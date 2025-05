『Tokyo 7th シスターズ』SiSH新曲2曲を配信開始！制作には八王子Pなど有名作曲家が参加

株式会社DONUTS

株式会社DONUTS(東京都渋谷区、代表取締役:西村啓成)がApp Store及びGoogle Playにて提供中のスマートフォン向けゲームアプリ『Tokyo 7th シスターズ THE SKY’S THE LIMIT』(略称:ナナシス)は、SiSHの新曲『Blue Florets*』『Sweet×long way』の2曲を2025年5月6日(火・祝)より各音楽配信サービスにて配信開始いたしました。

『Blue Florets*』配信URL https://linkco.re/h2Y5uPeV

『Sweet×long way』配信URL https://linkco.re/3ydfDFfU

■ボカロPの八王子P氏が手がけた新曲『Blue Florets*』含む2曲がサプライズお披露目&配信開始

SiSHの新曲『Blue Florets*』『Sweet×long way』の2曲は、5月5日(月・祝)に開催された3Dキャラクターライブ「Tokyo 7th Sisters VISUALIVE NANASUTA MINI LIVE starring SiSH」にてサプライズお披露目され、会場からは大きな歓声が上がりました。

『Blue Florets*』はボカロPとして著名な八王子P氏が作・編曲を担当。エモーショナルなメロディに、同氏が得意とする洗練されたエレクトロサウンドを盛り込みつつ、SiSHらしさもある楽曲になっています。また、作詞を担当したのは同氏の実の妹であるq*Left氏。楽曲とも相まって、切ない思いの中にも、未来への展望もほんのりと感じさせるような、美しい世界観の歌詞に仕上がっています。

『Sweet×long way』は、まるで夕暮れの空気に溶け込んだようなミドルテンポのデジタルサウンド。そしてそれに見事にマッチした、ちょっぴり背伸びした歌詞が印象的です。「通勤バスの中で見かけた清楚なカノジョ」をテーマとした彼女たちの、音楽的な成長も感じられるような楽曲になっています。

ライブの余韻に浸りながらぜひお楽しみください。

▼楽曲情報

■楽曲

Blue Florets*

■アーティスト

SiSH

臼田スミレ(CV:清水彩香),神城スイ(CV:道井悠),久遠寺シズカ(CV:今井麻夏)

■作・編曲

八王子P

■作詞

q*Left

■楽曲

Sweet×long way

■アーティスト

SiSH

臼田スミレ(CV:清水彩香),神城スイ(CV:道井悠),久遠寺シズカ(CV:今井麻夏)

■作曲

月光テツヤ

■編曲

井口イチロウ

■作詞

Maho Hamaguchi

■制作陣コメント

SiSHの新曲2曲の配信を記念して、『Blue Florets*』の作・編曲を担当した「八王子P」氏、作詞を担当した「q*Left」氏、『Sweet×long way』の作曲を手掛けた「月光テツヤ」氏、編曲を担当した「井口イチロウ」氏、作詞を担当した「Maho Hamaguchi」氏より、コメントをいただきました。

■新曲のライブパフォーマンスが見れる3Dライブアーカイブ視聴チケット販売中!

5月5日(月・祝)に開催されたSiSHの3Dキャラクターライブでは、新曲2曲のライブパフォーマンスを披露!3公演異なるセットリストとなっています。

ライブ映像は、現在ライブ配信&動画アプリ「ミクチャ」にてアーカイブ配信を実施しております。視聴チケットはミクチャ及びローチケにて販売中です。

オンラインチケット販売ページURL

ミクチャ:https://t7s-sish.mixch.tv/

ローチケ:https://l-tike.com/concert/mevent/?mid=341804

アーカイブ配信期間

2025年5月6日(火・祝) 12:00 ~ 2025年6月5日(木) 23:59

