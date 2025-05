スマートフォン向けパズルRPG『パズル＆ドラゴンズ』国内累計6,300万ダウンロードを突破！

ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社

▶▶『パズル&ドラゴンズ』のダウンロードはコチラ ⇒⇒ http://goe.bz/20250508padpt01(http://goe.bz/20250508padpt01)

ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長 CEO 森下一喜、以下ガンホー)は、「iOS」および「Android(TM)」端末向けにサービス中のパズルRPG『パズル&ドラゴンズ(通称:パズドラ)』が、2025年4月30日(水)に、国内累計6,300万ダウンロード(※)を突破したことを発表いたします。

https://www.gungho.co.jp/jp/news/ccjg5s00000000q8.html

『パズル&ドラゴンズ』は、「モンスター」を育てて「パズル」でバトルするスマートフォン向けパズルRPGです。2012年2月20日に「iOS」端末向けとして「App Store」にてサービスを開始以降、大変多くの皆様にご愛顧いただき、今年でサービス開始より13周年を迎えました。「iOS」端末向けのみならず、2012年9月18日に「Google Play(TM)」にて、サービスを開始し、各マーケットで常に売上ランキング上位を競う人気コンテンツとなっています。

国内のみならず、北米・カナダをはじめ、韓国、香港・台湾などの国と地域でもご好評いただき、海外の皆様にもお楽しみいただいております。また、本作の他にも、リアルタイムで他のプレイヤーとの対戦が楽しめるスマートフォン向けパズル対戦ゲーム『パズドラバトル』やApple Arcadeにてサービス中の『パズル&ドラゴンズ ストーリー』などのゲーム、小学館より刊行されているマンガ、テレビ東京系6局ネットで放送中のバラエティパートとアニメパートで構成されたTVプログラム、一般社団法人日本eスポーツ連合(JeSU)の認定eスポーツタイトル等、「パズドラ」として幅広く展開しております。なおシリーズ最新作となるスマートフォン向け『パズル&ドラゴンズ ゼロ』は、2025年5月下旬にサービス開始を予定しております。

この度の国内累計6,300万ダウンロード突破を記念し、ゲーム内にて特別なイベントを開催予定です。詳細は後日お知らせいたします。どうぞご期待ください。

日頃から『パズル&ドラゴンズ』をご支持くださっているユーザーの皆様へ心からの感謝を申し上げるとともに、今後もより多くのユーザーの皆様にお楽しみいただけるよう、ガンホーは良質なゲームの提供に尽力してまいります。

※各ストアでの同一端末による重複ダウンロードを含まない、国内累計ダウンロード数です。

(2025年4月30日現在)

『パズル&ドラゴンズ』基本情報

タイトル:パズル&ドラゴンズ

ジャンル:パズルRPG

対応機種:

・iOS15以降の対応端末

・Android OS 7.0以降の対応端末

※32bit版の端末は非対応です。

公式サイト: https://pad.gungho.jp/

アプリアイコン

