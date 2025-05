お風呂に入ればお得な特典がもらえる！日々の入浴・サウナ等の入浴習慣記録アプリ「offu」のβ版をリリース

株式会社TECHFUND

「起業家の可能性を最大化する!」をミッションに掲げる株式会社TECHFUND(所在地:東京都渋谷区、共同創業者:松山 雄太、川原 ぴいすけ、以下「当社」)は、東京ドーム天然温泉 スパ ラクーアを運営する株式会社東京ドーム(東京都文京区)と共同で「offu研究プロジェクト」を発足し、入浴・サウナ習慣を記録・可視化する入浴習慣記録アプリ「offu(オフ)」のβ版をリリースしました。

「offu研究プロジェクト」設立の背景

国内外において、ストレス社会の進行と多様化する働き方が、人々の心身に大きな負担を与えています。その結果、心の健康やメンタルケアは、いまや世界共通の社会課題となっています。一方で、入浴や温浴が心身に与えるポジティブな影響については古くから知られていますが、その具体的なメカニズムや効果を科学的に明らかにする取り組みは、まだ十分に進んでいないのが現状です。

「offu研究プロジェクト」は、温浴習慣がもたらすリラックス効果に着目し、日々の入浴習慣と心身の健康との相関を明らかにすることを目指しています。温浴施設だけでなく自宅も含めた入浴記録の可視化を通じて、入浴という行為を単なる日常の一部から、心と体を整える重要なセルフケアの手段へと昇華させることにチャレンジしてまいります。

また、「お風呂文化」は古くから日本に深く根付いた生活の一部であり、日本発の文化としてその価値を再認識することが重要だと考えています。「offu研究プロジェクト」は、この豊かな文化を基盤に、世界の人々の心身の健康を支える新たなアプローチを、日本から世界へ発信してまいります。

入浴習慣記録アプリ「offu」β版の主な機能

自宅や温浴施設での入浴記録を美しいデザインで可視化

忙しい毎日... お風呂の時間で“offu - オフ - ”しませんか?

「offu」β版webアプリは、自宅での湯船やシャワー、温浴施設での岩盤浴、サウナ、ボディケアなど、あなたの入浴習慣を美しいデザインで記録し可視化します。

入浴前にアプリ上でスイッチをオフにする体験は、ココロとカラダのスイッチが“offu - オフ - ”に切り替わる実感を持つ手助けとなり、慣れると癖になる気持ちよさがあります。

毎日の入浴が、特別な証明書に変わる。オフログアプリで健康&お得に!

毎日の入浴記録を重ねるたびに、世界にひとつだけの「入浴証明書=オフログ」がブロックチェーンに刻まれ、NFT*1がもらえます。この入浴証明書を集めることで、加盟店の温浴施設で使えるお得な割引クーポンや限定グッズが得られます。

*1:他人に譲渡できないように制限されたNFTである、SBTとして付与されます。

全16種類のユニークなリラックス動物「オフナイキモノ」

入浴証明書には全16種類のユニークなリラックス動物「オフナイキモノ」が描かれています。

日々忙しく、休む暇もなくあれこれと考えて動いてしまう私たち ”ニンゲン” も、心をやすめて ”オフナイキモノ” のようにリラックスできるよう、offuアプリがサポートします。

「オフナイキモノ」の制作は、2024年 8月-10月にスパ ラクーアとのコラボレーションを担当したイラストレーター 越前菜都子が手がけ、キュートな動物たちがあなたのリラックス体験を彩ります。

アプリの詳細については、こちらの「offu」β版公式ホームページをご確認ください。

公式ホームページ:https://lp.offu.jp(https://lp.offu.jp)

βアプリ:https://offu.jp(https://offu.jp)

offuアプリは入浴記録はどんな時に使えるか

自宅での毎日のセルフケアを積み重ねていくウチ風呂も、スパ・サウナなどの温浴施設でリラックスするソト風呂も、これからはあなたのオフログに残すことができます。

スパ ラクーアでの施設導入検証とキャンペーンの実施

2025年5月から7月にかけて、スパ ラクーアにて「offu」 webアプリを活用した施設導入の実証実験を実施します。期間中はoffu βwebアプリを通じ、入浴履歴に基づく「入浴証明書」を提示することで特典クーポンを受けられるキャンペーンも予定されています。

詳細は公式ホームページ内のキャンペーンページをご確認ください。

キャンペーンページ : https://lp.offu.jp/posts/laqua_campaign_202505(https://lp.offu.jp/posts/laqua_campaign_202505)

■キャンペーン期間

2025年5月8日(木)~2025年6月30日(月)

※クーポン有効期限は2025年7月13日(日)までとなります。

■キャンペーン内容

1.「offu」βアプリ 登録キャンペーン

「offu」webアプリにご登録頂いた方のうち、先着1,000名様にスパ ラクーアのご精算時に使える200円割引クーポンをプレゼント!この機会に是非「offu」webアプリにご登録下さい。

2.自宅でoffu!ウチ風呂10日間チャレンジ

ご自宅での入浴時に「offu」webアプリを使い「ウチ風呂」の入浴証明書を10日間分集めると、先着200名様にスパ ラクーアのご精算時に使える500円割引クーポンをプレゼントします。

※ウチ風呂入浴証明書の発行には、1回につき最低12分の入浴が必要です。※10日間連続した入浴証明書もしくはキャンペーン期間中、合計して10日分の入浴証明書を取得された方が対象です。※1.と2.のクーポンは併用できません。

3.「オフナイキモノ」6種チャレンジ

入浴証明書を取得するたびにランダムで「オフナイキモノ」バッジが取得できます。全16種の「オフナイキモノ」のうち6種を集めると、先着10名様にスパ ラクーア「メッシュポーチ」をプレゼントします。

※メッシュポーチはスパ ラクーア 5Fショップ&インフォメーションにて引き換えとなります。

※引き換えにはスパ ラクーアに入館して頂く必要がございます。(要入館料)

4.ウチ風呂&ソト風呂30日間チャレンジ

期間中に、ウチ風呂・ソト風呂問わず30日間にわたり入浴証明書を集めると、抽選で10名様にスパ ラクーアのペアチケットが当たります。

※入浴証明書の発行には、1回につき最低12分の入浴が必要です。※30日間連続した入浴証明書もしくはキャンペーン期間中、合計して30日分の入浴証明書を取得された方が対象です。

「offu」βの実証実験にご協力してくださる温浴施設の募集

2025年5月から7月にかけて、Spa LaQuaにて「offu」アプリを活用した施設導入の実証実験を実施します。期間中には、アプリを通じた入浴履歴に基づく「入浴証明書」を提示することで特典クーポンを受けられるキャンペーンも予定されています。

offu導入による施設側のメリット- 来館者のリピート促進:記録・測定・特典機能が来館動機を高め、リピーターを増やします。- 顧客体験の向上:個々のユーザーに合ったリラックス提案で満足度を向上させ、競合との差別化を図ります。- データ活用によるサービス改善:将来的には利用者の習慣や反応を基に、サービスの最適化が可能になります。

【お問い合わせ先】

offu研究プロジェクト

TEL: 0120-829-905

Email:

・(関連業者様・温浴施設様向け) contact@offu.jp

・(メディア様向け) pr@offu.jp

・(ユーザー様向け) cs@offu.jp



SNS: @offu_log_official

https://www.instagram.com/offu_log_official/

TECHFUNDについて

株式会社TECHFUNDは「Everyday, everywhere, the eve of the revolution.(毎日、至るところで、革命前夜)」というビジョンのもと、起業家を支援するテクノロジーアクセラレーターです。2014年の設立以来、500チーム以上のスタートアップ・起業家および、野村ホールディングス、ソフトバンク、JCBなど50社以上の大手企業に所属する社内起業家を支援してきました。新規事業におけるテクノロジー面での技術革新と信頼性確保を両立させる独自の支援体制を構築し、「スウェットエクイティ」と呼ばれる伴走型支援の価値観によって新規事業の創出と成長を実現しています。

主な事業として、リーンスタートアップの仮説検証とスクラム開発手法を融合させ、現役起業家や技術者が支援主体者となって迅速な市場適応を図る新規事業アクセラレーション「Hi STARTUP」と、新規事業における価値評価手法を転用して独自のAI自動監査ツールを構築し、AI・Web3・IoTなど最先端技術領域のリスク対策を多角的に網羅するセキュリティ監査「Hi AUDIT」を展開しています。

お問い合わせ先

会社名:株式会社TECHFUND

所在地:東京都渋谷区千駄ヶ谷3-4-24 セレニティー原宿202

設立日:2014年10月9日(テックの日)

資本金:1億2,000万円(資本準備金含む)

創業者:松山 雄太、川原 ぴいすけ

事業内容:起業家向け技術投資プログラムの運営、大企業向けイノベーションプログラムの運営、イノベーションマネジメントソフトウェアの開発・提供、サイバーセキュリティ関連サービス

会社ホームページ : https://techfund.jp

オフィシャルFacebookページ : https://www.facebook.com/techfund.inc

広報メールアドレス:press@techfund.jp

お問い合わせフォーム:https://techfund.jp/contact