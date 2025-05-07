フランスのワイン生産地・アルザスが日本へ！
アルザスワイン委員会
開催概要：
- 日時：2025年5月18日（日）11:00～16:00
- 場所：京都市中心部（詳細は後日発表）
- 入場料：無料（飲食は有料）
- フランス・アルザスから来日するワイン生産者たちと直接ふれあえるチャンス！
- 和太鼓グループ「Bachiholic」やブラジル出身のアーティスト「Doctor Capital」によるライブ演奏
- 会場限定の抽選会「ラッキードロー」に参加できる「アルザスワイン・パスポート」を事前販売中
PEATIX :
https://alsacewineskyoto.peatix.com
イベント詳細、パスポート購入
セブンチケット :
https://7ticket.jp/s/110550/p/20250518/1
イベント詳細、パスポート購入
- セミナー：「Vins d’Alsace（アルザスワイン）」
- 講師：ティエリー・フリッチ（CIVA 醸造学者）
- 日時：5月15日（水）12:30～14:00
- 試飲会（27社出展）：5月15日（水）14:00～17:00
ロードショー参加登録する :
https://forms.gle/2SqEpBF5THDF9Yxa7
ワイン業界関係者限定
- セミナー：「Vins d’Alsace（アルザスワイン）」
- 講師：ティエリー・フリッチ（CIVA 醸造学者）
- 日時：5月19日（月）12:30～14:00
- 試飲会（26社出展）：5月19日（月）14:00～17:00
ロードショー参加登録する :
https://forms.gle/N9PX7jUJYH2RhqW97
ワイン業界関係者限定
- セミナー：「Vins d’Alsace（アルザスワイン）」
- 講師：ティエリー・フリッチ（CIVA 醸造学者）
- 日時：5月20日（火）12:30～14:00
- 試飲会（23社出展）：5月20日（火）14:00～17:00
ロードショー参加登録する :
https://forms.gle/Bto3UbmkkjEWSjr86
ワイン業界関係者限定
ホームページ :
https://www.alsacerocks.jp/
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フランス北東部に位置する銘醸地アルザス。その個性豊かなワインと生産者たちがこの春、日本へやってきます。アルザスワイン委員会（CIVA）は、2025年5月に一般向けイベント「アルザスワインフェスティバル in 京都」と、東京・大阪・福岡の3都市で開催されるワイン業界関係者向けの試飲会・セミナー「アルザスワインロードショー」を開催します。
アルザスワインフェスティバル in 京都【入場無料・一般向け】
アルザスワインの世界を、音楽とともに楽しめる屋外型のワインイベントを京都で初開催。
開催概要：
- 日時：2025年5月18日（日）11:00～16:00
- 場所：京都市中心部（詳細は後日発表）
- 入場料：無料（飲食は有料）
見どころ：
- フランス・アルザスから来日するワイン生産者たちと直接ふれあえるチャンス！
- 和太鼓グループ「Bachiholic」やブラジル出身のアーティスト「Doctor Capital」によるライブ演奏
- 会場限定の抽選会「ラッキードロー」に参加できる「アルザスワイン・パスポート」を事前販売中
パスポート販売：
PEATIX :
https://alsacewineskyoto.peatix.com
イベント詳細、パスポート購入
セブンチケット :
https://7ticket.jp/s/110550/p/20250518/1
イベント詳細、パスポート購入
アルザスワインロードショー【業界関係者限定・要事前登録】
飲食業界・流通業界・メディア関係者など、ワインのプロフェッショナル限定イベント。27のアルザスワイン生産者が来日し、最新ヴィンテージを紹介します。さらにCIVAの醸造学者ティエリー・フリッチ氏による専門セミナーも開催されます。
【東京会場】ザ・プリンス さくらタワー東京
- セミナー：「Vins d’Alsace（アルザスワイン）」
- 講師：ティエリー・フリッチ（CIVA 醸造学者）
- 日時：5月15日（水）12:30～14:00
- 試飲会（27社出展）：5月15日（水）14:00～17:00
ロードショー参加登録する :
https://forms.gle/2SqEpBF5THDF9Yxa7
ワイン業界関係者限定
【大阪会場】ホテル日航大阪
- セミナー：「Vins d’Alsace（アルザスワイン）」
- 講師：ティエリー・フリッチ（CIVA 醸造学者）
- 日時：5月19日（月）12:30～14:00
- 試飲会（26社出展）：5月19日（月）14:00～17:00
ロードショー参加登録する :
https://forms.gle/N9PX7jUJYH2RhqW97
ワイン業界関係者限定
【福岡会場】ホテル日航福岡
- セミナー：「Vins d’Alsace（アルザスワイン）」
- 講師：ティエリー・フリッチ（CIVA 醸造学者）
- 日時：5月20日（火）12:30～14:00
- 試飲会（23社出展）：5月20日（火）14:00～17:00
ロードショー参加登録する :
https://forms.gle/Bto3UbmkkjEWSjr86
ワイン業界関係者限定
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