チアリーディング日本代表、Youth・Junior部門で銀メダル！個人選抜チームJAPAN National Teamも世界大会最高レベルに挑戦
一般社団法人日本スポーツチア＆ダンス連盟（通称：Cheer Japan）は、2025年4月23日～25日にアメリカ・フロリダ州オーランドで開催された「ICU世界ジュニアチアリーディング選手権大会・ICU世界チアリーディング選手権大会」において12部門に日本代表を派遣。チアリーディングのYouth部門、Junior部門それぞれで銀メダルを獲得しました。さらに、連盟主催によるトライアウトにて結成した選抜チーム「JAPAN National Team」も、最高レベルであるPremier部門に挑戦し、健闘しました。来年に向け、さらなる飛躍を誓う大会となりました。
Youth・Junior世代、日本代表は銀メダル！悔しさを胸に来年へ
今大会の世界ジュニア大会のチアリーディングには、Youth All Girl Median部門（12～14歳の女子選手で構成）、Junior All Girl Advanced部門（15～18歳の女子選手で構成）の2チームが出場。
Youth部門は準決勝を1位で通過。接戦を予想し、難度をさらに引き上げる構成に変更した決勝でもクリーンな演技を披露しました。惜しくも優勝には届かなかったものの、堂々たる銀メダルを獲得しました。
Junior部門も準決勝を堂々の1位で通過。決勝では、準決勝5位から巻き返したオーストラリア代表に約0.2点という僅かな差で敗れ、悔しい2位となりましたが、これまでに出場した同部門での連続メダル獲得の記録を伸ばす素晴らしい結果となりました。
チアリーディングのYouth・Junior世代はこれまで安定して好成績を収めており、今回も世界の強豪と堂々と戦いました。悔しさを糧に、今後も金メダル獲得を目指します。
Youth All Girl Medium 日本代表
Junior All Girl Advanced 日本代表
「JAPAN National Team」、世界の壁に挑戦！
全国から個人選抜された精鋭で構成されるJAPAN National Teamは、2022年に選抜制度を開始してから今年で3回目の世界大会出場。
女子のみで構成される「All Girl」、男女混成の「Coed」（いずれも16歳以上）で、それぞれ世界大会の最高レベルであるPremier部門に挑みました。
All Girl Premier日本代表は準決勝5位、Coed Premier日本代表は準決勝3位と好スタートを切りましたが、決勝では惜しくもミスがありそれぞれ9位、8位という結果に。
Premier部門にはアメリカ、カナダ、フィンランド、ノルウェー、台湾といった世界の強豪が集結しており、メダル獲得への壁は非常に高いものとなっています。
その高レベルな戦いの中で、All Girl Premier日本代表はPremier部門初挑戦にして決勝進出、またCoed Premier日本代表も昨年に続き連続して決勝の舞台に立つことが叶いました。両日本代表は課題を明確にし、来年度以降さらなる強化を重ね、再び世界に挑みます。
Cheer Japanは今後も、Youth・Junior世代から、最高レベルに挑戦するJAPAN National Teamに至るまで、選手育成と世界での競技力向上に努め、日本チアリーディング界の発展に貢献してまいります。
【大会開催概要】
年に1度開催されるICU世界大会の舞台はアメリカ・フロリダ州に位置するウォルトディズニーワールド！年に1度しかないチャンスに夢を抱き、フロリダの地に今年は50カ国から代表選手が集結しました。120カ国が加盟するチアリーディングの国際統括団体International Cheer Union（ICU）が主催し、世界最大規模のチアリーディングの祭典と言われています。弊連盟は、ICU世界大会に日本代表を派遣する国内唯一の団体です。
◆大会名称：ICU World Cheerleading Championships / ICU Junior World Cheerleading Championships
◆開催日程：2025年4月23日～4月25日
◆開催場所：フロリダ州オーランド (Walt Disney World Resort - ESPN Wide World of Sports(R) Complex)
◆実施競技種別：チアリーディング、パフォーマンスチア
◆主催団体：International Cheer Union（ICU）
◆主催団体HP：https://cheerunion.org
【日本代表結果一覧（派遣全12部門）】
ICU世界ジュニアチアリーディング選手権大会
<チアリーディング日本代表＞
Youth All Girl Median部門 世界2位
Junior All Girl Advanced部門 世界2位
＜パフォーマンスチア日本代表＞
Youth Pom部門 世界1位
Youth Hip Hop部門 世界2位
Junior Pom部門 世界1位
ICU世界チアリーディング選手権大会
＜チアリーディング日本代表＞
All Girl Premier部門 世界9位
Coed Premier部門 世界8位
＜パフォーマンスチア日本代表＞
Pom部門 世界2位
Hip Hop部門 世界2位
Jazz部門 世界1位
Doubles Pom部門 世界2位
Doubles Hip Hop部門 世界1位
【一般社団法人日本スポーツチア＆ダンス連盟について】
弊連盟は、世界120カ国が加盟し国際オリンピック委員会から正式承認を受けたチアリーディングの世界統括団体ICU(International Cheer Union)に正式加盟する日本国内唯一の団体です。国内大会主催、指導者育成プログラム実施、国際大会への日本代表派遣を行っています。
名称：一般社団法人日本スポーツチア＆ダンス連盟
所在地：東京都新宿区四谷1-18-12 坂本屋ビル302号室
代表理事：ライアン・ゴールドスティン
設立： 2010年2月18日
HP：https://jfscheer.org
Instagram：https://www.instagram.com/cheer_japan/
Twitter：https://twitter.com/cheerjapan_ICU/