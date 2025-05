【品川プリンスホテル】若葉の香りと濃厚でフレッシュな味わいを愉しむ和のアフタヌーンティー『新茶びより』を販売

株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド

FUNな体験を創出する品川プリンスホテル(所在地:東京都港区高輪4-10-30、総支配人:春山新悟)は、東海道五十三次の宿場町の名がついたレストラン「味街道 五十三次」(メインタワー38F)にて、京都の老舗茶舗「福寿園」協力のもと、新茶を“飲み、食べ、感じる”和のアフタヌーンティー『新茶びより』を2025年5月12日(月)から6月30日(月)まで販売いたします。

『和のアフタヌーンティー“新茶びより”』イメージ新茶 イメージ

「日本茶の知られざる愉しみが、ここに。」

何度も口にしてきたはずの日本茶が、まるで初めて出会う飲みもののように新鮮に感じることができる、それが「新茶びより」の醍醐味です。一煎ごとに移ろう香り、茶葉を食す驚き、てん茶(※1)のお塩が食材と織りなすハーモニー。知り尽くしたと思っていた日本茶の奥に潜む、大人の好奇心をくすぐる発見が、このアフタヌーンティーにはあります。 ※1 抹茶の原料となる緑茶

本年3月27日(木)に開業したTAKANAWA GATEWAY CITYが見据える未来への輝きと呼応するように、ホテルコンセプトの“FUN! Goes On”を体現する、新たな日本茶体験が始まります。

変わりゆく高輪・品川の街並みをホテル高層階から望みつつ、茶葉そのものも食体験に取り入れた、日本茶とお料理、そして甘味とのマリアージュをご提案いたします。

『和のアフタヌーンティー“新茶びより”』 概要

【期間】

2025年5月12日(月)~6月30日(月)

【場所】

「味街道 五十三次」(メインタワー38F)

【料金】

\6,500(税込み・別途サービス料13%)

【URL】

https://www.princehotels.co.jp/shinagawa/plan/53/2025_newtea/

【ご予約・お問合せ】

レストラン総合予約 TEL:03-5421-1114 (受付時間10:00A.M.~6:00P.M.)

『和のアフタヌーンティー“新茶びより”』 メニュー 概要

【新茶】

・銘柄:福寿園 『八十八 金』

宇治新茶のシーズンは、最も香りと味のバランスが良いといわれている「八十八夜」の頃に訪れます。

「八十八 金」は、その最も美味しい頃に摘まれた茶葉をブレンドし仕上げた、香り高い宇治新茶です。

茶葉の量や湯温、蒸らし時間を調整し、渋味や旨味の最適なバランスでお淹れすることで、新茶の味わいの奥深さを、お愉しみください。

お茶を愉しんでいただいたあとは、新茶の柔らかな茶葉を食していただくことで、 日本茶の魅力を再発見する新しい食体験をご提供いたします。

新茶をご堪能いただいた後は煎じた茶葉をお好みでお楽しみください銘柄:福寿園『八十八 金』 イメージ「美味彩食箱」 イメージ【美味彩食箱】

・彩りおいなり

(いくら・錦糸卵/かに・キャビア/まぐろ・とろろ)

・てん茶塩でお召しあがりいただく

ーお茶の葉の天婦羅

ー和牛サーロインの炙り 焼き野菜 プチトマト

・抹茶胡麻豆腐 粒餡掛け

・茶そば

「甘味」 イメージ【甘味】

・伊勢茶ようかん

・粒あんこのぜんざい 抹茶掛け

・どら焼き皮のあんバター(皮二枚)

・もなか 宇治抹茶アイスクリーム

・抹茶プティフィナンシェ フルーツ添え

・黒シュークリーム 抹茶ホィップ

・おはぎの天婦羅

・福寿園の銘茶「宇治のみどり」

※2025年4月1日以降の当社のレストラン、宴会場等における食物アレルギー対応につきましては、8品目(えび・かに・くるみ・小麦・そば・卵・乳・落花生)のみとさせていただきます。特定原材料8品目の対応をご希望のお客さまは事前にお申し出ください。

※仕入れの状況により、食材・メニューに変更がある場合がございます。

※状況により営業内容が変更となる場合もございます。最新の情報は公式Webサイトをご確認ください。

※写真はイメージです。

※上記内容はリリース時点(5月8日)の情報です。

ホテルコンセプト『FUN! Goes On』(品川プリンスホテル)FUN! Goes On - あの頃もこれからも、わたしの楽しいがここに -

日本と世界をつなげる玄関口「SHINAGAWA」

たくさんのFUNが待っているから、旅の計画が楽しい。そして、そこで過ごす時間は、もっと楽しい。心に刻まれたその体験は、かけがえのない思い出としていつまでも輝き続ける。あの頃も、これからも、わたしの楽しいがここにある。そう、次訪れるときもまた笑顔があふれるように。

品川プリンスホテルが、あなたのFUNを紡いでいきます。

品川プリンスホテル 概要

品川プリンスホテル

【開 業 日】

1978 年 7 月 11 日

【客 室 数】

3,521室

【レストラン】

10 ヵ所

【宴会場】

40 室

【エンターテインメント施設】

水族館、映画館、ボウリングセンター、テニスセンター、ゴルフセンター、プール 他