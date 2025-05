【SBI生命】就業不能保険「働く人のたより」が「コのほけん！Insurance of the Year 2025」で2年連続の第１位を受賞

SBIインシュアランスグループ株式会社

SBI生命保険株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:篠原 秀典、以下「SBI生命」)は、Sasuke Financial Lab株式会社が2025年5月8日に発表した「コのほけん!Insurance of the Year 2025」の「就業不能保険部門」において、「働く人のたより」が2年連続となる第1位を受賞いたしました。

https://konohoken.com/award/

当ランキングはSasuke Financial Lab株式会社が運営する保険比較サイト「コのほけん!(https://konohoken.com/)」に掲載されている保険商品を対象として、2024年1月~2024年12月末の間で申込件数が多かった保険商品を、保険カテゴリ別に選出したものです。

就業不能保険「働く人のたより」は、業界最安水準(※1)の保険料を実現した点、業界で初めて(※2)保障するリスクを、全疾病型・3疾病型・がん保障型の3つのタイプから選択可能にした点、全疾病型は精神疾患も保障する点、給付金の受け取り方を「満額タイプ」と「ハーフタイプ」から選ぶことができる点、妊娠系疾患もカバー(※3)する点で、多くのお客さまからご好評をいただいております。

https://www.sbilife.co.jp/products/disability/

■Sasuke Financial Lab株式会社

保険比較サイト「コのほけん!」(https://konohoken.com/)

本社所在地:東京都千代田区大手町1-6-1 大手町ビル2階 FINOLAB

設立: 2016年3月

代表者:代表取締役 松井 清隆

事業内容:デジタル保険代理店事業、InsurTech事業

(※1)ネット申込が可能な支払対象外期間60日の就業不能保険を、SBI生命を含む生命保険会社3社で以下の条件で比較した結果、最安の保険料との差が10%未満であったため業界最安水準という表記を使用。(2024年9月1日時点)

【比較条件】30歳・40歳・50歳、男・女、就業不能給付金月額10万円・15万円・20万円、保険期間60歳満了・65歳満了・70歳満了、月払、特約なし。

(※2)SBI生命調べ(2019年11月20日時点)

(※3)妊娠中にお申込みいただいた場合、特定疾病不担保法が適用され保障の対象外になることがあります。

