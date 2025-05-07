松屋フーズとGastroduceJapanが手を組み、食品ECに革命を。

Gastroduce Japan株式会社

食品ECに特化したコンサルティング企業 GastroduceJapan株式会社（本社：福岡県福岡市博多区／代表取締役：若松友貴、以下「GastroduceJapan」）は、牛めし・定食チェーンとして全国的に知られる 松屋フーズ（EC売上50億円超）とタッグを組み起動した、食品EC事業者向けに特化したジョイントベンチャー 株式会社モールハック（本社：東京都武蔵野市／代表取締役：安藤吉信、以下「モールハック」）において、

2025年春より、SNSマーケティング・統合的広告運用・動画制作・TikTok Shop導入支援・組織内製化支援 の5領域を統合した次世代型EC支援サービスを拡大強化。食品ECの“売れる仕組み”を再定義します。

■ 創業1年で売上を驚異的にブチアゲ！

スイーツギフト＋花店舗：モール広告最適化×商品MD提案により、楽天月商60万円→月5,000万円突破＆ジャンル上位ランクイン達成

リンガーハット：全モールで最高売上を記録。楽天月商1.2億円超、Yahoo!1,500万円、Amazon100万円→2,000万円超まで成長

地方飲食店も、1商品で月商400万円突破。経営者や現場チームから高い評価。

この経験を基に、今後は松屋×GastroduceJapanが総力を挙げて支援体制を拡大。より多くの食品EC事業者の売上最大化に貢献していきます！

詳細：https://buchiage-matsuya.com/lp1/

※業界最安値級 2024 年 10 月時点、自社調べに基づく最安値に近い価格設定です。

冷凍ECロケット便サービスは続々と契約が決まり、サポートを開始しています。

数社と限定的に開始していますが、新規申込を受け付けております。

「松屋冷凍ECロケット便」3つのメリット

圧倒的なスピード！

楽天最強配送、ヤフーショッピング優良配送、Amazonマケプレプライムに対応。

365日発送、当日出荷も可能です。

詳細：https://mallhack.co.jp/service/ec-rocket

▶ モールハックが食品EC業界で選ばれる理由

食品EC業界における「共通課題」：

モール広告に依存しすぎて費用対効果が悪化

SNSや動画の内製化が「形だけ」で終わる

EC人材を採用しても、教育できず定着しない

静止画広告の効果が頭打ち

モールハックは、モール・SNS・動画・組織構造を「線と構造」で再設計し、「売上を生む体質」へ変える支援モデルを実践しています。

▶ モールハックの5大サービス（拡大強化中）

１. 食品EC特化SNS運用＆CRM設計サービス（Instagram・LIINE中心）

- フォロワー数より「リスト×施策設計」で売上直結

- Instagramを中心とした運用（フィード・リール・ストーリーズ活用）

- Instagram×Meta広告×LINEシナリオ設計で販促を売上に直結

- ECモールとSNS販促の連動で、SALE・ランキング対策を強化

- 楽天メルマガ→LINE移行でCVR2倍化の実績

詳細：http://mallhack.co.jp/service/sns-lp

２. 食品EC特化広告運用サービス

> 貴社に最適な広告ポートフォリオを設計・運用

提供可能な広告施策（一部）：

モール純広告（楽天お買い物マラソン等）

📈 モール運用型広告（RPP、ストアマッチ、Amazon SP/SB/SD）

🌍 外部デジタル広告（Google、Meta、X、Yahoo等）

🌐 外部メディア掲載／記事広告

🧑‍🍳 食品ジャンルに強いインフルエンサー起用による波及力最大化

🎓 広告内製化支援（教育プログラム：月10万～20万で実務教育可）

詳細：https://mallhack.co.jp/advertisement/

３. 動画制作＆A/Bテスト運用｜動画で売る時代へ

> 食品ECこそ動画で売れ！

- Amazonブランドビデオ広告、食品との相性抜群（ROAS高）

- ギフト需要・シズル・コスパ訴求などターゲット別動画で爆売れを実現

- 楽天の衝動買い市場にも一気にアプローチ可能

> 初回限定キャンペーン：79,800円（税別）～

- 【撮影構成例】湯気→断面→持ち上げ→食べかけ→ギフト開封

- SNS・モールLP・動画広告（リール、TikTok、X）用に最適化

- A/Bテスト→PDCA運用、初回制作だけで終わらせない

詳細：https://mallhack.co.jp/movie-lp/

４.LP制作サブスク｜売上を生み出す“攻めの設計”

食品特化型の撮影・デザイン・コピーライティングを一括提供

モール・自社EC・SNS広告向けに、購買導線を意識したLP設計

サムネイルやSNS広告バナーもセットで、“見た瞬間に買いたくなる”仕掛けを標準装備

月額制で継続改善＆量産体制を構築し、売上を伸ばし続ける

> 松屋フーズECを年商48億円へ導いた実績とノウハウをフル活用！

詳細：https://mallhack.co.jp/subscription/

５. TikTok Shop支援｜「バズって売れる」を実現

食品×動画の最高相性をTikTokで発揮！

商品・価格・演出・ギフト属性のテンプレ設計

インフルエンサーキャスティング・ライブ配信企画・成果報酬型対応

> TikTokは食品ECの最高の売り場になると確信しています！

６. 内製化・教育サポート｜成長期後期のECを強くする

※初回限定 組織体制診断 先着5社限定無料

採用→教育→評価までトータル支援

モール・SNS・動画・CS業務を1人で回せる**マルチスキル型EC人材**を育成

外注との役割分担が求められる高度化・複雑化するEC環境に対応

組織設計・月報週報・評価制度まで設計

> 「育てて任せる」から「育ちながら回す」へ。1年で“売れる組織体質”を実現します。

詳細：https://mallhack.co.jp/support-program/

▶ 松屋とGastroduceJapanの“掛け算”が実現する革新性

松屋：食品×ECで年商50億を作った「実戦モデル」保有企業

GastroduceJapan：モール運用・自社運用・SNS・広告・動画・組織改革まで「全部自社で回せる」EC専門カンパニー

> 事業戦略・物流・販促・制作・評価まで、“自社で完結”できる食品EC支援チーム。

▶ お問い合わせ・取材対応株式会社モールハック（松屋フーズHD × GastroduceJapan）

所在地：東京都武蔵野市中町1丁目

広報：若松友貴

TEL：08046506542

Mail：tomoki.wakamatsu@mallhack.com

公式サイト：[https://mallhack.co.jp](https://mallhack.co.jp)