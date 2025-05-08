ウメハラとアールによる『カプコン ファイティング コレクション2』の紹介動画が公開！ 発売記念プレゼントキャンペーンも実施！
5月16日(金)にNintendo Switch(TM)、PlayStation(R)4、Xbox One、Steam(R)で発売予定の『カプコン ファイティング コレクション2』。その発売に先駆けて、本作品の魅力をプロ格闘ゲーマーのウメハラこと梅原大吾さんと格闘ゲーム実況者のアールさんが紹介！
本映像では、収録されている全8本の中から厳選して、「カプエス2」こと『CAPCOM vs. SNK 2 MILLIONAIRE FIGHTING 2001』を紹介。ウメハラさんは当時「カプエス2」の全国大会で個人戦準優勝に輝くなど、「カプエス2」をやり込んでいた経歴を持つ。お二人の当時の思い出話は必見！
さらに、「7番勝負」と冠して「カプエス2」以外の7タイトルでガチバトル！ 勝敗の行方はいかに！？
【「ウメハラ&アールが紹介！『カプコン ファイティング コレクション2』」概要】
■公開映像
・ウメハラ＆アールによる『CAPCOM vs. SNK 2 MILLIONAIRE FIGHTING 2001』紹介番組【『カプコン ファイティング コレクション2』】
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=xvSOU0yj7eI ]
・『カプコン ファイティング コレクション2』 ウメハラvsアール7番勝負！
1stBATTLE 『燃えろ！ジャスティス学園』
公開日時：2025年5月12日(月) 18:00
2ndBATTLE 『CAPCOM vs. SNK MILLENNIUM FIGHT 2000 PRO』
公開日時：2025年5月13日(火) 18:00
3rdBATTLE 『ストリートファイターZERO3↑』
公開日時：2025年5月14日(水) 18:00
4thBATTLE 『CAPCOM FIGHTING Jam』
公開日時：2025年5月15日(木) 18:00
5thBATTLE 『スターグラディエイター2 ナイトメア オブ ビルシュタイン』
公開日時：2025年5月16日(金) 18:00
6thBATTLE 『パワーストーン』
公開日時：2025年5月17日(土) 18:00
7thBATTLE 『パワーストーン2』
公開日時：2025年5月18日(日) 18:00
※公開日時は予告なく変更する場合がございます。
■出演者（敬称略）
・ウメハラ（梅原大吾）（プロ格闘ゲーマー）
・アール（格闘ゲーム実況者）
■特設サイト
https://www.streetfighter.com/ja/news/detail/cfc2_7battle
【『カプコン ファイティング コレクション2』の発売目前を記念したSNSキャンペーンも開催！】
『カプコン ファイティング コレクション2』5月16日（金）の発売まであと8日！
ストリートファイター / STREET FIGHTER（@StreetFighterJA）Xアカウントでは、発売目前を記念して、豪華イラストレーター陣による描き下ろしカウントダウンイラストを、発売日まで毎日ポストし公開いたします！
さらに、抽選で合計30名様にオリジナルクリアファイルやオリジナルステッカーが当たるキャンペーンを開催いたします。
ストリートファイター / STREET FIGHTER（@StreetFighterJA）Xアカウントをフォローして、キャンペーン対象ポストをリポスト、またはXにて「#ファイコレ2発売目前」をつけて本作への期待やカウントダウンイラストの感想をポストすれば、応募完了！
皆様のご参加をお待ちしています。
■キャンペーン期間
2025年5月8日(木)～2024年5月15日(木)23:59まで
■賞品
リポスト賞：『カプコン ファイティング コレクション2』オリジナルクリアファイル 20名様
コメント賞：『カプコン ファイティング コレクション2』 オリジナルステッカー（全種類）&オリジナルクリアファイルセット 10名様
※画像はイメージです。
※賞品を選択することはできません。
■参加方法
１.「ストリートファイター / STREET FIGHTER」Xアカウント(@StreetFighterJA)をフォロー
２.リポスト賞：キャンペーン対象ポストをリポスト
コメント賞：「#ファイコレ2発売目前」をつけて、本作への期待やカウントダウンイラストの感想を投稿
■キャンペーンサイト
https://www.capcom-games.com/ja-jp/20250508/cfc2_cp202508/
【『カプコン ファイティング コレクション2』商品概要】
■商品名：カプコン ファイティング コレクション2
■ジャンル：対戦格闘
■CEROレーティング：C（15才以上対象）
■対応ハード：Nintendo Switch(TM)/PlayStation(R)4/Xbox One/Steam
■公式サイト：https://www.capcom-games.com/cfc2/ja-jp/
■プレイ人数：1～4人（オンライン：最大9人）
■発売日：2025年5月16日（金）
■価格：
【通常版】
Nintendo Switch(TM)/PlayStation(R)4
・ダウンロード版：4,990円（税込）
・パッケージ版：5,489円（税込）
【カプコン ファイティング コレクション 1+2 パック】
Nintendo Switch(TM)/PlayStation(R)4
・ダウンロード版：6,990円（税込）
【通常版】
・ダウンロード版：4,990円（税込）
【カプコン ファイティング コレクション 1+2 パック】
・ダウンロード版：6,990円（税込）
※本文中に表示されている価格はすべて希望小売価格です。
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