LOEWE x On 最新コラボレーション。新作のクラウドベンチャー 2.0と拡充されたウェアコレクションがまもなく発売。

LVMHファッション・グループ・ジャパン合同会社 ロエベ ジャパン

ロエベとスイスのスポーツブランドOnがFW25コレクションでコラボレーションし、拡大されたラインナップのウェアとクラウドベンチャー 2.0が登場します。ロエベとOnのコラボレーションによりデザインされたオリジナルのクラウドベンチャーを、新しい素材と流れるようなラインで一新したモデルです。

高梁大典(トリッキングパフォーマー)マリー=ルイーズ・ヘルトー(ダンサー)マナ・キムラ・アンダーソン(ヌンチャクアーティスト)マシュー・ベル(ロッククライマー)

大自然と対峙するためにつくられたクラウドベンチャーを、都市の地形にもフィットするようにデザインを刷新したクラウドベンチャー 2.0。アッパーには半透明のメッシュを新たに採用し、大胆なロエベのアナグラムで覆うことで、テクスチャーと奥行きを遊びをもって表現しています。また、Onを代表するテクノロジーであるCloudtec(R)にHelion(TM) スーパーフォームを組み合わせ、デイリーシューズにパフォーマンスレベルの快適性を実現。アウトソールにはマーブル模様をあしらったMissiongrip(TM)ラバーも採用されており、全体に洗練された補強ディテールを施しています。クラウドベンチャー 2.0はさまざまなニュートラルカラーのほか、鮮やかなグラスグリーンやブルー/レッド/ホワイトの組み合わせなど、豊富なカラーを取り揃えて5月14日(水)に発売します。同時にクラウドティルトにも、従来のオールブラック、オールホワイト、ダークサンドに加えて2種類の新色、エレクトリックブルーとペールピンクが新たに登場します。

クラウドベンチャー 2.0

\68,200

ガンメタルサンドイエロー/タン/グレーグラスグリーンブルー/レッド/ホワイトカーキグリーンぺールピンク

クラウドティルト

\68,200

エレクトリックブルーぺールピンク

ウェアとアクセサリーのカプセルコレクションには、活動的なライフスタイルを支えるテクニカルウェアとステートメントアウターウェアが登場します。アーシーなニュートラルカラーを基調に、鮮烈なカラーをアクセントに加えて たカラーを展開。身体の保護とパフォーマンスを重視し、生地には通気性、快適性、軽量性を兼ね備えたエンジニアードファブリックを用いています。リップストップ生地のウルトラジャケット、テクスチャーのあるテクニカルジャージー生地のアクティブTシャツ、そのほかにショーツ、キャップ、ソックスなどが登場し、ウィメンズではパフォーマンスブラやタイツも用意しています。

MEN'S READY TO WEAR

ULTRA JACKET \116,600ACTIVE T-SHIRT \42,900ACTIVE T-SHIRT \60,500PERFORMANCE SHORTS \64,900

WOMEN'S READY TO WEAR

SOFT BRA \36,300SOFT BRA \36,300

ACTIVE TIGHTS \55,000PERFORMANCE SHORTS \64,900

写真家のジョージ・エアーズが撮影したキャンペーンでは、ヌンチャクアーティストのマナ・キムラ・アンダーソン、ロッククライマーのマシュー・ベル、ダンサーのマリー=ルイーズ・ヘルトー、トリッキングパフォーマーの高梁大典が出演し、クラフトのように生み出されるさまざまな“ムーブメント”を称えます。アートと身体運動が詩的に混ざり合うイメージと映像の舞台は、ダイナミックな景観を誇るバルセロナ北部のレス・コステス・マレス。ムーブメントとは動作を意味するだけでなく、パフォーマンスであり、物語であり、努力の結実であり、創造性の表出でもあります。サム・デイビスが撮影したキャンペーンのメイン映像では、それらを可能にするあらゆる奮闘のすがた――鍛錬し、消耗し、挑戦しては失敗し、また挑戦しようとする――をとらえています。本キャンペーンは困難と成功を同等の立脚点としているのです。

ロエベとOnの最新のコラボレーションは、5月14日(水)にオンラインストアおよびカサロエベ マドリード、そしてOn オフィシャルオンラインショップ(on.com)で先行販売され、5月15日(木)にロエベ店舗とOn Flagship Store キャットストリートで発売します。

展開店舗

ウェア:

カサロエベ銀座

カサロエベ表参道

ロエベ 渋谷パルコ

ウィメンズシューズ:

カサロエベ銀座

カサロエベ表参道

ロエベ 大丸札幌店

ロエベ 伊勢丹新宿店 3F

ロエベ 渋谷パルコ

ロエベ 松坂屋名古屋店

ロエベ 阪急うめだ本店 3F

ロエベ 岩田屋本店

メンズシューズ:

カサロエベ銀座

カサロエベ表参道

ロエベ 伊勢丹新宿店メンズ館 4F

ロエベ 渋谷パルコ

ロエベ 松坂屋名古屋店

ロエベ 阪急メンズ大阪

On について

On は、2010 年にスイスアルプスで誕生したスポーツブランドです。“Ignite the human spirit through movement (動くことを通じて人の心に火を灯す)” をミッションに掲げ、ランニング、アウトドア、トレーニング、テニス、そしてライフスタイルの分野で、プレミアムなシューズ、アパレル、アクセサリーを市場にお届けしています。ブランド立ち上げから15年、その急成長を支えているのは、世界特許を取得しているCloudTec(R)や業界の常識を覆すLightSpray(TM)といった革新的な技術、機能美が光るデザイン、そして循環型のモノづくりです。

夢を追い続ける “Dream On.” のスピリットで着々とファンを増やし、現在は80か国以上で事業を展開しています。

ロエベについて

1846年スペインにて誕生したロエベは、179年以上にわたって世界的なラグジュアリーブランドの一つとして名を連ねてきました。知的かつ遊び心に満ちたファッションと、大胆でいきいきとしたスペインのライフスタイル、レザーにおける類稀な専門性を背景に、クラフトとカルチャーを重んじるブランドとして存在感を示しています。



< お問合せ先 >

ロエベ ジャパン クライアントサービス

03-6215-6116

www.loewe.com