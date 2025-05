GMO趣味なびが、「ピラティスEXPO 2025 Spring」を初開催！

GMOインターネットグループ

GMOインターネットグループのGMO趣味なび株式会社(代表取締役社長:伊東 祐輔 以下、GMO趣味なび)は、2025年5月31日(土)に、ピラティス業界の“今”と“これから”が分かるオンラインイベント「ピラティスEXPO 2025 Spring」を初開催いたします。

本イベントは、ピラティスのインストラクターやスタジオ経営者、愛好者の皆さまを対象に、最新トレンドや指導スキル、スタジオ運営の最適化に加え、食や医療との連携など多角的なテーマを取り上げる、ピラティス業界の“最前線”が学べるオンラインセッション型のイベントです。

【「ピラティスEXPO 2025 Spring」について】

■開催の背景

近年の健康志向の高まりにともない、ピラティスの人気も急速に広がっています。GMO趣味なびが運営する、全国20,000件以上の趣味教室情報を掲載するプラットフォーム「趣味なび byGMO」でもピラティス教室の掲載数・受講者数ともに増加傾向にあります。

ピラティス教室のインストラクターやスタジオ経営者にとっては、こうした需要に応えるため、より高度な知識やスキルの習得が求められるようになっています。

GMO趣味なびでは、ピラティスに関わるすべての皆さまが最新情報を学び、交流できる場を提供し、業界全体の発展を後押しすることをめざして、「ピラティスEXPO 2025 Spring」の開催を決定しました。

■「ピラティスEXPO 2025 Spring」とは

「ピラティスEXPO 2025 Spring」は、ピラティスに関心のあるすべての皆さまを対象に、「学び」「出会い」「発見」を提供する、業界の“今”と“これから”が分かるオンラインイベントです。参加者は、ピラティス業界の最新トレンドや指導スキルが学べるほか、インストラクターやスタジオ経営に役立つ実践的なノウハウも得ることができます。

イベントでは、人気インストラクターや大手ピラティススタジオの経営者を迎え、現場のリアルな声をセッション形式でお届けします。こうしたプログラムを通じて、参加者がスキル向上やスタジオ運営のヒントを得られる学びの場となることをめざしています。

GMO趣味なびは、ピラティス業界の発展と普及を支援し、ユーザーとインストラクター・スタジオをつなぐ架け橋として、これからも情報提供を続けてまいります。

【「ピラティスEXPO 2025 Spring」概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/136/table/4831_1_695596e70353935acc2fdfb758d3042e.jpg ]

【特別講演登壇者】

■Kaoru

ヨガ・ピラティスインストラクター

幼少期よりミュージカル子役として活動を開始し、2006年にはAKB48の第2期生として加入。卒業後は声優・歌手・舞台女優として幅広く活躍。2012年に自身の心身のメンテナンスを目的にヨガと出会い、2020年より本格的にヨガインストラクターへと転身。さらに2022年にはBASIピラティス認定のマットインストラクター資格を取得し、活動の幅を広げている。

現在は都内・神奈川県を中心に、週13本以上のレギュラーレッスンを担当するほか、イベント出演、企業案件でのレッスン提供など幅広く活躍中。

身体の変化を丁寧に引き出すレッスンに定評があり、初心者から上級者まで幅広い層から支持を集めている。

<主な保有資格>

全米ヨガアライアンス RYT200

YOGA WORKS 産前産後ヨガ 修了

YARD ヨガホイール養成講座 修了

BASI PILATES マットインストラクター(MAT Course 修了)

アロマテラピー検定 1級・2級

【GMO趣味なびについて】(URL:https://shuminavi.co.jp/(https://shuminavi.co.jp/))

GMO趣味なびは、約290ジャンル全国20,000を超える趣味の教室をネットワークしており、『「夢中」があふれる世界を創る』を理念に掲げ、人生100年時代の生きがい寿命(R)延伸に貢献することを目指しています。趣味と学びの「体験」&「教室」さがしのプラットフォーム運営事業や、高齢者に向けたフレイル(※)予防や生きがい創出を目的としたレッスン運営事業(オンライン・リアル)、講師と企業のマッチング事業などを提供しています。

(※)フレイルとは、健康な状態と要介護状態の中間の段階のことです。

