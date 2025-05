【写真あり】2025年7月上演ミュージカル『ジェイミー』日比谷フェスティバルレポート到着！／母の日 特別キャンペーン・S席お食事券付チケット販売決定【出演：三浦宏規、高橋颯(WATWING) 他】

株式会社ホリプロ

今年7月に東京建物 Brillia HALLにて開幕するミュージカル『ジェイミー』。東京・日比谷で開催された都市型エンタメフェス「日比谷フェスティバル2025」のステップショーに『ジェイミー』カンパニーが参加した時の様子をまとめたレポートが到着。また、親子の温かい絆を描いた本作にちなみ「母の日」の特別キャンペーン企画も決定。5月11日(日)から5月31日(土)までの期間限定で、リトルデリリウムカフェハレザ池袋店で利用できるお食事券1,000円分がついたチケットが販売される。

「日比谷フェスティバル2025」レポート

(取材・文:野上瑠美子/撮影:源賀津己)

現在、東京・日比谷で開催されている都市型エンタメフェス「日比谷フェスティバル2025」。そのプログラムのひとつで、ミュージカルなどのショーケースを披露する「ステップショー」に、ミュージカル『ジェイミー』カンパニーが参加した。あいにくの天候のため室内での開催となったが、その分、選ばれたオーディエンスのみが参加できる、非常にレアで贅沢なひと時となった。

まず披露されたのは、物語の冒頭を飾るナンバー「誰も知らない」。ジェイミー役の三浦宏規、高橋颯が登場し、「日比谷フェスティバル、楽しんでいきましょう!」と三浦が第一声を発すると、そこに高橋が「レッツ・ゴー!」と続く。さらにディーン役の神里優希のほか、生徒役キャスト7名も次々と参加。制作発表時以来の歌唱披露となったが、これが二度目とは思えないほど、息ぴったりなパフォーマンスを見せた。さらに中盤には、ミス・ヘッジ役のかなで(3時のヒロイン)が客席中央から登場。ミュージカル初参加のかなでながら、力強い歌声と観客を一瞬で釘づけにする存在感はさすがのひと言

だった。

その後のトークでも注目を集めていたのは、やはりかなで。三浦からパフォーマンスの感想を聞かれるも、激しい(?)ダンスの息切れによりなかなか言葉が出ず。なんとか「素敵な皆さんと一緒に歌うことができ、ようやく私もこのチームの一員になれた気がして……」と絞り出すと、その目にはなんと涙が? と、すかさず三浦から「泣くの早い!(笑)」とツッコミが入ると、「水滴がめっちゃ出てきました」とかなで。すると再び三浦から「それ汗ですね!」とのツッコミが。その軽妙なやり取りから、カンパニーの相性の良さがすでに滲み出ていた。

2曲目の「ビューティフル」は、ジェイミーの親友・プリティのソロナンバー。こちらも初参加の唯月ふうか、遥海が、抜群の歌唱力で伸びやかに歌い上げる。三浦が「自信をなくしたジェイミーに、ありのまま生きることの大切さ、美しさを教えてくれるナンバーです」と紹介した通り、この美しく、強く、優しい応援歌は、ジェイミーだけでなく、きっと観客の背中をも押してくれるはず。

そして最後はジェイミーのソロナンバーで、作品を代表する一曲でもある「頭の中の壁」。真っ赤なハイヒールをプレゼントされたジェイミーが、“頭の中の壁”を越えようと自らを奮い立たせるナンバーだ。楽曲の持つ前向きな空気が会場を包む中、残念ながらここでイベントは終了。キャスト全員が手で「J」を作るジェイミーポーズを決める撮影会が行われ、短いながらも作品への期待度を一気に高めてくれる、忘れがたいショーとなった。

東京公演は2025年7月9日(水)~7月27日(日)東京建物 Brillia HALL(豊島区立芸術文化劇場)にて上演、その後大阪、愛知にて上演予定。東京公演チケットはホリプロステージにて絶賛販売中!

【母の日特別キャンペーン】

5月11日から販売!S席お食事券付チケット販売決定

ミュージカル『ジェイミー』はジェイミーと母マーガレット親子の温かい絆を描いた作品です。

今回、母の日特別キャンペーンとしてS席チケットに〈リトルデリリウムカフェハレザ池袋店お食事券1,000円分〉が付いたお得なチケットの販売が決定!

生地から練り上げるシカゴピザに直輸入樽生ベルギークラフトビール。シャンデリアで彩られた上質なモダン空間で大切な方とご観劇とともにお楽しみください。

【販売期間】

2025年5月11日(日)11:00~5月31日(土)23:59まで

※予定枚数に達し次第、販売終了



【対象公演】

7月10日(木) 13:00

7月13日(日) 12:00

7月14日(月) 13:30

7月16日(水) 18:00

7月18日(金) 13:00

7月19日(土) 13:30

7月20日(日) 12:00



【チケット料金】

S席:平日13,000円/土日祝13,500円

※定価同額で、リトルデリリウムカフェハレザ池袋店で使用できる1,000円分のお食事券がついてくるお得なチケットです(定価価格: S席 平日13,000円/土日祝13,500円)



【チケット取扱い】

ホリプロステージ、チケットぴあ

チケット詳細はこちらをご確認ください。

https://horipro-stage.jp/news/jamie20250508/

東京公演詳細

<公演スケジュール>

期間:2025年7月9日(水)~7月27日(日)

会場:東京建物 Brillia HALL(豊島区立芸術文化劇場)

主催:ミュージカル『ジェイミー』製作委員会

座席表>>(https://new-horipro-stage-jp.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/uploads/2025/01/jamie2025_seatmap_0128.jpg)

キャストスケジュール>>(https://horipro-stage.jp/cast-schedule/?post_id=12658&slug=jamie2025)

<チケット>

ホリプロステージにて絶賛販売中!



・プロムシート:平日14,500円/土日祝15,000円*

・S席:平日13,000円/土日祝13,500円

・A席:平日9,000円/土日祝9,500円

・B席:平日6,000円/土日祝6,500円

・Go Jamieチケット(25歳以下当日引換券):平日6,500円/土日祝7,000円

・Yシート(20歳以下当日引換券):2,000円(3月24日~3月30日販売)*

*=ホリプロステージのみの取扱

チケット販売詳細は下記ご確認ください。

https://horipro-stage.jp/news/jamie2025_ticket/

<公演中イベント>

【アフターパーティー(アフタートークイベント)】

7月10日(木)18:00[三浦宏規、高橋颯、安蘭けい]

7月13日(日)17:00[三浦宏規、遥海、神里優希、星野勇太]

7月16日(水)18:00[高橋颯、澤田真里愛、東間一貴、MAOTO、リコ]

7月18日(金)18:00[安蘭けい、保坂知寿、かなで、栗山絵美]

7月20日(日)17:00[石川 禅、岸 祐二、泉見洋平、渡辺大輔]

7月22日(火)18:00[唯月ふうか、吉高志音、小向なる、里中将道、元榮菜摘]

【全公演】カーテンコール撮影一部OK!

カーテンコールの一部を撮影して頂けます。公演の感想と写真を #ジェイミーミュージカル と共に是非SNSにUPしてください!



【プロムデー】

『ジェイミー』の世界観をイメージした洋服、メイク、小物等を身に着けて来てくれた方にオリジナルステッカーをプレゼント!



対象公演日:

7月13日(日)12:00/17:00回



【Wジェイミー観劇コンプリートキャンペーン】

東京公演期間中、三浦宏規&高橋颯それぞれのジェイミーをご観劇のお客様に「非売品特製チャーム」をプレゼント!

イベント詳細は下記ご確認ください。

https://horipro-stage.jp/news/jamie2025_event/

公演概要

ミュージカル『ジェイミー』

<東京公演>

期間:2025年7月9日(水)~7月27日(日)

会場:東京建物 Brillia HALL(豊島区立芸術文化劇場)

主催:ミュージカル『ジェイミー』製作委員会

<キャスト>

ジェイミー・ニュー:三浦宏規/高橋颯(WATWING)

マーガレット・ニュー:安蘭けい

プリティ:唯月ふうか/遥海

ディーン・パクストン:神里優希/吉高志音

ベックス:小向なる

サイード:里中将道

ファティマ:澤田真里愛

ミッキー:東間一貴

サイ:星野勇太

リーバイ:MAOTO

ベッカ:元榮菜摘

ヴィッキー:リコ(HUNNY BEE)

(五十音順)

ライカ・バージン:泉見洋平

トレイ・ソフィスティケイ:渡辺大輔

ミス・ヘッジ:かなで(3時のヒロイン)

ミス・ヘッジ(女性役U/S):栗山絵美

ジェイミー父/サンドラ・ボロック:岸祐二

レイ:保坂知寿

ヒューゴ/ロコ・シャネル:石川禅

※ミス・ヘッジ役のかなで(3時のヒロイン)が出演しない回がございます。

該当回はアンダースタディの栗山絵美がミス・ヘッジ役で出演いたします。

<スタッフ>

【公演名】ミュージカル『ジェイミー』

HoriPro in association with Nica Burns presents

By Dan Gillespie Sells and Tom Macrae

From an original idea by Jonathan Butterell

音楽:ダン・ギレスピー・セルズ

作:トム・マックレー

日本版演出・振付:ジェフリー・ペイジ

翻訳・訳詞:福田響志

音楽監督:前嶋康明

美術:石原 敬

照明:奥野友康

音響:山本浩一

映像:石田 肇

衣裳:十川ヒロコ

ヘアメイク:宮内宏明

歌唱指導:吉田純也

演出補:元吉庸泰

稽古ピアノ:太田裕子

演出助手:宗田梁市

振付助手:隈元梨乃

舞台監督:幸光順平

企画制作:ホリプロ

【ツアー公演】

<大阪公演>

期間:2025年8月1日(金)~3日(日)

会場:新歌舞伎座

主催:新歌舞伎座

お問い合わせ:新歌舞伎座テレホン予約センター 06-7730-2222(10:00~16:00)

https://www.shinkabukiza.co.jp/perf_info/20250801.html

<愛知公演>

期間:2025年8月9日(土)~11日(月祝)

会場:愛知県芸術劇場 大ホール

主催:キョードー東海

お問い合わせ:キョードー東海 (052)972-7466

【月~金 12:00-18:00 土 10:00-13:00※日・祝日休み】

https://kyodotokai.co.jp/

公式サイト=https://horipro-stage.jp/stage/jamie2025/

#ジェイミーミュージカル

