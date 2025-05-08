取締役候補者の選任に関するお知らせ
株式会社KADOKAWA
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/7006/table/16923_1_a20d7a94c0c38cae79eb9870c196f7f4.jpg ]
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/7006/table/16923_2_eff02c1817bfb93cb20d123494f553c6.jpg ]
[表3: https://prtimes.jp/data/corp/7006/table/16923_3_b3f1dc4181e74535a98f291c4c67f473.jpg ]
株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、2025年5月8日開催の指名委員会において、同年6月26日開催予定の第11期定時株主総会に付議する取締役候補者を決定、本日5月8日開催の臨時取締役会において報告を行いましたので、下記のとおりお知らせします。
1. 取締役候補者(計12名、うち社外取締役は7名)
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/7006/table/16923_1_a20d7a94c0c38cae79eb9870c196f7f4.jpg ]
※本年の取締役候補の内、社外取締役は58.3％、女性取締役は25.0％、外国人取締役は8.3％となります。
※代表執行役の選定を含む執行の役割については、第11期定時株主総会（2025年6月26日開催予定）終了後に開催される取締役会で決定される予定です。
2. 退任予定取締役
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/7006/table/16923_2_eff02c1817bfb93cb20d123494f553c6.jpg ]
3. 新任取締役候補者の略歴
[表3: https://prtimes.jp/data/corp/7006/table/16923_3_b3f1dc4181e74535a98f291c4c67f473.jpg ]
株式会社KADOKAWAについて
出版、アニメ・実写映像、ゲーム、Webサービス、教育・EdTechなどの事業を展開する総合エンターテインメント企業です。世界中から才能を発掘して多彩なIP（Intellectual Property）を創出し、さまざまなメディアで展開。創出したIPをテクノロジーの活用により世界に届ける「グローバル・メディアミックス with Technology」戦略を掲げ、IP価値の最大化を推進しています。
https://group.kadokawa.co.jp/