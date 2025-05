【東京グレートベアーズ】マチェイ・ムザイ選手 退団のお知らせ

株式会社グレートベアーズ

このたび、マチェイ・ムザイ選手が契約満了に伴い退団することとなりましたので、お知らせいたします。

ムザイ選手は、高さを活かしたプレーで今季合計630得点を挙げ勝利に貢献し、東京グレートベアーズを初のチャンピオンシップ進出に導いてくれた立役者の1人です。

ムザイ選手へのこれまでのご支援・ご声援に対し、心より御礼申し上げます。

■マチェイ・ムザイ選手プロフィール

【 ポジション 】オポジット

【 生年月日 】1994年5月21日(30歳)

【 出 身 】ポーランド

【 身長/体重 】208cm/88kg

【 利き腕 】左

【 背番号 】22

【 経歴 】

2010-2012 KS グワルディア ヴロツワフ(ポーランド)

2012-2015 PGE スクラ ベウハトゥフ(ポーランド)

2015-2018 ヤストジェンブスキ・ヴェギエル(ポーランド)

2018-2019 トレフル グダニスク(ポーランド)

2018-2019 ONICO ワルシャワ(ポーランド)

2019-2020 ガスプロム・ユグラ・スルグト(ロシア)

2019-2020 ウラル・ウファ(ロシア)

2020-2021 サー セーフティ コナド ペルージャ(イタリア)

2021-2023 アセコ レソヴィア ジェシュフ(ポーランド)

2023-2024 PSG スタル ニサ(ポーランド)

2024-2025 東京グレートベアーズ

■マチェイ・ムザイ 選手コメント

今シーズンには本当に感謝しています。私にとって素晴らしい経験となり、東京グレートベアーズがこのような機会を与えてくれたことをとても嬉しく思っています。

チームメイトやスタッフのみなさんを通じて、日本の素晴らしい文化について多くを学びました。私は常に全力で試合に臨み、ここでプレーすることを心から楽しんでいました。東京グレートベアーズは素晴らしい選手が揃っているだけでなく、人としても素敵な方々が集まったチームで、居心地の良さを感じていました。

残念ながらここでお別れとなりますが、東京グレートベアーズがこれからも毎シーズンのように成長し続けると信じています。

シーズンを通してチームを応援してくださったファンの皆さま、そして私が困難なときにも支えてくださったことに心より感謝いたします。日本のバレー界は素晴らしく、ここでプレーできたことを本当に嬉しく思います。またみなさんとお会いできる日を楽しみにしています。

I'm very grateful for this season. It was amazing experience for me and I’m so happy that Tokyo Greatbears gave me this opportunity.

I learned a lot about wonderful Japanese culture - mostly from my teammates and staff. I was competing with all my heart and had a lot of fun playing here. I felt very good in the team, Tokyo Greatbears is not only great players but also great people.

Sadly I have to say goodbye for now. But I believe that Tokyo Greatbears will grow even more like they do every season.

Thank you all Tokyo Greatbears fans for supporting team throughout whole season and for supporting me in tough moments. Volleyball community in Japan is amazing, it was pleasure playing here. I hope to see you again!

■クラブ運営会社

社名 株式会社グレートベアーズ

所在地 東京都渋谷区広尾1-1-39 恵比寿プライムスクエアタワー11階

代表者 代表取締役 久保田健司

設立 2022年5月

業種名 プロバレーボールチームの運営、興行、普及活動