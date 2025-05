“ファイトの日”に再び挑む！　皆の「ファイト！」で世界一を！！リポビタンがギネス世界記録(TM)に挑戦

大正製薬株式会社

大正製薬株式会社(本社:東京都豊島区 社長:上原 茂)は、2025年5月10日(土)「ファイトの日」※1に、1時間でX(旧Twitter)に投稿されたリポビタンDまたはリポビタンシリーズなどのボトルを持つ人の写真の最多数のギネス世界記録(TM)に再び挑戦します。

この挑戦は今年で2回目の実施。昨年は2,410件の応募が集まり、挑戦には俳優のケイン・コスギさんなども参加され、見事にギネス世界記録(TM)を達成しました。

当社は、ドリンク剤「リポビタンD」を1962年に発売して以来、生活者の方のライフスタイルの変化に応じられるよう様々なシーンに対応するドリンク剤をリポビタンシリーズとして発売し、ラインアップの拡充を図ってまいりました。そしてこの度、様々な企画を通じて皆様にファイトをお届けすべく、昨年も挑戦したギネス世界記録(TM)へ再び挑戦することにいたしました。リポビタンDまたはリポビタンシリーズなどのボトルを手に持った写真が指定した時間内にどれだけXへ投稿されるかをカウントする企画です。

さらに、このギネス世界記録(TM)への挑戦をさらに盛り上げるため、キャンペーンを実施いたします。リポビタンD公式Xアカウント(@Lipod_taisho)をフォローいただき、指定ハッシュタグ「#大正製薬リポDギネス世界記録2025」をつけてリポビタンシリーズのボトルを投稿してくれた人の中から抽選で、リポビタンD10本が50名様に、Amazonギフトカード1,000円分が1,000名様に当たるキャンペーン企画をご用意いたしました。世界中にファイトの気持ちが広がるよう、ギネス世界記録(TM)を達成するほどの多くの方のご参加をお待ちしております。

※1 1962年(昭和37年)にドリンク剤「リポビタンD」が発売されてから2012年(平成24年)で50周年を迎えることを機に当社が制定。日付は5と10でリポビタンDの合い言葉「ファイトイッパーツ」の「ファイト」と読む語呂合わせから命名。リポビタンDを飲んで疲労を回復し、元気になってもらおうという願いが込められています。

【記録タイトル名】

1時間でXに投稿されたドリンクボトルを持つ人の写真の最多数

(Most photos of people holding a drink bottle uploaded to X in one hour)

【「大正製薬「ファイトの日2025ギネス世界記録(TM)チャレンジキャンペーン」概要】

- 2025年5月10日(土)18:02(ファイトイッパーツ)から1時間限定で実施- リポビタンD公式Xアカウント(@Lipod_taisho)をフォローし、ハッシュタグ(#大正製薬リポDギネス世界記録2025)をつけ、リポビタンDまたはリポビタンシリーズのボトルを持った人の写真の投稿数をカウント

【応募資格】

- ご自身のXアカウントをお持ちの方、または新規作成いただける方- 日本国内にお住まいの方- 応募時に15才以上の方- キャンペーン応募規約の全ての内容に合意の上、ご応募いただける方※賞品発送・配信時点まで継続してリポビタンD公式Xアカウントをフォローしている必要があります

【応募期間】

2025年5月10日(土)18時02分00秒 ~ 2025年5月10日(土)19時01分59秒

【応募条件】

- リポビタンD公式Xアカウントをフォローし、ハッシュタグ(#大正製薬リポDギネス世界記録2025)をつけてリポビタンシリーズのボトルを持っている写真を投稿いただくことで応募完了となります。- リポビタンシリーズ以外のボトルの写真の投稿は、本キャンペーンの応募対象外となります。- 用法・用量(15才以上1日1回1本)を逸脱する写真の投稿は、本キャンペーンの応募対象外となります。- Xアカウントが非公開設定の方は、本キャンペーンの応募対象外となります。

詳細はリポビタンD公式Xアカウントにて確認できます。

URL:https://twitter.com/Lipod_taisho

【リポビタンシリーズ対象商品一覧】

【賞品・当選者数】

A賞:リポビタンD 10本:50名様

B賞:Amazonギフト(1,000円):1,000名様

【キャンペーンお問い合せ先】

「大正製薬リポD2025ギネス世界記録(TM)チャレンジキャンペーン」

問い合わせ期間:2025年5月10日(土)~2025年6月30日(月)

受付時間:10:00~17:00 ※土日祝日を除く

問い合わせ先:03-5610-0671

※本キャンペーンの応募状況および抽選結果に関するお問い合わせにはお答えしかねます。

【製品に関するお問い合せ先】

お客様119番室 TEL:03-3985-1800