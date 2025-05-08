資金調達の比較・診断・一括申込みができるプラットフォーム「クラウド資金なび」リリース

株式会社JPクレスト

株式会社JPクレスト（所在地：栃木県宇都宮市、代表取締役社長：大和田慎太郎、以下「JPクレスト」）は、2025年4月、法人・個人事業主向けに資金調達を支援するWebサービス「クラウド資金なび」（ https://cloud-shikin-navi.jp/ ）をリリースいたしました。

「クラウド資金なび」は、ファクタリング、ビジネスローン、補助金・助成金など多様な資金調達手段を対象に、比較・診断・一括申込みがすべて1つのサイト上で完結する、新しいかたちの資金調達プラットフォームです。

事業者が自社に合った資金調達方法を見つけ、そのまま一括申込みまで行えることで、資金繰りをより簡単かつスピーディーに進めることが可能です。

■ 背景と課題

近年、経済環境の変化に伴い、事業者の資金ニーズはますます多様化しています。

銀行融資に限らず、ファクタリングやビジネスローン、補助金などの手段が広がる一方で、「選び方が分からない」「各手段の比較が難しい」「申込み先がバラバラ」といった課題が多く聞かれます。

こうした状況に対応するため、「クラウド資金なび」は、“探す”から“申し込む”までをワンストップで実現する仕組みとして開発されました。

■ クラウド資金なびの主な特徴

- 主要資金調達手段を横断的に比較できるコンテンツ設計- 設問に回答するだけで自社に適した調達手段を提案する診断機能- 提携事業者に対して複数同時に申込みが可能な一括申込み機能- ファクタリング、ローン、補助金それぞれの実務に役立つ専門記事を多数掲載

情報取得から申込みまでを同一サイト内で完結させることで、事業者の手間と迷いを大幅に削減します。

■ クラウド資金なびでできること

「クラウド資金なび」では、目的に応じた資金調達手段を選び、そのまま申込みや相談が行える各種サービスを提供しています。

ファクタリング一括申請サービス「Payなび」(https://cloud-shikin-navi.jp/pay-navi/)

オンラインで複数のファクタリング会社に対し、一括で申込みができるサービスです。手数料や審査条件を比較しながら、最適なファクタリング会社を選ぶことが可能です。

URL: https://cloud-shikin-navi.jp/pay-navi/

ビジネスローン一括申請サービス「ローンなび」(https://cloud-shikin-navi.jp/loannavi/)

ビジネスローンを条件・金利などで比較し、複数の金融機関に一括申込みができるサービスです。資金ニーズに応じた最適な選択をサポートします。

URL: https://cloud-shikin-navi.jp/loannavi/

資金調達の専門家に一括相談できる「資金コンシェル」（※リリース予定）

補助金、融資、資金繰りなど幅広いテーマで、複数の資金調達の専門家に一括で相談・見積もり依頼ができるサービスです。専門家による客観的なアドバイスを受けられます。

■ 情報メディアとしての側面も強化

サービス機能に加えて、「クラウド資金なび」では資金調達に関する専門性の高い記事コンテンツを多数掲載。

基礎知識、最新動向、手続きのポイント、比較ガイドなど、実務者に役立つ内容を定期的に発信し、情報プラットフォームとしての価値も提供しています。

■ 今後の展開

今後は、診断機能の精度向上や業種別アドバイス、資金調達セミナーや専門家による無料相談などの導入も視野に入れています。

「クラウド資金なび」は、資金調達に悩むすべての事業者にとって頼れる情報インフラとなることを目指してまいります。

■ 会社概要

資金調達プラットフォーム「クラウド資金なび」

https://cloud-shikin-navi.jp/

ファクタリング一括申請サービス「Payなび」

https://cloud-shikin-navi.jp/pay-navi/

ビジネスローン一括申請サービス「ローンなび」

https://cloud-shikin-navi.jp/loannavi/

資金調達の専門家に一括相談できる「資金コンシェル」

※リリース予定



当社は、インターネットを活用したサービスやプラットフォーム事業を中心として、様々なITソリューションを幅広く提供する会社です。

お問い合わせは下記ご連絡先へお待ちしています。



会社名：株式会社JPクレスト

代表取締役：大和田 慎太郎

URL： https://jpcrest.co.jp/

●本社

住所：〒321-0953

栃木県宇都宮市東宿郷4丁目5番4号 GKビル3F北

TEL: 028-612-6827

FAX: 028-612-6837