外ドラマ専門チャンネル「アクションチャンネル」(AXN株式会社、本社:東京都渋谷区、代表取締役社長 大園天樹)では、2チャンネルの共同企画「イコライザー大放送」を5・6月にお届けいたします。ザ・シネマでは、最強の男、ロバート・マッコールが、最速で悪を抹消するシリーズ最新作「イコライザー THE FINAL」のCSベーシック初放送に合わせ、映画版「イコライザー」三部作を一挙放送!さらに『特番:イコライザー・レトロスペクティブ』を独占TV初放送!アクションチャンネルでは、映画の世界観そのままに、最強の女ロビン・マッコールが、圧倒的な戦闘力で弱きを助け強きを挫く!ドラマ版「イコライザー」シーズン1から4を一挙放送!この機会に2つのチャンネルで、映画版とドラマ版のイコライザーを余すところなくお楽しみください!*1 自社調べ(2025年5月1日)。日本国内における放送サービスとして。

ザ・シネマでは、世の中の悪を秒殺で“完全抹消”!デンゼル・ワシントン主演、アントワン・フークア監督の『トレーニング デイ』コンビがおくるハイスピード&ハードボイルドアクション!演技派でもあるデンゼルが唯一同じ役を再演している“仕事人”ロバート・マッコールの活躍を描いたシリーズ3部作を一挙放送!

悪党たちに死の制裁を!デンゼル・ワシントンが2つの顔を持つ処刑人を熱演するアクション『イコライザー』、デンゼル・ワシントンが無敵の戦闘マシンを再演!ハリウッド版必殺仕事人が新たな悪を裁く『イコライザー2』、デンゼル・ワシントンがシリーズ最速のスピードで悪を撃退!闇の仕事請負人の死闘を描く第3弾『イコライザー THE FINAL』※CSベーシック初放送の3作品を5月10日(土)~16日(金)の期間にお届け。

さらにデンゼル・ワシントン本人のインタビュー満載の特別番組『特番:イコライザー・レトロスペクティブ』を6月8日(日)から独占TV初放送でお届け!そして5月9日(金)0:00よりひかりTVで先行配信決定!

ザ・シネマ特集ページ:https://www.thecinema.jp/article/1350

アクションチャンネルでは、クィーン・ラティファ主演!映画の世界観そのままに、最強の女ロビン・マッコールが、圧倒的な戦闘力で弱きを助け強きを挫く!ドラマ版「イコライザー」シーズン1から4を一挙放送!

アクションチャンネル特集ページ:https://www.axn.co.jp/pickup/bcj6pts86nrqtytk.html

《ザ・シネマ/放送作品情報》

5月9日(金)0:00~ひかりTV先行配信

●『特番:イコライザー・レトロスペクティブ』★独占TV初放送

放送日:6月8日(日)15:45~

同日 16:15~『イコライザー』シリーズ3作一挙放送

名シーンの振り返りやインタビューを交え、『イコライザー』シリーズの舞台裏に迫るドキュメンタリー。

<監督>アントワーン・フークア

<出演>デンゼル・ワシントン、ダコタ・ファニング、クロエ・グレース・モレッツ、デヴィッド・ハーバー、

ペドロ・パスカルほか

<解説>デンゼル・ワシントン主演『イコライザー THE FINAL』の舞台裏を取り上げたドキュメンタリー。

監督やキャストのインタビュー、名シーンの振り返りなど、シリーズ全体の魅力や制作秘話が満載。

●『イコライザー THE FINAL』★CSベーシック初放送

放送日:字幕5月10日(土)21:00~ほか、吹替5月16日(金)12:30~

[R15+]デンゼル・ワシントンがシリーズ最速のスピードで悪を撃退!

闇の仕事請負人の死闘を描く第3弾

<監督・製作>アントワーン・フークア

<出演>デンゼル・ワシントン、ダコタ・ファニング、デヴィッド・デンマン、エウジェニオ・マストランドレアほか

<解説>デンゼル・ワシントンが闇の仕事請負人を3たび演じ、より冷徹かつ無駄の無い戦闘スキルでイタリアン・マフィアに正義の鉄槌を下す。ダコタ・ファニングとの『マイ・ボディガード』以来19年ぶりの競演も注目。

●『イコライザー2』

放送日:字幕5月10日(土)18:45~ほか、吹替5月15日(木)12:30~

[PG12]デンゼル・ワシントンが無敵の戦闘マシンを再演!

ハリウッド版必殺仕事人が新たな悪を裁く

<監督・製作>アントワーン・フークア

<出演>デンゼル・ワシントン、ペドロ・パスカル、アシュトン・サンダーズ、ビル・プルマンほか

<解説>デンゼル・ワシントンが昼と夜で別の顔を持つ元工作員を演じるシリーズ続編。絵の才能を持つ黒人青年と疑似的な親子関係を育み、冷酷無比な夜の顔とのギャップを際立たせる。台風が吹き荒れる街でのバトルが圧巻。

●『イコライザー』

放送日:字幕5月10日(土)16:15~ほか、吹替5月14日(水)12:30~

[PG12]悪党たちに死の制裁を!

デンゼル・ワシントンが2つの顔を持つ処刑人を熱演するアクション

<監督>アントワーン・フークア

<出演>デンゼル・ワシントン、マートン・ソーカス、クロエ・グレース・モレッツ、デヴィッド・ハーバーほか

<解説>『トレーニング デイ』のアントワーン・フークア監督が盟友デンゼル・ワシントンと組み、1980年代放送のTVシリーズを映画化。身近な日用品を武器に利用して悪を葬る元CIA工作員は、さながら必殺仕事人。

《アクションチャンネル/放送作品情報》

●『イコライザー』(シーズン1~4・全56話)

放送日:字幕5月18日(日)17:00~

クィーン・ラティファ主演!最強の女ロビン・マッコールが、圧倒的な戦闘力で弱きを助け強きを挫く!

1985年~1989年にアメリカで放送されたドラマ「ザ・シークレット・ハンター」を映画化して大ヒットした、デンゼル・ワシントン主演の「イコライザー」シリーズの世界観はそのままに、女性キャラクターを主人公にしてドラマ化した大人気クライム・アクション!

●『イコライザー』(シーズン1・全10話)

放送日:字幕5月18日(日)17:00~

●『イコライザー』(シーズン2・全18話)

放送日:字幕5月25日(日)17:00~

●『イコライザー』(シーズン3・全18話)

放送日:字幕6月8日(日)17:00~

●『イコライザー』(シーズン4・全10話)

放送日:字幕6月22日(日)17:00~

『特番:イコライザー・レトロスペクティブ』(C) 2023 CTMG. All Rights Reserved. 『イコライザー THE FINAL』(C) 2023 Columbia Pictures Industries, Inc., TSG Entertainment II LLC, Eagle Pictures SpA and Lantern Entertainment Pictures, LLC. All Rights Reserved. 『イコライザー2』(C) 2018 Columbia Pictures Industries, Inc. All Rights Reserved. 『イコライザー』(C) 2014 Columbia Pictures Industries, Inc., LSC Film Corporation and Village Roadshow Films North America Inc. / Village Roadshow Films (BVI) Limited. All Rights Reserved. 『イコライザー』(シーズン1~4・全56話)(C) 2024 Universal Television LLC and CBS Studios Inc. ALL RIGHTS RESERVED.

