【松屋フーズ】『松屋×「パディントン(TM)のぼうけん」』 コラボ企画第２弾！　新しい限定グッズを店頭・抽選でゲットしよう！

株式会社松屋フーズホールディングス

松屋フーズ(本社:東京都武蔵野市、代表取締役社長:瓦葺一利)では、2025年5月13日10時より、牛めし・カレー・定食・その他丼の「松屋」において、「パディントン(TM)」とのコラボ企画第2弾を開始いたします。

■■ キャンペーン概要 ■■

【開催期間】

2025年4月1日(火)AM10:00~ 7月1日(火)AM9:59

【対象店舗】

全国の松屋

※「松のや(専門店)」「松のや(マイカリー食堂併設店)」「マイカリー食堂(専門店)」は

対象外となります。

▽キャンペーンサイト

https://www.matsuyafoods.co.jp/paddington/2025sptm/

■第2弾は松屋×パディントン(TM)コラボ「オリジナルマスキングテープ」!

対象メニューをご注文でプレゼント!

松屋ならではの限定デザインがかわいい!飾り付けやシールとしても楽しめちゃう!

対象メニュー1品のご注文につき、松屋×パディントン(TM)コラボ「オリジナルマスキングテープ」を1枚プレゼントします。

デザイン全4種類ランダムでご用意しております。

【対象メニュー】

おこさま牛めしわくわくセット

おこさまカレーわくわくセット

【配布期間】

5月13日(火)10:00 ~7月1日(火)9:59まで

※全4種、種類はお選びいただけません。

※松屋弁当WEB予約、松屋公式アプリからのご注文も対象です。

※景品の配布状況に関しては各店舗へお問い合わせください。

※各店舗「マスキングテープ」がなくなり次第「松屋オリジナルのペーパークラフト」の配布に切替さ

せていただきます。

■第2弾でも開催中!ご注文合計金額800円(税込み)以上のご注文で「オリジナルBRUNOコンパクトホットプレート」がWEB抽選で当たる!

【応募方法】

ご注文合計金額800円(税込)以上の領収書(食券、レシート、web領収書)を撮影いただき、

専用フォーム(https://mfspsipcp-paddington-2025.cp.msgs.jp/n/form/twnb/KKNNvGkwJkXuZsDCuc4wm)へ必要事項をご入力の上、ご応募ください。

キャンペーンサイト内の「応募はこちらから」ボタンからも応募ページにアクセスできます。

【応募条件】

4月1日(火)10:00 ~7月1日(火)9:59までの領収書(食券、レシート、web領収書)対応

【応募期間】

4月1日(火)10:00 ~7月8日(火)23:59まで

※松屋モバイルオーダー、松弁ネット事前決済、松弁デリバリー事前決済の場合は、領収書メールにて

応募可能です。

※松弁ネットの現金決済の場合は、お支払い時にお渡しするレシートにて応募可能です。

※松弁デリバリーの現金決済、手書きの領収書、デリバリー業者の領収書は応募対象外となります。

※当選者発表は賞品の発送をもってかえさせていただきます。

※ご注文合計金額800円(税込)以上で1口です。1,600円(税込)でも1度のお会計の場合1口となり

ます。

「パディントン(TM)」とは

イギリス生まれの作家マイケル・ボンドは、マーマレード好きで有名なペルー出身のくまのパディントンの物語で、65年以上にわたり世界中の読者を楽しませてきました。物語の中の優しさとユーモアは、子どもから大人まで幅広い世代を魅了し、パディントンの人気は世代を超えて根強いものとなっています。出版やTV放送に加えて、映画も制作され、2020年には、ニコロデオンで未就学児向けの新しいテレビアニメシリーズ『パディントン(TM)のぼうけん』がスタートしました。このアニメシリーズは現在第3シーズンまで日本でも配信中です。5月には映画の第3作目も公開。パディントンの冒険はまだまだ続きます。

PADDINGTON(TM) and PADDINGTON BEAR(TM)

(C) Paddington and Company Limited/Studiocanal S.A.S 2025

Paddington Bear(TM), Paddington(TM) and PB(TM) are trademarks of Paddington and Company Limited Licensed on behalf of Studiocanal S.A.S by Copyrights Asia www.paddington.com