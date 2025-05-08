CFD販売から、高放熱グラフェン銅箔ヒートシンク搭載DDR5 UDIMMメモリ、DDR5 CUDIMMメモリと、DDR5 SODIMM(ヒートシンク無し)を発売
シー・エフ・デー販売株式会社
- 一般的なアルミヒートシンクに比べて最大約10倍の熱拡散率を発揮する「グラフェン銅箔ヒートシンク」を搭載。
- ゲームプレイ・動画編集・オーバークロックなど、メモリのパフォーマンスを大きく発揮する際の発熱を効果的に放熱し、安定した動作。
- 高い放熱性能ながら、非常に薄型のヒートシンク。
- 最大DDR5-6400(32GBx2、16GBx2)の高速メモリをラインナップ。
- 『W5CU6400CS-16GC38F』は、CUDIMM(Clocked Unbuffered Dual in-line Memory Module)を採用。従来のUDIMMに比べてより高いクロック速度を実現し、高い安定性は特にAIコンピューティングや高性能データ処理向き。
- お使いのパソコンのメモリ増設、交換にお困りの際に気軽に相談できるコンシェルジュサービスに対応。
- 相性問題で動作しない時も、購入後30日以内であれば相性保証サービスが申し込めます。
- 安心の限定付き永久保証
- 日本で一番メモリ販売実績のあるブランド「CFD販売」が選別したモジュールで、高い信頼と品質。
- お使いのパソコンのメモリ増設、交換にお困りの際に気軽に相談できるコンシェルジュサービスに対応。
- 相性問題で動作しない時も、購入後30日以内であれば相性保証サービスが申し込めます。
- 安心の限定付き永久保証
詳細を見る :
https://www.cfd.co.jp/consumer/product/release/w5u6400cs-32gc38f.html
詳細を見る :
https://www.cfd.co.jp/consumer/product/release/w5u6000cs-32gc38f.html
詳細を見る :
https://www.cfd.co.jp/consumer/product/release/w5u5600cs-32gc46f.html
詳細を見る :
https://www.cfd.co.jp/consumer/product/release/w5cu6400cs-16gc38f.html
詳細を見る :
https://www.cfd.co.jp/consumer/product/release/w5n5600cs-32gc46.html
詳細を見る :
https://www.cfd.co.jp/consumer/product/release/d5n5600cs-32gc46.html
シー・エフ・デー販売株式会社(社長:三谷弘次、本社:愛知県名古屋市)は、安心オールインワンの『CFD Standard メモリ』シリーズに、優れた放熱性能を発揮するグラフェン銅箔ヒートシンクを搭載したデスクトップ用メモリ(UDIMM・CUDIMM)と、ノート用メモリ(SODIMM・ヒートシンク無し)を発売いたします。
【デスクトップ用メモリ】
- 一般的なアルミヒートシンクに比べて最大約10倍の熱拡散率を発揮する「グラフェン銅箔ヒートシンク」を搭載。
- ゲームプレイ・動画編集・オーバークロックなど、メモリのパフォーマンスを大きく発揮する際の発熱を効果的に放熱し、安定した動作。
- 高い放熱性能ながら、非常に薄型のヒートシンク。
- 最大DDR5-6400(32GBx2、16GBx2)の高速メモリをラインナップ。
- 『W5CU6400CS-16GC38F』は、CUDIMM(Clocked Unbuffered Dual in-line Memory Module)を採用。従来のUDIMMに比べてより高いクロック速度を実現し、高い安定性は特にAIコンピューティングや高性能データ処理向き。
- お使いのパソコンのメモリ増設、交換にお困りの際に気軽に相談できるコンシェルジュサービスに対応。
- 相性問題で動作しない時も、購入後30日以内であれば相性保証サービスが申し込めます。
- 安心の限定付き永久保証
【ノート用メモリ】
- 日本で一番メモリ販売実績のあるブランド「CFD販売」が選別したモジュールで、高い信頼と品質。
- お使いのパソコンのメモリ増設、交換にお困りの際に気軽に相談できるコンシェルジュサービスに対応。
- 相性問題で動作しない時も、購入後30日以内であれば相性保証サービスが申し込めます。
- 安心の限定付き永久保証
2025年5月中旬より発売予定です。
CFD Standard シリーズ デスクトップ用メモリ(UDIMM)
CFD Standard W5U6400CSシリーズ DDR5-6400 デスクトップ用 グラフェン銅箔ヒートシンク搭載 メモリ[表1: https://prtimes.jp/data/corp/32645/table/920_1_0a9df3d101e1344af19e5c4acb6ef5ad.jpg ]
発売予定：2025年5月中旬
売価：オープン価格
詳細を見る :
https://www.cfd.co.jp/consumer/product/release/w5u6400cs-32gc38f.html
CFD Standard W5U6000CSシリーズ DDR5-6000 デスクトップ用 グラフェン銅箔ヒートシンク搭載 メモリ[表2: https://prtimes.jp/data/corp/32645/table/920_2_964aae543ac626e41ebae822959193f0.jpg ]
発売予定：2025年5月中旬
売価：オープン価格
詳細を見る :
https://www.cfd.co.jp/consumer/product/release/w5u6000cs-32gc38f.html
CFD Standard W5U5600CSシリーズ DDR5-5600 デスクトップ用 グラフェン銅箔ヒートシンク搭載 メモリ[表3: https://prtimes.jp/data/corp/32645/table/920_3_4b4b558de7c67d8056aec96d263ca3a8.jpg ]
発売予定：2025年5月中旬
売価：オープン価格
詳細を見る :
https://www.cfd.co.jp/consumer/product/release/w5u5600cs-32gc46f.html
CFD Standard シリーズ CUDIMMメモリ
CFD Standard W5CU6400CSシリーズ DDR5-6400 CUDIMM デスクトップ用 グラフェン銅箔ヒートシンク搭載 メモリ[表4: https://prtimes.jp/data/corp/32645/table/920_4_4444bf67454e79fe5949b4d3434d8f55.jpg ]
発売予定：2025年5月中旬
売価：オープン価格
詳細を見る :
https://www.cfd.co.jp/consumer/product/release/w5cu6400cs-16gc38f.html
CFD Standard シリーズ ノート用メモリ(SODIMM)
CFD Standard W5N5600CSシリーズ DDR5-5600 ノート用 メモリ 2枚組[表5: https://prtimes.jp/data/corp/32645/table/920_5_8c6d1952793bc19d1c06bd0249ff6a06.jpg ]
発売予定：2025年5月中旬
売価：オープン価格
詳細を見る :
https://www.cfd.co.jp/consumer/product/release/w5n5600cs-32gc46.html
CFD Standard D5N5600CSシリーズ DDR5-5600 ノート用 メモリ 1枚組[表6: https://prtimes.jp/data/corp/32645/table/920_6_58b75860a435b6a0ea98403872f1d790.jpg ]
発売予定：2025年5月中旬
売価：オープン価格
詳細を見る :
https://www.cfd.co.jp/consumer/product/release/d5n5600cs-32gc46.html